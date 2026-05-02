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स्नैक्स में शाम 6 बजे के बाद भूलकर भी न खाएं ये चीजें? गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट ने बताई इसके पीछे की वजह

Snacks For Evening: शाम का समय आराम करने, दोस्तों से मिलने और लंबे दिन के बाद ब्रेक लेने के लिए अच्छा होता है. इस वक्त कई लोग बिना सोचे-समझे स्ट्रीट फूड खा लेते हैं. शाम को कुछ खाने का मन करना आम बात है, लेकिन इस समय तले और बहुत मीठे खाने सेहत के लिए ज्यादा नुकसानदायक हैं. स्वाद के चक्कर में हम ऐसे फूड खाते हैं जो हमारी पाचन और मेटाबॉलिज्म को बिगाड़ सकते हैं.

By: Lalit Kumar | Published: May 2, 2026 10:51:35 PM IST

जानिए, शाम के समय किन चीजों को नहीं खाना चाहिए. (Canva)
जानिए, शाम के समय किन चीजों को नहीं खाना चाहिए. (Canva)


Snacks For Evening: सुबह नाश्ता, दोपहर लंच और शाम को भोजन… ये तो रुटीन है. लेकिन, कई लोग शाम का स्नैक्स भी लेते हैं. दरअसल, शाम का समय आराम करने, दोस्तों से मिलने और लंबे दिन के बाद ब्रेक लेने के लिए अच्छा होता है. इस वक्त कई लोग बिना सोचे-समझे स्ट्रीट फूड खा लेते हैं. भले ही ये रोज़ की आदत न हो, लेकिन इसका असर धीरे-धीरे सेहत पर दिखता है. शाम को कुछ खाने का मन करना आम बात है, लेकिन इस समय तले और बहुत मीठे खाने सेहत के लिए ज्यादा नुकसानदायक हैं. स्वाद के चक्कर में हम ऐसे फूड खाते हैं जो हमारी पाचन और मेटाबॉलिज्म को बिगाड़ सकते हैं.

शाम 6 के बाद क्या नहीं खाना चाहिए?

कई लोग शाम के समय स्नेक्स लेना पसंद करते हैं. इंस्टाग्राम वीडियो में गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. पॉल ने शाम 6 बजे के बाद कुछ स्नैक्स से बचने की सलाह दी है. उन्होंने समोसा, जलेबी, पानीपुरी, वडा पाव, कचौरी, तले हुए मोमोज और नमकीन का नाम लिया है. ज्यादा मक्खन, बर्गर और पाव भाजी भी इसमें शामिल हैं.

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शाम को इन फूड्स को न खाने की वजह?

ये फूड कभी-कभी खाना गलत नहीं है, लेकिन अगर ये आदत बन जाए तो शरीर में ज्यादा कैलोरी, फैट और शुगर जमा हो जाती है. इससे वजन बढ़ता है, गैस, एसिडिटी और ब्लड शुगर पर सीधा असर पड़ता है. अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने 2021 में एक स्टडी में तले हुए खाने और टाइप 2 डायबिटीज के बीच कनेक्शन पाया.

शाम को इन फूड्स खाने के नुकसान

अगर बात करें कि, शाम को इन फूड्स को क्यों नहीं खाना चाहिए. तो बता दें कि, सर्वे में जिन लोगों ने तला हुआ खाना खाया, उनमें ब्लड शुगर कंट्रोल खराब था और इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा बढ़ गया था. तला हुआ खाना आंतों की सेहत को नुकसान पहुंचाता है, अच्छे बैक्टीरिया कम करता है और सूजन बढ़ाता है. भूख और शुगर कंट्रोल करने वाले जरूरी हार्मोन भी कम हो सकते हैं.

शाम 6 बजे के बाद कैसी हो डाइट?

डॉ. पॉल के मुताबिक, शाम को हल्का और पौष्टिक खाना खाना बेहतर है. तले हुए स्नैक्स की जगह ऐसे ऑप्शन चुनें जो पेट को शांत करें और रात में गैस न बढ़ाएं. शाम के लिए हेल्दी ऑप्शन में स्टीम्ड व्हीट मोमोज, चना चाट, स्प्राउट्स सलाद, स्टीम्ड कॉर्न, बिना तेल का पनीर टिक्का, वेजिटेबल सूप, बेसन चीला, व्हीट टोस्ट के साथ एग भुर्जी और भुना हुआ मखाना शामिल हैं. सही ऑप्शन चुनने से आपकी शाम और सेहत दोनों बेहतर हो सकती है.

Tags: Health News Hindihealth tips
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