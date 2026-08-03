Superfood Myth: वजन घटाने के चक्कर में कहीं आप तो नहीं खा रहे ये 3 ‘हेल्दी’ चीजें? डाइटिशियन ने बता दिया सच

Superfood Myth: वजन घटाने की कोशिश में हम अक्सर जंक फूड से दूरी बनाकर उन चीजों को प्लेट में जगह देने लगते हैं, जिन्हें ‘हेल्दी’, ‘नेचुरल’ या ‘सुपरफूड’ कहा जाता है. लेकिन, क्या हर हेल्दी दिखने वाली चीज वजन कम करने में भी मदद करती है? जरूरी नहीं! कुछ खाद्य पदार्थ पोषक तत्वों से भरपूर होने के बावजूद कैलोरी में काफी ज्यादा हो सकते हैं. ऐसे में अगर इन्हें बिना मात्रा का ध्यान रखे खाया जाए, तो वजन घटाने की कोशिश उलटी भी पड़ सकती है. एक्सपर्ट्स की मानें तो, वजन कम करने के लिए किसी एक फूड को ‘बुरा’ मानने के बजाय उसकी मात्रा, पूरी डाइट और कैलोरी बैलेंस पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है. अब सवाल है कि आखिर, जल्दी वजन घटाने के लिए किन चीजों को खाने से कैलोरी का ध्यान रखें? आइए जानते हैं इस बारे में-

1. नट्स और नट बटर: बादाम, अखरोट, काजू और मूंगफली जैसे नट्स में प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट पाए जाते हैं. इसलिए इन्हें हेल्दी स्नैक माना जाता है. लेकिन इनकी कैलोरी डेंसिटी काफी ज्यादा होती है. Cleveland Clinic के अनुसार लगभग 1 औंस यानी करीब एक छोटी मुट्ठी नट्स में लगभग 160-200 कैलोरी हो सकती हैं. इसलिए वजन घटाने के दौरान इन्हें पूरी तरह बंद करने की जरूरत नहीं, लेकिन पोर्टion कंट्रोल बेहद जरूरी है. इसी तरह पीनट बटर या बादाम बटर भी पोषक हो सकते हैं, लेकिन एक-दो चम्मच की जगह कई चम्मच खाने से कैलोरी तेजी से बढ़ सकती है.

2. ग्रेनोला और ‘हेल्दी’ म्यूसली: ग्रेनोला को अक्सर हेल्दी ब्रेकफास्ट समझकर खाया जाता है, लेकिन कुछ पैकेज्ड ग्रेनोला में तेल, शहद, सिरप या अतिरिक्त चीनी काफी मात्रा में हो सकती है. ऐसे में इसका एक बड़ा हिस्सा उम्मीद से कहीं ज्यादा कैलोरी दे सकता है. रिपोर्ट के अनुसार ग्रेनोला की कैलोरी मात्रा ब्रांड और रेसिपी के हिसाब से काफी बदलती है और सर्विंग साइज छोटा हो सकता है. इसलिए खरीदते समय लेबल पर added sugar, calories और serving size जरूर देखें. ओट्स, बिना ज्यादा चीनी वाला म्यूसली या सीमित मात्रा में होममेड ग्रेनोला बेहतर विकल्प हो सकते हैं.

3. हेल्दी फ्रूट स्मूदी: फलों से बनी स्मूदी सुनने में बेहद हेल्दी लगती है, लेकिन इसमें कितने फल, जूस, दूध, शहद, नट बटर या अन्य सामग्री डाली गई है, इससे इसकी कुल कैलोरी काफी बदल सकती है. रिपोर्ट कहती हैं कि, जरूरत से ज्यादा फल, जूस और अन्य कैलोरी-युक्त चीजें डालने पर स्मूदी काफी हाई-कैलोरी हो सकती है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि स्मूदी वजन घटाने के दौरान नहीं पीनी चाहिए. बेहतर तरीका है कि इसमें साबुत फल, सब्जियां, बिना चीनी वाला दही/ग्रीक योगर्ट और सीमित मात्रा में नट्स या सीड्स शामिल करें. अतिरिक्त चीनी, सिरप और ज्यादा जूस से बचना समझदारी है.

असली ‘सुपरफूड’ क्या है?

वजन घटाने के लिए कोई कोई एक जादुई सुपरफूड नहीं है. लंबे समय तक वजन मैनेज करने में पूरी डाइट, पोर्शन, पर्याप्त प्रोटीन-फाइबर, शारीरिक गतिविधि और नियमितता ज्यादा मायने रखते हैं. एक्सपर्ट्स भी ऐसी डाइट को प्राथमिकता देने की सलाह देते हैं जिसमें फल, सब्जियां, साबुत अनाज, प्रोटीन और हेल्दी फैट संतुलित मात्रा में शामिल हों.