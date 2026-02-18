तमन्ना भाटिया के फिटनेस ट्रेनर का बड़ा खुलासा! वजन घटाने के लिए लो-कार्ब डाइट और डिटॉक्स चाय नहीं, अपनाएं ये साइंटिफिक तरीका

Tamannaah Bhatia: जो लोग वजन कम करना चाहते है. वे अक्सर मानते हैं कि कम कार्बोहाइड्रेट वाला खाना और डिटॉक्स चाय पीना मददगार हो सकता है. फिटनेस ट्रेनर सिद्धार्थ सिंह ने इन “फिटनेस ट्रेंड्स” को इस साल गायब हो जाना चाहिए. इसके बजाय वह एक बेहतर न्यूट्रिशन प्लान और दूसरे उपायों की सलाह देते है.

क्या आप तमन्ना भाटिया की तरह फिट होना चाहते हैं? कैलोरी कम करने और दूसरी चीज़ों पर उनके फिटनेस ट्रेनर की राय जानें क्या है?

यह एक आम गलतफहमी है कि वजन कम करने के लिए कम कार्बोहाइड्रेट वाला खाना और डिटॉक्स चाय पीना जरूरी है. लेकिन यह पूरी तरह से गलत है. इसके लिए सही न्यूट्रिशन, भरपूर आराम और सही एक्सरसाइज जैसे समझदारी भरे कदम उठाने की जरूरत होती है. इन चीज़ों पर ध्यान देना कार्बोहाइड्रेट कम करने और अपनी डाइट में मैजिक ट्रिक्स शामिल करने से ज़्यादा जरूरी है.

तमन्ना भाटिया के फिटनेस ट्रेनर, सिद्धार्थ सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बताया कि सही बदलाव करके आप वजन कम कर सकते हैं और उसे असरदार तरीके से बनाए रख सकते है. अपनी नई पोस्ट में उन्होंने कुछ “फिटनेस ट्रेंड्स” बताए हैं जिन्हें आपको 2026 में फॉलो करना बंद कर देना चाहिए.





लो-कार्ब डाइट

अगर आपको लगता है कि कार्ब्स हटाने से मदद मिल सकती है, तो भाटिया के ट्रेनर ने इस बात को खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा, “असली प्रॉब्लम यह है कि आप शायद बहुत जल्दी वजन कम कर लेंगे, लेकिन आपके हॉर्मोन बिगड़ जाएंगे, और क्रेविंग आपको सचमुच मार डालेगी. इसके बजाय कैलोरी डेफिसिट बनाएं, अपने कार्ब्स का मज़ा लें, और खूब सारा प्रोटीन खाएं.” यह ज़्यादा सस्टेनेबल है और लंबे समय में निश्चित रूप से आपकी मदद करेगा.

डिटॉक्स टी

हताशा में बहुत से लोग तेज़ी से वजन घटाने के लिए जादुई काढ़े और ड्रिंक्स का सहारा लेते है. लेकिन सच तो यह है कि यह उस तरह से काम नहीं करता है. फिटनेस ट्रेनर ने समझाया, “दुनिया में ऐसी कोई चाय या सप्लीमेंट नहीं है जो आपको डिटॉक्स कर सकता है. कंपनियां आपको बेवकूफ बना रही हैं और आपके पैसे ले रही है. इसके बजाय फाइबर, प्रोटीन, नींद और मूवमेंट पर ध्यान दें, और इन चायों को छोड़ दें.”

नींद की कमी

जब वजन घटाने की बात आती है तो नींद को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि बैलेंस और रिकवरी में इसकी अहम भूमिका होती है. सिंह बताते हैं, “अगर आपकी नींद खराब है, तो इससे क्रेविंग बढ़ेगी और रिकवरी धीमी हो जाएगी. नतीजतन आपके शरीर में ज़्यादा फैट जमा होगा. इसलिए 2026 तक आपको 7 से 8 घंटे की बिना रुके, बिना किसी शर्त के नींद लेने का लक्ष्य रखना चाहिए.”

जबकि आप सही बैलेंस बनाए रखने पर ध्यान देना चाह सकते हैं, वजन घटाने और पूरी फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करना और अपने रेगुलर वॉकिंग रूटीन को बनाए रखना भी जरूरी है.