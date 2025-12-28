Home > हेल्थ > Sweet Potato vs Potato: शकरकंदी या आलू-कौन करेगा वजन तेजी से कम? सच जानकर आप भी चौंक जाएंगे

Sweet Potato vs Potato: जब बात वजन घटाने की आती है तो शकरकंद को उनके ज्यादा फाइबर और हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वजह से थोड़ा बेहतर माना जाता है. हालांकि अगर आलू सही मात्रा में खाए जाएं और हेल्दी तरीके से बनाए जाएं, तो वे भी वजन घटाने में मदद कर सकते है.

By: Mohammad Nematullah | Published: December 28, 2025 7:40:31 PM IST

Sweet Potato vs Potato: जब बात वजन घटाने की आती है तो शकरकंद को उनके ज्यादा फाइबर और हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वजह से थोड़ा बेहतर माना जाता है. हालांकि अगर आलू सही मात्रा में खाए जाएं और हेल्दी तरीके से बनाए जाएं, तो वे भी वजन घटाने में मदद कर सकते है. वजन घटाने के लिए खाने की चीज़ें चुनना बहुत जरूरी है, और लोग अक्सर कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खाने को लेकर कन्फ्यूज रहते है. तो वजन घटाने के लिए क्या बेहतर है. आलू या शकरकंद दोनों ही रोज़ाना के खाने में इस्तेमाल होते है? आइए सच जानते है…

आलू और शकरकंद का न्यूट्रिशनल वैल्यू

असल में अगर सही तरीका और मात्रा चुनी जाए तो दोनों को बैलेंस्ड डाइट में शामिल किया जा सकता है. दोनों नैचुरल, सस्ते हैं और इन्हें कई तरीकों से बनाया जा सकता है. हालांकि उनके न्यूट्रिशनल वैल्यू, डाइजेशन और ब्लड शुगर पर असर अलग-अलग होते है.

कैलोरी के मामले में शकरकंद और आलू में लगभग बराबर कैलोरी होती है. हालांकि शकरकंद में थोड़ी कम कैलोरी होती है जो वजन कम करने की कोशिश करने वालों के लिए फायदेमंद हो सकती है. वजन घटाने के लिए फाइबर बहुत जरूरी है. शकरकंद में आलू से ज़्यादा फाइबर होता है, जिससे पेट ज़्यादा देर तक भरा रहता है, बार-बार भूख नहीं लगती और डाइजेशन बेहतर होता है. इसीलिए शकरकंद को डाइट करने वालों के लिए बेहतर माना जाता है.

वजन घटाने के लिए आलू या शकरकंद?

आलू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, जिससे ब्लड शुगर तेज़ी से बढ़ता है और जल्दी भूख लग सकती है. दूसरी ओर शकरकंद का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम से मीडियम होता है, जो धीरे-धीरे एनर्जी देता है और ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है. दोनों पेट भरने वाले है, लेकिन शकरकंद में ज़्यादा फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते है, जिससे पेट ज़्यादा देर तक भरा रहता है और बार-बार स्नैकिंग की आदत कम हो सकती है.

शकरकंद में पोषक तत्व

शकरकंद में बीटा-कैरोटीन और कई एंटीऑक्सीडेंट होते है, जो इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते है. आलू पोटेशियम और विटामिन C का अच्छा सोर्स है. हालांकि कुल न्यूट्रिशन के मामले में शकरकंद थोड़ा बेहतर है. आलू जल्दी पच जाते हैं, जिससे कुछ ही घंटों में भूख वापस लग सकती है. दूसरी ओर शकरकंद धीरे-धीरे पचते है, जिससे पूरे दिन एनर्जी बनी रहती है और भूख कंट्रोल करने में मदद मिलती है.

आलू बनाम शकरकंद में क्या खाएं?

चाहे आप आलू चुनें या शकरकंद उन्हें तलने से उनमें तेल और कैलोरी बढ़ जाती है, जिससे वजन घटाने के फायदे कम हो जाते है. उन्हें उबालना भूनना या कम तेल में एयर फ्राई करना एक बेहतर ऑप्शन है. इसलिए बनाने का तरीका बहुत जरूरी है. अगर आपका लक्ष्य वजन कम करना है, तो शकरकंद थोड़े बेहतर होते हैं क्योंकि उनमें फाइबर ज़्यादा होता है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है. हालांकि आलू भी अगर सही मात्रा में और हेल्दी तरीके से बनाए जाएं, तो वजन कम करने में मदद कर सकते है. आखिरकार आप क्या खाते हैं, यह उतना जरूरी नहीं है जितना कि आप कितना और कैसे खाते है. यही सफल वजन घटाने का असली राज है.

