Home > हेल्थ > एसिडिटी होने पर सबसे पहले क्या करें? एक्सपर्ट के बताए ये 8 घरेलू उपाय करके देखें, तुरंत मिलेगी राहत!

एसिडिटी होने पर सबसे पहले क्या करें? एक्सपर्ट के बताए ये 8 घरेलू उपाय करके देखें, तुरंत मिलेगी राहत!

Home Remedies For Acidity Problem: आजकल की अनहेल्दी लाइफस्टाइल और खानपान एसिडिटी होना आम बात है. इस परेशानी के कई बड़े कारण हो सकते हैं, जैसे- देर तक बैठे रहना, ज्यादा तीखा, खट्टा और मसालेदार भोजन करना, देर रात तक जागते रहना आदि हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि कुछ घरेलू उपाय भी परेशानी को दूर कर सकते हैं. आइए जानते हैं क्या हैं इन उपायों के बारे में-

By: Lalit Kumar | Published: May 16, 2026 9:50:53 AM IST

एसिडिटी की छुट्टी कर देंगी ये चीजें. (Canva)
एसिडिटी की छुट्टी कर देंगी ये चीजें. (Canva)


Home Remedies For Acidity Problem: आजकल की अनहेल्दी लाइफस्टाइल और खानपान एसिडिटी होना आम बात है. इसे गैस या कब्ज की समस्या भी कहा जाता है. इस परेशानी के कई बड़े कारण हो सकते हैं, जैसे- देर तक बैठे रहना, ज्यादा तीखा, खट्टा और मसालेदार भोजन करना, देर रात तक जागते रहना आदि हैं. ऐसा होने से खाने के कुछ समय बाद पेट फूल जाता है. हेल्थ एक्सपर्ट की मानें तो, नाभि के ऊपरी हिस्से में एसिड बनने लगता है, जिससे वहां जलन पैदा होने लगती है. धीरे-धीरे ये एसिड गले में आ जाता है, जिससे खट्‌टी डकारें आनी शुरू हो जाती हैं. इससे निजात पाने के लिए लोग दवाओं का सेवन करते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि कुछ घरेलू उपाय भी परेशानी को दूर कर सकते हैं. आइए जानते हैं क्या हैं इन उपायों के बारे में-

एसिडिटी से फौरन राहत दिलाएंगी ये चीजें

गुनगुना पानी पीएं: टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक, एसिडिटी से आराम पाने के लिए सुबह-सुबह गुनगुना पानी पीएं. यदि संभव हो तो आप गुनगुने पानी में थोड़ी-सी पिसी काली मिर्च और आधा नींबू निचोड़कर पीएं. इस काम को करने से गैस की समस्या तो दूर होगी ही, बढ़ता वजन भी कंट्रोल रहेगा.

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नारियल पानी पीएं: एसिडिटी से राहत पाने के लिए लोग तमाम महंगी दवाओं का सेवन करते हैं. लेकिन, नारियल पानी अधिक फायदेमंद हो सकता है. नियमित नारियल पानी पीने से जल्द एसिडिटी की समस्या से निजात पाया जा सकता है.

जीरा पानी पीएं: जीरा पानी एसिड रिफलक्‍स और गैस में फायदेमंद माना जाता है. दरअसल, जीरे में प्राकृतिक तेल होता है, जो लार ग्रंथियों को उत्तेजित कर पाचन को बढ़ाते हैं. इसके लिए एक चम्‍मच जीरे को 10 से 15 मिनट के लिए दो कप पानी में उबालें. ठंडा होने पर पानी को छानकर दिन में तीन बार भोजन के बाद पीएं.

सौंफ का पानी पीएं: भोजन के बाद सौंफ खाने से पेट को ठंडक मिलती है, जिससे एसिडिटी दूर होती है. इसको आप सीधे चबाकर या इसकी चाय बनाकर पी सकते हैं. आप चाहें तो नींबू पानी में थोड़ी शक्कर मिलाकर पीने से भी एसिडिटी में राहत मिलेगी.

अजवाइन का पानी पीएं: अजवाइन का पानी पाचन को मजबूत करता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है. इसके लिए एक गिलास पानी में अजवाइन डाल लें, इसके बाद इसको ठीक से पका लेना है. इसके बाद पानी को ठंडा कर लेंगे. इसके नियमित सेवन से एसिडिटी में काफी राहत मिलती है.

नींबू पानी पीएं: नींबू पानी शरीर के इम्यून सिस्टम के लिए बहुत फायदेमंद होता है. यह एसिडिटी होने पर पेट को बहुत आराम दिलाता है. नींबू में विटामिन सी और एसकॉरबिक एसिड होता है, जिससे पेट ठीक रहता है. साथ ही, पेट को तमाम इन्फेक्शन्स से भी बचाता है.

केला खाएं: केला पेट के लिए कई तरह से फायदेमंद होता है. इसका सेवन करने से जलन, गैस, एसिडिटी में राहत दिलाता है. इसके लिए केला को चीनी के साथ मिलाकर खाना बेहतरीन ऑप्शन है. केला खाना मुंह और पेट दोनों ही जगह के अल्सर से छुटकारा दिलाने में मददगार है.

दही खाएं: दही पेट के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. दही में प्रोटीन, कैल्शियम, राइबोफ्लोविन और विटामिन बी6 पाए जाते हैं, जोकि शरीर के लिए काफी अच्छे होते हैं. इसमें मौजूद बैक्टीरिया भी आपके शरीर के लिए लाभदायक होते हैं. दही का सेवन पेट के साथ-साथ बालों और स्किन के लिए बेहतर है.

Tags: Health News Hindihealth tips
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