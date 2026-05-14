Child Health: बच्चों को खिलाना शुरू करें ये 5 चीजें, हड्डियों में भरेगा फौलाद, घट जाएगा इस बीमारी का खतरा!

Child Bones Health: बच्चे की सेहत हर माता-पिता का सपना होता है. फिर भी, कई बार बच्चों को कुछ ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं, जो बच्चे के साथ पैरेंट्स के लिए काफी कष्टकारी हो जाते हैं. ऑस्टियोपोरोसिस ऐसी ही बीमारियों में से एक है. जी हां, आजकल बच्चों में ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याएं तेजी से देखी जा रही हैं. हेल्थ एक्सपर्ट की मानें तो, यह कमजोर हड्डियों से जुड़ी बीमारी है. इसलिए पैरेंट्स को बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाने वाली डाइट पर फोकस करना चाहिए. अब सवाल है कि, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी के बचाने के लिए बच्चे को क्या खिलाएं? इस बारे में बता रही हैं एलएनजेपी हॉस्पिटल की सीनियर पेन कंसल्टेंट डॉ. भुवना आहुजा-

बच्चों की हड्डियों की मजबूती के लिए क्या खिलाएं

हाई कैल्शियम युक्त फूड खिलाएं: डॉ. भुवना आहुजा कहती हैं कि, हड्डियों के निर्माण में कैल्शियम का रोल अहम है. कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिससे इनके जरा सी ठोकर लगने पर फ्रैक्चर आने की संभावना रहती है. ऐसे में बच्चों को डेयरी प्रोडक्ट दूध, पनीर, दही के साथ-साथ पत्तेदार हरी सब्जियां, और नट्स का सेवन करा सकते हैं.

विटामिन डी सप्लीमेंट दें: अगर पर्याप्त शरीर में मात्रा में विटामिन डी नहीं होगा तो फिर चाहे जितना कैल्शियम आप लें वह शरीर में अवशोषित नहीं होगा. इसलिए कैल्शियम की खुराक लेते समय विटामिन डी की पूर्ति करना न भूलें. इसके अलावा, सूर्य का प्रकाश भी विटामिन डी का अच्छा स्रोत होता है.

फ्रूट-जूस पीने को दें: हड्डियां बचपन से ही मजबूत हों इसके लिए बच्चों में फ्रूट्स और जूस की आदत डालें. ताजे फलों का जूस और ड्राई फ्रूट्स शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स के साथ साथ प्रोटीन की कमी को पूरा करते हैं. खट्टे फल विटामिन सी की कमी को पूरा करते हैं इसलिए आप उन्हें संतरा, मोसंबी, कीवी जैसे फल खिला सकते हैं.

रेगुलर एक्सरसाइज कराएं: एक्सरसाइज बच्चों की पूरी शारीरिक ग्रोथ में मदद करती है. एक्सरसाइज करने से हड्डियां तो मजबूत बनती ही हैं साथ ही इससे मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं. बच्चों को कभी भी थका देने वाली एक्सरसाइज करने के लिए जोर न डालें. लेकिन, उन्हें हर दिन कुछ देर जॉगिंग, जंपिंग और रनिंग जैसी एक्सरसाइज कराएं.

एक्सपर्ट की सलाह

डॉ. आहुजा कहती हैं कि, कैल्शियम की पूर्ति करते समय माता पिता इस बात का भी ध्यान रखें कि अधिक मात्रा शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है. इसलिए कैल्शियम रिच फूड्स देने से पहले अपने हेल्थ एक्सपर्ट से सलाह लें. इसके अलावा, उम्र के अनुसार बच्चों को कितनी मात्रा में फूड्स देना है यह डॉक्टर से जरूर पूछें.