Home > हेल्थ > रात पानी में भिगोकर रखें ये 5 सुपरफूड्स, सुबह खाते ही मिलेगी डबल एनर्जी! थकान और बढ़ते वजन से मिलेगा छुटकारा

रात पानी में भिगोकर रखें ये 5 सुपरफूड्स, सुबह खाते ही मिलेगी डबल एनर्जी! थकान और बढ़ते वजन से मिलेगा छुटकारा

Soaked Foods Benefits: क्या आप चाहते हैं कि दिन की शुरुआत भरपूर एनर्जी, मजबूत इम्यूनिटी और बेहतर पाचन के साथ हो? इसके लिए आपको किसी महंगे सुपरफूड या सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है. आपकी रसोई में मौजूद कुछ साधारण चीजें ही सेहत का खजाना साबित हो सकती हैं. बस इन्हें रातभर पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट खाना है. आइए जानते हैं इन चीजों के बारे में-

By: Lalit Kumar | Published: July 12, 2026 1:13:52 PM IST

इन भीगे सुपरफूड्स को खाने से सेहत को होगा दोगुना लाभ. (AI)
इन भीगे सुपरफूड्स को खाने से सेहत को होगा दोगुना लाभ. (AI)


Soaked Foods Benefits: क्या आप चाहते हैं कि दिन की शुरुआत भरपूर एनर्जी, मजबूत इम्यूनिटी और बेहतर पाचन के साथ हो? इसके लिए आपको किसी महंगे सुपरफूड या सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है. आपकी रसोई में मौजूद कुछ साधारण चीजें ही सेहत का खजाना साबित हो सकती हैं. खास बात यह है कि जब इन्हें रातभर पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट खाया जाता है, तो इनके पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर हो सकता है और शरीर को इनका अधिक लाभ मिलता है. ये फूड्स न सिर्फ दिनभर की सुस्ती और थकान को दूर करने में मदद करते हैं, बल्कि पाचन, इम्यूनिटी और ओवरऑल हेल्थ को भी सपोर्ट करते हैं. अब सवाल है कि आखिर किन भीगी चीजों को खाने से सेहत को अधिक लाभ होता है? इस बारे में बता रही हैं श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा की न्यूट्रिशनिस्ट रश्मि गौतम- 

वो 5 चीजें, जिन्हें भिगोकर खाने से होंगे ढेरों लाभ

भीगे चने: भीगे चने खाना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. इनको रात में भिगोकर सुबह खाने से शरीर को दोगुनी ताकत मिलती है. बता दें कि, इनमें प्रोटीन और फाइबर प्रचुर मात्रा में मिलता है. यदि आप इनको सुबह के समय खाते हैं तो वेट लॉस में मदद मिलती है. साथ ही शारीरिक ताकत में बढ़ोतरी होती है.

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भीगे बादाम: शरीर में पोषण की कमी पूरी करने के लिए भीगे बादाम बेहतर ऑप्शन है. इनको खाने से शरीर की इम्युनिटी बूस्ट होती है. बता दें कि, रातभर भिगोकर रखने से बादाम का पोषण अधिक बढ़ जाता है. इसके चलते नियमित भीगे बादाम खाने से हाई ब्लड प्रेशर और खराब कोलेस्ट्रॉल से राहत मिलती है. इसके अलावा यह याद्दाश्त को भी बढ़ाते हैं.

भीगी किशमिश: रात के समय किशमिश को भिगोकर सुबह खाने से इम्यून सिस्टम को मजबूती मिलती है. इसका सेवन करने से कब्ज की समस्या दूर होती है साथ ही पेट को स्वस्थ बनाने का काम करती हैं. बता दें कि, इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स इम्यून सिस्टम को दुरुस्त रखने का काम करते हैं. इसके चलते ये हमें संक्रमण आदि से भी बचाते हैं.

भीगे मुनक्का: भीगे मुनक्का देखने में हूबहू किशमिश की तरह लगते हैं. इसके स्वास्थ्य लाभ भी उसी तरह हैं. बता दें कि, मुनक्का मैग्नीशियम, पोटैशियम, आयरन आदि का सबसे अच्छे स्रोत माने जाते हैं. भीगे मुनक्कों का सेवन करने से स्किन चमकदार होती है और खून की कमी भी दूर होती है. इसके अलावा भीगे मुनक्का का सेवन गुर्दे की पथरी के लिए भी फायदेमंद होता है.

भीगी मूंग: रातभर भिगोने के बाद अगली सुबह मूंग अंकुरित हो जाती है. इसका सेवन करने से पेट की कई परेशानियों से राहत मिलती है. भीगी हुई मूंग कब्ज के लिए बेहद असरदार मानी जाती है. इसके अलावा, वेट लॉस करने के लिए भी अंकुरित मूंग खाना बहुत लाभदायक है.

Tags: Health News Hindihealth tips
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