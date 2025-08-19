Home > हेल्थ > लोमड़ी से भी तेज चलने लगेगा आपके बच्चे का दिमाग, बस डाइट में शामिल कर लें ये 4 ड्राई फ्रूट्स

लोमड़ी से भी तेज चलने लगेगा आपके बच्चे का दिमाग, बस डाइट में शामिल कर लें ये 4 ड्राई फ्रूट्स

Dry Fruits For Brain: हम सभी जानते हैं कि सूखे मेवों का सेवन स्वास्थ्य के लिए कितना फायदेमंद होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए कौन से सूखे मेवे अच्छे होते हैं।

August 19, 2025

Dry Fruits For Brain: हम सभी जानते हैं कि सूखे मेवों का सेवन स्वास्थ्य के लिए कितना फायदेमंद होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए कौन से सूखे मेवे अच्छे होते हैं। अगर आप भी इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि बच्चों को कौन से सूखे मेवे खिलाने चाहिए, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। क्योंकि आज हम आपको उन सूखे मेवों के बारे में बता रहे हैं, जिनका सेवन न केवल याददाश्त बढ़ाने में, बल्कि शरीर को स्वस्थ रखने में भी मदद कर सकता है।

याददाश्त बढ़ाने वाले सूखे मेवे खाने के फायदें-

अखरोट है बेहद फायदेमंद

दिमाग के आकार के अखरोट मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए अच्छे माने जाते हैं। क्योंकि इसमें मौजूद डीएचए और ओमेगा-3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट सीधे मस्तिष्क की कोशिकाओं पर काम करते हैं। यह तंत्रिका तंत्र को मजबूत कर सकते हैं। आप उन्हें रोजाना 2 से 3 अखरोट खाने को दे सकते हैं।

 बादाम से याददाश्त होगा तेज

बादाम विटामिन ई, ओमेगा-3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो याददाश्त और एकाग्रता को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। सुबह खाली पेट भीगे हुए बादाम खाना ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है।

पिस्ता  करेगा कार्यक्षमता को बेहतर

पिस्ता में विटामिन बी6, एंटीऑक्सीडेंट और स्वस्थ वसा होते हैं, जो मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने और याददाश्त बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।

किशमिश विकास करने मे मददगार

किशमिश में बोरॉन नामक एक सूक्ष्म तत्व होता है जो याददाश्त और मस्तिष्क के विकास में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। आप इसे अपने आहार में कई तरीकों से शामिल कर सकते हैं। आमतौर पर बच्चों को किशमिश खाना बहुत पसंद होता है। इसलिए उन्हें इसे सीमित मात्रा में ही खिलाएँ।

Disclaimer: इनखबर इस लेख में सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए बता रहा हैं। इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।

