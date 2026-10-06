घंटों मोबाइल चलाना सिर्फ गर्दन ही नहीं, खूबसूरती भी बिगाड़ रहा! Orthopaedic Doctor ने बताया ‘Tech Neck’ का राज

Tech Neck Symptoms: सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक मोबाइल, लैपटॉप और दूसरे डिजिटल डिवाइस हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं. काम हो या मनोरंजन, घंटों स्क्रीन पर नजरें टिकाए रखना आम बात है. लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि, मोबाइल देखते समय आपकी गर्दन लगातार नीचे की ओर झुकी रहती है? यही आदत गर्दन और कंधों पर अतिरिक्त दबाव डाल सकती है. इसी समस्या को आमतौर पर ‘Tech Neck’ कहा जाता है. इतना ही नहीं, गर्दन को लंबे समय तक मोड़कर रखने से स्किन पर लाइन्स और क्रीज भी नजर आ सकती हैं. हालांकि, इसे सीधे तौर पर त्वचा में कोलेजन खत्म होने का कारण मानना सही नहीं है. अब सवाल है कि आखिर, Tech Neck क्या है? क्या Tech Neck से चेहरे-गर्दन की खूबसूरती भी प्रभावित होती है? आइए जानते हैं इस बारे में-

क्या है Tech Neck?

स्पर्श हॉस्पिटल बेंगलुरु के कंसल्टेंट, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, डॉ. अभिजीत चव्हाण के मुताबिक, Tech Neck उस गर्दन के दर्द और खिंचाव को कहा जाता है, जो लंबे समय तक फोन, लैपटॉप या अन्य डिवाइस देखते हुए सिर को आगे या नीचे की ओर रखने से हो सकता है. इस दौरान सर्वाइकल स्पाइन के साथ गर्दन और कंधों की मांसपेशियों पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है. खासतौर पर अपर ट्रैपेजियस और लेवेटर स्कैपुला जैसी मांसपेशियां प्रभावित हो सकती हैं. इससे गर्दन में अकड़न, कंधों में तनाव, सिरदर्द और गर्दन घुमाने में परेशानी हो सकती है.

Tech Neck से चेहरे-गर्दन की खूबसूरती होती है प्रभावित?

गर्दन को लगातार मोड़कर रखने से त्वचा पर अस्थायी क्रीज या लाइन्स दिखाई दे सकती हैं. लंबे समय तक बार-बार ऐसा होने पर ये लाइन्स ज्यादा नजर आ सकती हैं. लेकिन डॉक्टर के अनुसार यह कहना सही नहीं है कि मोबाइल चलाने से उसी तरह कोलेजन और इलास्टिन को नुकसान होता है, जैसा उम्र बढ़ने या UV किरणों से हो सकता है. त्वचा की उम्र बढ़ने पर जेनेटिक्स, धूप, स्मोकिंग, हार्मोनल बदलाव और पर्यावरण जैसे कई कारकों का असर पड़ता है. इसलिए ‘Tech Neck’ को त्वचा में बड़े स्तर पर कोलेजन लॉस का वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित कारण नहीं माना जा सकता.

Face Yoga और Massage कितने कारगर?

Tech Neck या गर्दन की झुर्रियों को खत्म करने में फेस योगा या मसाज के पक्के वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं. इनसे कुछ लोगों को आराम, रिलैक्सेशन या त्वचा की दिखावट में अस्थायी सुधार महसूस हो सकता है, लेकिन इन्हें इसका प्रमाणित इलाज नहीं माना जा सकता. त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त हाइड्रेशन, संतुलित आहार, मॉइस्चराइजर और ब्रॉड-स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन ज्यादा महत्वपूर्ण हैं.

Tech Neck से बचने के आसान तरीके