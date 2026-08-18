Home > हेल्थ > बालों के झड़ने से हो गए हैं परेशान? डाइट में शामिल करें ये 5 चीजें, ग्रोथ के साथ जड़ों से मजबूत होंगे हेयर!

बालों के झड़ने से हो गए हैं परेशान? डाइट में शामिल करें ये 5 चीजें, ग्रोथ के साथ जड़ों से मजबूत होंगे हेयर!

Hair Fall Problems: बालों का झड़ना आजकल आम समस्या बन चुका है. कंघी करते समय टूटते बाल हों या शैंपू के बाद हाथ में आने वाले बाल, हर बार चिंता बढ़ जाती है. इससे निजात पाने के लिए लोग तमाम महंगे हेयर प्रॉडक्टस यूज करते हैं. लेकिन, सिर्फ महंगे हेयर प्रोडक्ट्स लगाने से बात नहीं बनेगी. क्योंकि, बालों को बाहर से देखभाल के साथ अंदर से भी सही पोषण की जरूरत होती है. इसके कुछ फूड्स अधिक असरदार हो सकते हैं-

By: Lalit Kumar | Published: August 18, 2026 1:41:58 PM IST

फेयर फॉल की समस्या दूर कर देंगी ये चीजें! Canva)
फेयर फॉल की समस्या दूर कर देंगी ये चीजें! Canva)


Hair Fall Problems: बालों का झड़ना आजकल आम समस्या बन चुका है. कंघी करते समय टूटते बाल हों या शैंपू के बाद हाथ में आने वाले बाल, हर बार चिंता बढ़ जाती है. इससे निजात पाने के लिए लोग तमाम महंगे हेयर प्रॉडक्टस यूज करते हैं. लेकिन, सिर्फ महंगे हेयर प्रोडक्ट्स लगाने से बात नहीं बनेगी. क्योंकि, बालों को बाहर से देखभाल के साथ अंदर से भी सही पोषण की जरूरत होती है. 

बहराइच के फिजिशियन एवं स्किन रोग विशेषज्ञ डॉ. राहुल चौधरी कहते हैं कि, बालों को पौधे की तरह समझिए. जैसे पौधे को सिर्फ पानी नहीं, बल्कि मिट्टी से कई पोषक तत्व भी चाहिए होते हैं, वैसे ही बालों को मजबूत रहने और सामान्य ग्रोथ के लिए प्रोटीन, आयरन, जिंक, विटामिन और अन्य पोषक तत्वों की जरूरत होती है. खासकर बालों का मुख्य संरचनात्मक प्रोटीन केराटिन है, इसलिए पर्याप्त प्रोटीन लेना बेहद जरूरी है.

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अगर आप भी लगातार हेयर फॉल से परेशान हैं, तो अपनी डाइट पर जरूर ध्यान दें. ये 5 पोषक चीजें बालों की मजबूती और हेल्दी हेयर ग्रोथ को सपोर्ट करने में मदद कर सकती हैं. आइए जानते हैं इस डाइट के बारे में-

हेयर फॉल की वजह और डाइट

प्रोटीन युक्त फूड्स: बालों की सेहत के लिए प्रोटीन युक्त फूड्स का सेवन जरूर करना चाहिए. अगर आप वेजिटेरियन हैं तो पनीर, सोया, दाल, राजमा और मूंग को अपनी डाइट में एड कर सकते हैं. वहीं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिश, एग और चिकन आदि का सेवन कर सकते हैं.

आयरन युक्त फूड्स: आयरन की कमी हेयर फॉल का दूसरा बड़ा कारण है. इसकी कमी महिलाओं में अधिक देखी जाती है. अगर वेजिटेरियन हैं तो इसकी कमी पूरी करने के लिए आप गुड, चना, पालक, तिल और राजमा का सेवन कर सकते हैं. वहीं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो रेड मीट खा सकते हैं.
 
विटामिन सी युक्त फूड्स: हेयर फॉल होने से पीछे एक वजह विटामिन सी की कमी भी हो सकती है. बता दें कि, यह आयरन के अब्जॉर्प्शन में मदद करता है जो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और Collegen बनाने में मदद करते हैं. अगर आप इसकी कमी दूर करना चाहते हैं तो नींबू, अमरुद, संतरा और आंवला का सेवन कर सकते हैं.  

हेल्दी फैट से भरपूर फूड्स: ये फूड्स बालों के लिए ओवरऑल हेल्थ को मजबूत बनाने में सहायक होते हैं और स्कैल्प के ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करते हैं. वेजीटेरियन लोग इसकी कमी दूर करने के लिए मूंगफली, फ्लेक्स सीड्स, चिया सीड्स, अखरोट और अमरूद का सेवन करें. वहीं, नॉन वेजिटेरियन फैटी फिश खा सकते हैं.

जिंक और विटामिन B12: ये चीजों से मिलने वाले पोषक तत्व हेयर ग्रोथ (hair growth Cycle) में सहायक कार्य करते हैं. वेजीटेरियन लोग इसकी कमी दूर करने के लिए दूध, दही और पनीर खा सकते हैं. वहीं, नॉन वेजिटेरियन लोग फिश, एग और मीट का सेवन कर सकते हैं. 

एक्सपर्ट एडवाइज

डॉ. चौधरी कहते हैं, इन चीजों के साथ आपको यह भी ध्यान देना है कि एक सुपरफूड से आपका Hair Fall कंट्रोल नहीं हो सकता है. इसके लिए आपको जरूरी प्रमुख पोषक तत्व को भी ध्यान देने की आवश्यकता होगी. कभी-कभी इन पोषक तत्व की कमी साथ-साथ  Genetic, PCOS यानी PMOS, थायराइड की वजह से भी बाल झड़ सकते हैं.

Tags: beauty tipsFashionhealth tipslifestyle
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