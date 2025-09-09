Home > लाइफस्टाइल > Men’s Health: सिर्फ ये फूड्स खाइए रोज, मर्दाना ताकत इतनी बढ़ेगी कि खुद भी यकीन नहीं करेंगे!

Men's Health: सिर्फ ये फूड्स खाइए रोज, मर्दाना ताकत इतनी बढ़ेगी कि खुद भी यकीन नहीं करेंगे!

Foods For Mens Health: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों को खुद की सेहत के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता,जिससे उनकी सेक्स लाइफ भी प्रभावित होती है।

Published By: Shivashakti Narayan Singh
Published: September 9, 2025 10:35:08 IST

Foods For Mens Health: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों को खुद की सेहत के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। काम का प्रेशर, तनाव, नींद की कमी और गलत खान-पान धीरे-धीरे उनकी हमारे शरीर पर असर डालने लगते हैं। जो पुरुषों की यौन क्षमता को भी प्रभावित करता है। फिटनेस पर ध्यान न देने के वजह से पुरुषों को थकान, कमजोरी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आइए जानतें हैं कुछ फूड्स के बारे में, जिन्हें रोजाना नियमित रुप से खानें से आप यौन रोगों से भी बचे रहेंगे और जीवनसाथी के साथ सम्बन्ध भी मजबूत होंगे।

केला

केला को आपने भी अपने डाइट में कभी-न-कभी शामिल किया होगा, लेकिन क्या आप जानतें हैं कि यह केला पुरुषों की मर्दानगी को बनाए रखने और बढ़ाने में भी खास भूमिका निभाता है। केले में ब्रोमिलेन एंजाइम पाया जाता है जो हमारे शरीर में सेक्स ड्राइव को बूस्ट करने में मदद करता है। इसलिए केला को नेचुरल स्टैमिना बूस्टर भी कहा जाता है। केले में पाए जानें वाले विटामिन्स और मिनरल्स हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी सही रखते हैं, जिससे शरीर एक्टिव रहता है और यौन शक्ति लंबे समय तक बरकरार रहती है।

मेथी

हम अक्सर मेथी का उपयोग सब्जियों और दालों में स्वाद के लिए करते हैं। सर्दियों के मौसम में इसकी साग भी लोग खूब खातें हैं । लेकिन यह बहुत कम लोग जानते हैं कि मेथी के बीज हमारी यौन शक्ति के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, अगर आप रोज दो चम्मच मेथी के बीज गर्म पानी में उबालकर पीते हैं, तो यह ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के साथ- साथ सेक्सुअल हार्मोन्स को सही करता है जिससे हमारा स्टैमिना भी बढ़ाता है।

तुलसी

तुलसी को आयुर्वेद औषधी कहा जाता है, बहुत सारे लोग रोजाना इसकी पत्तियों को चाय में डालकर पीते हैं या फिर कच्ची पत्तियां भी चबा लेते हैं। लेकिन तुलसी इम्यूनिटी और सर्दी-जुकाम से बचाने के लिए ही नहीं, बल्कि पुरुषों की मर्दाना ताकत को भी बढ़ाती है।अगर आप नियमित रुप से तुलसी की ताजी पत्तियों को खातें हैं, तो यह शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को भ सही करती है व तुलसी के पीसे हुए बीज को अगर हम इन्हें सुबह-शाम नियमित रूप से खाएं, तो यह यौन कमजोरी को दूर करने में सहायक साबित हो सकते हैं।

दूध और शहद

दूध और शहद को आयुर्वेद में हमेशा से अमृत के समान माना गया है, पुरुषों के लिए यह बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है इसलिए बहुत से लोग रात में सोने से पहले दूध और शहद का सेवन करतें हैं। दूध और शहद ना केवल शरीर को रिलैक्स करता है बल्कि यह पुरुषों की कमजोरी को दूर करने और यौन क्षमता को बढ़ाने में भी मदद करता है। अगर आप नियमित रूप से रात को सोने से पहले दूध और शहद का सेवन करते हैं, तो यह न केवल आपके शरीर को अंदर से मजबूत बनाएगा बल्कि आपकी सेक्स लाइफ को भी बेहतर करेगा।

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Men's Health: सिर्फ ये फूड्स खाइए रोज, मर्दाना ताकत इतनी बढ़ेगी कि खुद भी यकीन नहीं करेंगे!

Men's Health: सिर्फ ये फूड्स खाइए रोज, मर्दाना ताकत इतनी बढ़ेगी कि खुद भी यकीन नहीं करेंगे!

