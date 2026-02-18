Home > हेल्थ > तमन्ना भाटिया के फिटनेस ट्रेनर का बड़ा खुलासा! वजन घटाने के लिए लो-कार्ब डाइट और डिटॉक्स चाय नहीं, अपनाएं ये साइंटिफिक तरीका

तमन्ना भाटिया के फिटनेस ट्रेनर का बड़ा खुलासा! वजन घटाने के लिए लो-कार्ब डाइट और डिटॉक्स चाय नहीं, अपनाएं ये साइंटिफिक तरीका

Tamannaah Bhatia: जो लोग वजन कम करना चाहते है. वे अक्सर मानते हैं कि कम कार्बोहाइड्रेट वाला खाना और डिटॉक्स चाय पीना मददगार हो सकता है. फिटनेस ट्रेनर सिद्धार्थ सिंह ने इन "फिटनेस ट्रेंड्स" को इस साल गायब हो जाना चाहिए.

By: Mohammad Nematullah | Published: February 18, 2026 4:16:11 PM IST

तमन्ना भाटिया के फिटनेस ट्रेनर का बड़ा खुलासा
तमन्ना भाटिया के फिटनेस ट्रेनर का बड़ा खुलासा


Tamannaah Bhatia: जो लोग वजन कम करना चाहते है. वे अक्सर मानते हैं कि कम कार्बोहाइड्रेट वाला खाना और डिटॉक्स चाय पीना मददगार हो सकता है. फिटनेस ट्रेनर सिद्धार्थ सिंह ने इन “फिटनेस ट्रेंड्स” को इस साल गायब हो जाना चाहिए. इसके बजाय वह एक बेहतर न्यूट्रिशन प्लान और दूसरे उपायों की सलाह देते है.

You Might Be Interested In

क्या आप तमन्ना भाटिया की तरह फिट होना चाहते हैं? कैलोरी कम करने और दूसरी चीज़ों पर उनके फिटनेस ट्रेनर की राय जानें  क्या है?

यह एक आम गलतफहमी है कि वजन कम करने के लिए कम कार्बोहाइड्रेट वाला खाना और डिटॉक्स चाय पीना जरूरी है. लेकिन यह पूरी तरह से गलत है. इसके लिए सही न्यूट्रिशन, भरपूर आराम और सही एक्सरसाइज जैसे समझदारी भरे कदम उठाने की जरूरत होती है. इन चीज़ों पर ध्यान देना कार्बोहाइड्रेट कम करने और अपनी डाइट में मैजिक ट्रिक्स शामिल करने से ज़्यादा जरूरी है.

You Might Be Interested In

MRI test: एमआरआई से पहले मरीज को क्यों दिया जाता है यह इंजेक्शन? क्या इसके बिना पूरी नहीं होती जांच

तमन्ना भाटिया के फिटनेस ट्रेनर, सिद्धार्थ सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बताया कि सही बदलाव करके आप वजन कम कर सकते हैं और उसे असरदार तरीके से बनाए रख सकते है. अपनी नई पोस्ट में उन्होंने कुछ “फिटनेस ट्रेंड्स” बताए हैं जिन्हें आपको 2026 में फॉलो करना बंद कर देना चाहिए. 



लो-कार्ब डाइट

अगर आपको लगता है कि कार्ब्स हटाने से मदद मिल सकती है, तो भाटिया के ट्रेनर ने इस बात को खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा, “असली प्रॉब्लम यह है कि आप शायद बहुत जल्दी वजन कम कर लेंगे, लेकिन आपके हॉर्मोन बिगड़ जाएंगे, और क्रेविंग आपको सचमुच मार डालेगी. इसके बजाय कैलोरी डेफिसिट बनाएं, अपने कार्ब्स का मज़ा लें, और खूब सारा प्रोटीन खाएं.” यह ज़्यादा सस्टेनेबल है और लंबे समय में निश्चित रूप से आपकी मदद करेगा.

Kiss Day Special: क्या Kiss से मिलती है सुकून और खुशी? जानिए इसके पीछे की बायोलॉजी?

डिटॉक्स टी

हताशा में बहुत से लोग तेज़ी से वजन घटाने के लिए जादुई काढ़े और ड्रिंक्स का सहारा लेते है. लेकिन सच तो यह है कि यह उस तरह से काम नहीं करता है. फिटनेस ट्रेनर ने समझाया, “दुनिया में ऐसी कोई चाय या सप्लीमेंट नहीं है जो आपको डिटॉक्स कर सकता है. कंपनियां आपको बेवकूफ बना रही हैं और आपके पैसे ले रही है. इसके बजाय फाइबर, प्रोटीन, नींद और मूवमेंट पर ध्यान दें, और इन चायों को छोड़ दें.”

नींद की कमी

जब वजन घटाने की बात आती है तो नींद को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि बैलेंस और रिकवरी में इसकी अहम भूमिका होती है. सिंह बताते हैं, “अगर आपकी नींद खराब है, तो इससे क्रेविंग बढ़ेगी और रिकवरी धीमी हो जाएगी. नतीजतन आपके शरीर में ज़्यादा फैट जमा होगा. इसलिए 2026 तक आपको 7 से 8 घंटे की बिना रुके, बिना किसी शर्त के नींद लेने का लक्ष्य रखना चाहिए.”

Nasbandi ke baad pregnancy: क्या नसबंदी के बाद भी हो सकता है गर्भधारण? जानिए सर्जरी रिवर्सल और प्रेग्नेंसी की वास्तविक संभावना

जबकि आप सही बैलेंस बनाए रखने पर ध्यान देना चाह सकते हैं, वजन घटाने और पूरी फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करना और अपने रेगुलर वॉकिंग रूटीन को बनाए रखना भी जरूरी है.

You Might Be Interested In
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आप भी बदलना चाहते हैं वोटर ID कार्ड में एड्रेस,...

February 18, 2026

दिखना है सबसे हटके? इस रमजान पहनें एक से बढ़कर...

February 17, 2026

Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण के समय न करें ये...

February 17, 2026

सिर्फ मगरमच्छ ही नहीं, ये 4 जानवर भी पानी-जमीन पर...

February 17, 2026

इतने महीनों के अंदर बदल लें अपना टूथब्रश

February 16, 2026

सूर्य ग्रहण के बारे में नहीं जानते होंगे ये बात,...

February 16, 2026
तमन्ना भाटिया के फिटनेस ट्रेनर का बड़ा खुलासा! वजन घटाने के लिए लो-कार्ब डाइट और डिटॉक्स चाय नहीं, अपनाएं ये साइंटिफिक तरीका

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

तमन्ना भाटिया के फिटनेस ट्रेनर का बड़ा खुलासा! वजन घटाने के लिए लो-कार्ब डाइट और डिटॉक्स चाय नहीं, अपनाएं ये साइंटिफिक तरीका
तमन्ना भाटिया के फिटनेस ट्रेनर का बड़ा खुलासा! वजन घटाने के लिए लो-कार्ब डाइट और डिटॉक्स चाय नहीं, अपनाएं ये साइंटिफिक तरीका
तमन्ना भाटिया के फिटनेस ट्रेनर का बड़ा खुलासा! वजन घटाने के लिए लो-कार्ब डाइट और डिटॉक्स चाय नहीं, अपनाएं ये साइंटिफिक तरीका
तमन्ना भाटिया के फिटनेस ट्रेनर का बड़ा खुलासा! वजन घटाने के लिए लो-कार्ब डाइट और डिटॉक्स चाय नहीं, अपनाएं ये साइंटिफिक तरीका