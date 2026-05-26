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गर्मियों की तेज धूप से पैरों में हो सकती टैनिंग? बचने के लिए अपनाएं 5 आसान तरीके, चैन से बीतेगा सीजन

How to Remove Feet Tanning: गर्मियों का मौसम कई गंभीर बीमारियों को साथ लेकर आता है. इस मौसम में अक्सर आपने देखा हो कि धूप तेज पड़ने के कारण टैनिंग हो जाती है. इसके कारण पैरों की रौनक कम होने लगती है और पैर अजीब नजर आने लगते हैं. इससे बचने लिए लोग तमाम उपाय करते हैं. लेकिन, अगर कुछ चीजों का ध्यान रखा जाए, तो पैरों की टैनिंग से बचा जा सकता है. आइए जानते हैं उपायों के बारे में-

By: Lalit Kumar | Last Updated: May 26, 2026 3:26:56 PM IST

जानिए, तेज धूप से पैरों में होने वाली टैंनिंग से कैसे बचें. (Canva)
जानिए, तेज धूप से पैरों में होने वाली टैंनिंग से कैसे बचें. (Canva)


How to Remove Feet Tanning: गर्मियों का मौसम कई गंभीर बीमारियों को साथ लेकर आता है. इस मौसम में अक्सर आपने देखा हो कि धूप तेज पड़ने के कारण टैनिंग हो जाती है. शरीर के जिस हिस्से पर धूप ज्यादा पड़ती है, उस पर टैनिंग हो जाती है. इसी तरह गर्मियों में कई लोगों को पैरों में भी टैनिंग हो जाती है. हम दिनभर जूते-चप्पल पहनकर रखते हैं. ऐसे में पैरों पर निशान पड़ने लगते हैं और पैर काले-सफेद नजर आने लगते हैं. इसके कारण पैरों की रौनक कम होने लगती है और पैर अजीब नजर आने लगते हैं. कई बार लोगों के सामने शर्मिंदगी भी महसूस होने लगती है. इससे बचने लिए लोग तमाम उपाय करते हैं. लेकिन, अगर कुछ चीजों का ध्यान रखा जाए, तो पैरों की टैनिंग से बचा जा सकता है. अब सवाल है कि गर्मी में पैरों में होने वाली टैनिंग से कैसे बचें? इस बारे में बता रहे हैं बहराइच के जनरल फिजिशियन एवं स्किन रोग एक्सपर्ट डॉ. राहुल चौधरी-

गर्मियों में पैरों की टैनिंग से बचने के लिए क्या करें

पैरों को कवर रखें: टैनिंग से बचने के लिए पैरों को हमेशा कवर करके रखें. धूप से बचने के लिए आप कॉटन की जुराबे पहनकर रखें. इससे आपके पैर कवर रहेंगे और आपको टैनिंग नहीं होगी. जुराबे पहनने से पैरों में सनबर्न नहीं होगा. इसके अलावा, ये पैर को मॉइस्चराइज रखने और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने में मदद करते हैं.

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सनस्क्रीन लगाएं: गर्मियों में पैरों में टैनिंग होना आम समस्या है. पैरों को टैनिंग से बचाने के लिए सनस्क्रीन लगाकर ही बाहर निकलें. पैरों को कवर करने से पहले सनस्क्रीन जरूर लगाएं. इससे पैरों पर यूवी रेज का असर कम होगा और आपको टैनिंग नहीं होगी. ऐसे में आप एसपीएफ 30 वाली सनस्क्रीन इस्तेमाल कर सकते हैं.

तेज धूप से बचें: तेज धूप में बाहर जाना अवॉइड करें. अगर कोई जरूरी काम है, तो पैरों को पूरी तरह कवर करके ही बाहर निकलें. क्योंकि, जितना ज्यादा आप धूप के संपर्क में आएंगे आपको टैनिंग का खतरा उतना ही ज्यादा होगा. कोशिश करें कि आप 10 बजे से 4 बजे तक की धूप में बाहर न निकलें.

सोने से पहले पैर साफ करें: सोने से पहले पैरों को साफ करना न भूलें. जब आप घर आएं तो, गर्म पानी में बेकिंग सोडा डालकर पैरों को साफ जरूर करें. इससे आपको रिलैक्स मिलेगा और पैर साफ भी हो जाएंगे. इसके अलावा, नहाने के दौरान भी पैरों को साफ जरूर करें. इससे पैरों की गंदगी साफ हो जाएगी और पैरों की टैनिंग भी कम होती जाएगी.

पैरों को मॉइस्चराइज करें: नहाने के बाद पैरों को मॉइस्चराइज जरूर करें. इससे पैरों में निशान बनने की संभावना भी कम होगी. ऐसे में आप कोई भी लाइट मॉइस्चराइजर इस्तेमाल कर सकते हैं.

होम रेमेडीज: टैनिंग से राहत पाने के लिए आप कुछ घरेलू नुस्खे भी अपना सकते हैं. इसके लिए आप बेसन और दही लगा सकते हैं. इसके अलावा, चावल के आटे और दाल से भी पैरों को स्क्रब किया जा सकता है. इससे टैनिंग भी धीरे-धीरे हटने लगेगी और पैर साफ रहेंगे.

ये भी पढ़ें:गर्मियों में क्यों बदल जाता मूड? तनाव-चिड़चिड़ेपन का मौसम से क्या कनेक्शन? हीट एंग्जायटी से कैसे बचें

Tags: Health News Hindihealth tips
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