Home > हेल्थ > खाने के बाद पेट में मच जाता है बवाल? ये 5 आदतें बन सकती हैं गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग की वजह, आज ही बदलें

खाने के बाद पेट में मच जाता है बवाल? ये 5 आदतें बन सकती हैं गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग की वजह, आज ही बदलें

Acidity After Eating: खाना खाते ही पेट फूलने लगे, सीने में जलन होने लगे या डकार और गैस परेशान करने लगे तो अक्सर लोग इसे खाने की किसी एक चीज से जोड़कर देखते हैं. लेकिन, कई बार समस्या खाने में नहीं, बल्कि खाने के तरीके और भोजन के बाद की आदतों में छिपी होती है. अगर आपके साथ भी बार-बार ऐसा होता है, तो अपनी इन 5 आदतों पर जरूर नजर डालें. जानिए कौन हैं वो 5 गंदी आदतें-

By: Lalit Kumar | Published: August 18, 2026 2:12:01 PM IST

Acidity After Eating
Acidity After Eating


Acidity After Eating: आजकल की अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खानपान कई परेशानियों को दावत दे रही है. इसमें पेट जुड़ी समस्याएं अधिक देखी जाती हैं. अगर खाना खाते ही पेट फूलने लगे, सीने में जलन होने लगे या डकार और गैस परेशान करने लगे तो अक्सर लोग इसे खाने की किसी एक चीज से जोड़कर देखते हैं. लेकिन, कई बार समस्या खाने में नहीं, बल्कि खाने के तरीके और भोजन के बाद की आदतों में छिपी होती है. जल्दबाजी में खाना, जरूरत से ज्यादा खा लेना या खाने के तुरंत बाद गलत गतिविधियां करना पाचन तंत्र पर असर डाल सकता है. अगर आपके साथ भी बार-बार ऐसा होता है, तो अपनी इन 5 आदतों पर जरूर नजर डालें. जानिए कौन हैं वो 5 गंदी आदतें-

इन आदतों को आज ही बदलने में भलाई

1. जल्दी-जल्दी खाना: भागदौड़ भरी जिंदगी में कई लोग भोजन को अच्छी तरह चबाए बिना जल्दी-जल्दी निगल लेते हैं. इससे भोजन के साथ ज्यादा हवा पेट में जा सकती है, जिससे डकार और पेट फूलने जैसी परेशानी महसूस हो सकती है. भोजन को धीरे-धीरे और अच्छी तरह चबाकर खाना पाचन के लिए बेहतर माना जाता है.

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2. जरूरत से ज्यादा खाना: पेट भरने के बाद भी स्वाद के चक्कर में खाते रहना भारी पड़ सकता है. एक बार में बहुत अधिक भोजन करने से पेट पर दबाव बढ़ता है और कुछ लोगों में अपच, पेट फूलना या एसिड रिफ्लक्स जैसी शिकायत हो सकती है. इसलिए भोजन की मात्रा पर ध्यान देना जरूरी है.

3. खाने के तुरंत बाद लेटना: डिनर के बाद तुरंत बिस्तर पर लेट जाना कई लोगों की रोजमर्रा की आदत होती है. खासकर भारी भोजन के बाद ऐसा करने से पेट की सामग्री ऊपर की ओर आने की समस्या बढ़ सकती है और सीने में जलन या खट्टी डकार महसूस हो सकती है. खाने के बाद कुछ देर सीधे रहना बेहतर विकल्प है.

4. गैस बनाने वाली चीजों का सेवन: कुछ लोगों को राजमा, छोले, दालें, पत्तागोभी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या कुछ अन्य खाद्य पदार्थों से गैस और ब्लोटिंग ज्यादा हो सकती है. हालांकि हर व्यक्ति की सहनशीलता अलग होती है. अगर किसी खास भोजन के बाद बार-बार परेशानी होती है, तो उसकी मात्रा और सेवन का तरीका नोट करना मददगार हो सकता है.

5. खाते समय ज्यादा हवा निगलना: खाते समय लगातार बातें करना, बहुत तेजी से खाना, स्ट्रॉ से पेय पीना या बार-बार च्युइंग गम चबाना कुछ लोगों में ज्यादा हवा निगलने का कारण बन सकता है. इससे पेट में गैस और फुलाव महसूस हो सकता है. इसलिए भोजन के दौरान आराम से खाना और धीरे-धीरे चबाना बेहतर आदत है.

खाने के बाद पेट में मच जाता है बवाल? ये 5 आदतें बन सकती हैं गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग की वजह, आज ही बदलें

कब डॉक्टर से संपर्क करें?

कभी-कभार गैस, ब्लोटिंग या एसिडिटी होना सामान्य हो सकता है, लेकिन अगर समस्या लगातार बनी रहती है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, बार-बार उल्टी होती है, वजन बिना वजह घट रहा है, निगलने में परेशानी है या मल में खून दिखाई देता है, तो इसे नजरअंदाज न करें और डॉक्टर से सलाह लें.

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.)

Tags: Health News Hindihealth tips
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