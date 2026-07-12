Home > हेल्थ > सुबह खाली पेट खाएं ये 5 सुपरफूड्स, मोम की तरह पिघलेगा नसों में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल, बढ़ती उम्र तक हार्ट रहेगा हेल्दी

सुबह खाली पेट खाएं ये 5 सुपरफूड्स, मोम की तरह पिघलेगा नसों में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल, बढ़ती उम्र तक हार्ट रहेगा हेल्दी

High Cholesterol Tips: शरीर में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल दिल की बीमारियों, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और यहां तक कि किडनी से जुड़ी समस्याओं का जोखिम भी बढ़ा सकता है. अच्छी बात यह है कि हर बार महंगी दवाओं पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होती. अगर समय रहते खान-पान और लाइफस्टाइल में कुछ आसान बदलाव किए जाएं, तो कोलेस्ट्रॉल को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है.

By: Lalit Kumar | Published: July 12, 2026 2:02:22 PM IST

ये चीजें खून से निकाल देंगे कोलेस्ट्रॉल. (Canva)
ये चीजें खून से निकाल देंगे कोलेस्ट्रॉल. (Canva)


High Cholesterol Tips: क्या आपकी नसों में भी धीरे-धीरे जमा हो रहा है वह ‘साइलेंट खतरा’, जिसके शुरुआती लक्षण अक्सर नजर ही नहीं आते? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, अनहेल्दी खान-पान और शारीरिक गतिविधियों की कमी शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल (LDL) को बढ़ाने का बड़ा कारण बन रही है. यही बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल दिल की बीमारियों, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और यहां तक कि किडनी से जुड़ी समस्याओं का जोखिम भी बढ़ा सकता है. अच्छी बात यह है कि हर बार महंगी दवाओं पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होती. अगर समय रहते खान-पान और लाइफस्टाइल में कुछ आसान बदलाव किए जाएं, तो कोलेस्ट्रॉल को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है. आइए जानते हैं उन साधारण लेकिन असरदार चीजों के बारे में, जो शरीर में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने और दिल को स्वस्थ रखने में मददगार साबित हो सकती हैं.

खून से कोलेस्ट्रॉल कम कर देंगी ये 5 चीजें

ओट्स: हेल्थलाइन की खबर के मुताबिक, ओट्स सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं. बता दें कि, ओट्स में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करते हैं. इस परेशानी से उभरने के लिए डॉक्टर भी मरीजों को ओट्स खाने की सलाह देते हैं. इस स्थिति में ओट्स को खाली पेट खाना बेहतर है. साथ ही दिनभर पेट भरा हुआ महसूस होता है.

You Might Be Interested In

भीगे बादाम: सुबह-सुबह खाली पेट भीगे बादाम खाने से सेहत को कई लाभ होते हैं. बता दें कि, बादाम में मोनोअनसैटेड और पॉलीअनसैटेड फैट होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में बेहद असरदार होते हैं. इनको नियमित सुबह खाने से स्वास्थ्य के साथ-साथ त्वचा और बालों के लिए भी फायदेमंद होता है. बादाम दिल को सेहतमंद रखने में भी मदद करते हैं.

मक्का: अन्य सब्जियों की तरह मक्के में भी अधिक मात्रा में फाइबर होता है. इसका नियमित सेवन करने से खून से खराब कोलेस्ट्रॉल तेजी से कम होता है. मक्के में विटामिन्स भी काफी मात्रा में होते हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं. एक्सपर्ट इसका सेवन सुबह करने की सलाह देते हैं.

सेब: सेब सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. इसका नियमित से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में मदद मिलती है. बता दें कि, सेब में पेक्टिन नाम का फाइबर होता है, जो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करता है. एक्सपर्ट इसको सुबह खाली पेट खाने की सलाह देते हैं. सेब खाने से आपकी डाइजेशन भी दुरुस्त रहती है.

हरी सब्जियां: हरी सब्जियां फाइबर और विटामिन का अच्छा स्रोत मानी जाती हैं. इनका नियमित सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहता है. हरी सब्जियों में पालक, बैंगन, टमाटर, गोभी आदि को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. इसके नियमित सेवन से सेहत दुरुस्त रहती है.

ये सावधानी जरूरी

शरीर से खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए चिकनाई युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए. इसके साथ ही नियमित कम से कम 40 मिनट की ब्रिस्क वॉक जरूर करना चाहिए. इसके अलावा आप अन्य कोई कार्डियो एक्सरसाइज भी कर सकते हैं.

Tags: Health News Hindihealth tips
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रसोई में कॉकरोच ने कर दिया है परेशान, अपनाएं ये...

July 12, 2026

T20I में भारत को किसने सबसे ज्यादा बार हराया? ऑस्ट्रेलिया...

July 12, 2026

कहां घूम रही सारा अली खान?

July 12, 2026

मानसिक रोगों से बचने के लिए कैसी डाइट लें?

July 11, 2026

किन लोगों को नहीं खाना चाहिए आरारोट?

July 11, 2026

कीवी खाने के 6 फायदे जान आप भी रह जाएंगे...

July 11, 2026
सुबह खाली पेट खाएं ये 5 सुपरफूड्स, मोम की तरह पिघलेगा नसों में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल, बढ़ती उम्र तक हार्ट रहेगा हेल्दी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सुबह खाली पेट खाएं ये 5 सुपरफूड्स, मोम की तरह पिघलेगा नसों में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल, बढ़ती उम्र तक हार्ट रहेगा हेल्दी
सुबह खाली पेट खाएं ये 5 सुपरफूड्स, मोम की तरह पिघलेगा नसों में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल, बढ़ती उम्र तक हार्ट रहेगा हेल्दी
सुबह खाली पेट खाएं ये 5 सुपरफूड्स, मोम की तरह पिघलेगा नसों में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल, बढ़ती उम्र तक हार्ट रहेगा हेल्दी
सुबह खाली पेट खाएं ये 5 सुपरफूड्स, मोम की तरह पिघलेगा नसों में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल, बढ़ती उम्र तक हार्ट रहेगा हेल्दी