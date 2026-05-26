रात सोने से पहले भूलकर भी न करें ये 7 गलतियां, नहीं आएगी सुकून भरी नींद, बीमारियां भी बना सकतीं शिकार

Tips before Bed: अच्छी नींद के बिना सेहतमंद रह पाना मुश्किल है. नींद हमारे शरीर की रिकवरी और बेहतर विकास में मदद करती है. यही वजह है हर इंसान को रात में कम से कम 7-8 घटे सोने की सलाह दी जाती है. वहीं, जब हम रात में ठीक से नहीं सो पाते हैं, तो थकान और सिरदर्द की समस्या होने लगती है. यह परेशानी माइग्रेन सिरदर्द के जोखिम तक को बढ़ा सकती है. यही नहीं, अनिद्रा का शिकार होने से हाई बीपी, मोटापा, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग जैसे तमाम जोखिमों का खतरा बढ़ता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि आपकी कुछ गलत आदतें ही आपको अनिद्रा का शिकार बना रही हैं. आइए जीटीबी हॉस्पिटल दिल्ली के मेडिसिन यूनिट हेड डॉ. अमितेश अग्रवाल से जानते हैं इन गलत आदतों के बारे में-

रात सोने से पहले क्या नहीं करना चाहिए

मोबाइल का यूज: रात में बिस्तर पर सोने के लिए लेटने के बाद स्मार्टफोन, लैपटॉप या आईपैड पर काम करने से बचें. साथ ही सोने जाने के तुरंत पहले किसी दोस्त या परिवार वाले को मेसेज करने की या किसी सामूहिक चैट का हिस्सा बनने की गलती भी न करें. ऐसा करने से आपको जल्द नींद नहीं आ पाएगी, जिससे आपकी स्लीप साइकिल प्रभावित हो सकती है.

चाय-कॉफी पीना: कई लोग सोने से पहले चाय-कॉफी लेना पसंद करते हैं. जोकि, गलत आदतों में से एक है. दरअसल, चाय-कॉफी में कैफीन मौजूद होती है, जो आपके मस्तिष्क को जगाए रखता है. यही वजह है कि रात को भोजन के बाद चाय-कॉफी, चॉकलेट, कोला, सोडा या फिर एनर्जी ड्रिंक लेने से बचना चाहिए.

पढ़ाई के तुरंत बाद सोना: रात में पढ़ाई करने के तुरंत बाद सोना भी आपको अनिद्रा शिकार बना सकती हैं. बता दें कि, जब आप पढ़ाई-लिखाई करने के तुरंत बाद सोने जाते हैं तो सोते समय भी दिमाग उसी काम में उलझा रहता है. इसलिए कोशिश करें कि सोने से थोड़ी देर पहले अपने जरूरी काम निपटा लें और फिर सोने जाएं.

पालतू जानवर संग सोना: कई लोग अपने पालतू जानवरों को साथ लेकर सोते हैं, जोकि गलत आदतों में एक है. यदि आप भी ऐसा करते हैं तो बंद कर देना चाहिए. बता दें कि, पालतू कुत्ते या बिल्ली को साथ सुलाने से नींद अक्सर अधूरी रह जाती है, क्योंकि जानवर रातभर बहुत हलचल करते हैं.

शराब पीना: एक्सपर्ट के मुताबिक, शराब पीने के बाद भले ही आपको जल्दी नींद आ सकती है. लेकिन आपको नींद के दौरान बेचैनी और बार-बार आंख खुलने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. वहीं, रात में सोने से पहले या देर रात कुछ भारी खाने से बचें. क्योंकि यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करने और मस्तिष्क को एक्टिव कर सकता है.