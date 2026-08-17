खाना खाकर अगर करते हैं ये 6 काम? तो फौरन संभल जाइए! वरना रोज की ये आदतें धीरे-धीरे बिगाड़ देंगी आपकी सेहत

Habits After Eating: खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं, बल्कि शरीर को ऊर्जा और जरूरी पोषक तत्व देने का सबसे अहम माध्यम है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खाने के बाद आप क्या करते हैं, इसका असर भी आपकी सेहत पर पड़ सकता है? कई लोग भोजन खत्म होते ही बिस्तर पर लेट जाते हैं, कुछ लोग तुरंत चाय-कॉफी पीते हैं, तो कुछ खाना खाते ही जोरदार एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं. ये आदतें कभी-कभार नुकसान न पहुंचाएं, लेकिन इन्हें रोज की दिनचर्या बना लेना पाचन और नींद समेत कई पहलुओं पर असर डाल सकता है. आइए जानते हैं खाने के बाद की ऐसी 6 आम आदतों के बारे में, जिन्हें बदलकर आप अपनी डेली रूटीन को थोड़ा ज्यादा हेल्दी बना सकते हैं.

खाना खाने के बाद क्या नहीं करना चाहिए?

1. खाना खाते ही बिस्तर पर लेटना: भोजन के तुरंत बाद लेटने से पेट का एसिड ऊपर की ओर आने की संभावना बढ़ सकती है, जिससे सीने में जलन और एसिड रिफ्लक्स जैसी समस्या हो सकती है. खासकर जिन्हें पहले से एसिडिटी रहती है, उन्हें खाने और सोने के बीच पर्याप्त अंतर रखना चाहिए.

2. तुरंत बहुत ज्यादा पानी पीना: प्यास लगने पर पानी पीना जरूरी है, लेकिन भोजन के तुरंत बाद बहुत अधिक मात्रा में पानी पीने से कुछ लोगों को पेट भारी, फूला हुआ या असहज महसूस हो सकता है. बेहतर है कि दिनभर पर्याप्त पानी पिएं और भोजन के दौरान भी जरूरत के अनुसार पानी लें.

3. खाना खाने के तुरंत बाद चाय या कॉफी: चाय और कॉफी में मौजूद कैफीन के साथ कुछ ऐसे यौगिक भी होते हैं जो भोजन से मिलने वाले आयरन के अवशोषण को प्रभावित कर सकते हैं. खासकर जिन लोगों में आयरन की कमी है, उन्हें आयरन से भरपूर भोजन के आसपास चाय-कॉफी का सेवन करने से बचने की सलाह दी जाती है.

4. तुरंत भारी एक्सरसाइज करना: भोजन के तुरंत बाद दौड़ना, भारी वजन उठाना या हाई-इंटेंसिटी वर्कआउट करने से पेट में ऐंठन, भारीपन या मतली जैसी परेशानी हो सकती है. हल्की चाल से थोड़ी देर टहलना कई लोगों के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है.

5. लगातार बैठकर स्क्रीन देखना: खाने के बाद घंटों एक ही जगह बैठे रहना शारीरिक गतिविधि को कम कर देता है. भोजन के बाद कुछ मिनट हल्की गतिविधि करना और लंबे समय तक लगातार बैठने से बचना रोजमर्रा की सेहत के लिए बेहतर आदत हो सकती है.

6. बहुत ज्यादा मीठा खाना: खाने के तुरंत बाद मिठाई या मीठे पेय की आदत अतिरिक्त कैलोरी बढ़ा सकती है. अगर यह रोज की आदत बन जाए तो वजन और ब्लड शुगर मैनेजमेंट पर असर पड़ सकता है. मीठा खाना हो तो मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है.

खाने के बाद क्या करें?

भोजन के बाद तुरंत लेटने के बजाय कुछ देर सीधे रहें और अपनी क्षमता के अनुसार हल्की वॉक कर सकते हैं. सबसे जरूरी है कि भोजन संतुलित हो, मात्रा नियंत्रित रहे और दिनभर पर्याप्त शारीरिक गतिविधि बनी रहे.