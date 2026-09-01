सूरज ढलते ही बदल दें डिनर का तरीका! हल्का खाना पाचन की सेहत के लिए हो सकता फायदेमंद, जानिए क्या खाएं

Dinner After Sunset: दिनभर की भागदौड़ के बाद रात में भरपेट और भारी खाना भले ही स्वाद में अच्छा लगे, लेकिन क्या आपको पता है कि यह सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है. हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि, देर रात का हैवी डिनर आपकी नींद, पाचन और मेटाबॉलिक हेल्थ को प्रभावित कर सकता है? शरीर की अपनी एक जैविक घड़ी होती है, जिसे सर्केडियन रिदम कहा जाता है. यह नींद-जागने के चक्र के साथ-साथ मेटाबॉलिज्म और पाचन जैसी प्रक्रियाओं को भी प्रभावित करती है. यही वजह है कि एक्सपर्ट्स अक्सर रात के खाने को हल्का रखने और सोने से कुछ घंटे पहले डिनर खत्म करने की सलाह देते हैं. ऐसे में सवाल है कि आखिर, क्या सूरज ढलने के बाद हल्का भोजन करना वाकई सेहत के लिए बेहतर हो सकता है? आइए समझते हैं.

रात में हल्का खाना क्यों है फायदेमंद?

शाम के बाद शरीर धीरे-धीरे आराम की स्थिति में जाने लगता है. ऐसे में बहुत ज्यादा तला-भुना, मसालेदार या भारी भोजन करने से पाचन तंत्र पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है. इससे पेट फूलना, गैस, एसिडिटी और भारीपन जैसी समस्याएं महसूस हो सकती हैं. इसके उलट, संतुलित और हल्का डिनर पाचन को आसान बना सकता है. खासकर जिन लोगों को रात में खाना खाने के बाद पेट भारी रहने या एसिडिटी की शिकायत होती है, उनके लिए डिनर की मात्रा और समय पर ध्यान देना बेहद जरूरी है.

मेटाबॉलिक हेल्थ से क्या है कनेक्शन?

हेल्थलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक, हमारा शरीर दिन और रात के हिसाब से अलग-अलग तरह से काम करता है. कुछ अध्ययनों में दिन के मुकाबले देर रात खाने को ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म और इंसुलिन संवेदनशीलता जैसे पहलुओं से जोड़ा गया है. इसलिए रात में बहुत देर से और ज्यादा कैलोरी वाला भोजन करना लंबे समय में मेटाबॉलिक स्वास्थ्य के लिए आदर्श नहीं माना जाता है. हालांकि, केवल सूरज ढलने के बाद खाना बंद कर देना हर व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं है. भोजन का कुल पोषण, कैलोरी, समय और व्यक्ति की दिनचर्या सभी महत्वपूर्ण हैं.

डिनर में क्या खाएं?

रात के भोजन को हल्का लेकिन पोषण से भरपूर रखने के लिए प्लेट में सब्जियां, दाल, हल्की सब्जी, रोटी, सूप या प्रोटीन का अच्छा स्रोत शामिल किया जा सकता है. बहुत ज्यादा तेल, घी, तले हुए खाद्य पदार्थ और अत्यधिक मीठे भोजन को सीमित करना बेहतर है. अगर आप रात में देर से खाना खाते हैं तो अचानक बहुत कम भोजन करने के बजाय धीरे-धीरे अपनी डिनर टाइमिंग को पहले करने की कोशिश करें.

खाने के तुरंत बाद न लेटें

डिनर के बाद तुरंत बिस्तर पर जाने के बजाय कुछ देर सीधा रहना और हल्की वॉक करना मददगार हो सकता है. इससे शरीर को भोजन पचाने का समय मिलता है और लंबे समय तक बैठे रहने की आदत भी कम होती है.

हर किसी के लिए एक जैसा नियम नहीं

यह समझना जरूरी है कि ‘सूरज ढलते ही खाना बंद कर दें’ कोई सार्वभौमिक मेडिकल नियम नहीं है. शिफ्ट में काम करने वाले लोगों, डायबिटीज जैसी स्थितियों वाले लोगों या विशेष डाइट लेने वालों की जरूरतें अलग हो सकती हैं.