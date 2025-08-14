खुशखबरी! पैकेज्ड फूड पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला- देनी होगी हर आइटम की पूरी जानकारी

Supreme Court’s Historic Judgement For All Packaged Food: भारत में स्वास्थ्य और उपभोक्ता अधिकारों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया है, जो आने वाले सालों में लाखों-करोड़ों लोगों के खाने की आदतों और स्वास्थ्य पर गहरा असर डालेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि अब हर पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट पर साफ-साफ न्यूट्रिशन (पोषण) की जानकारी देना अनिवार्य होगा।

क्यों है सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला खास?

आज के समय में, बाजार में उपलब्ध ज्यादातर पैकेज्ड फूड में अलग-अलग प्रकार के हानिकारक एडिटिव्स, प्रिज़रवेटिव्स, शुगर और ट्रांस फैट होते हैं, जिसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है और जब तक ग्राहकों को यह पता ही न हो कि वह क्या खा रहा है, तब तक वह स्वस्थ विकल्प नहीं चुन सकत, इसलिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया यह फैसला सुनिश्चित करेगा कि हर उपभोक्ता के पास खरीदे जाने वाले पैकेज्ड फूड की सही जानकारी हो, ताकी वो सोच-समझकर फैसला ले सके।







पैकेज्ड फूड के यह बदलाव क्यों जरूरी है?