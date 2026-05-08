क्या नाश्ते में आप भी खाते हैं चाय के साथ रोटी-पराठे? एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ये कितना हानिकारक है!

आज के आधुनिक दौर में भी लोग गर्मा-गरम चाय या कॉफी के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं. बेशक ये आपको इंसटेंट एनर्जी देता है, लेकिन ऐसी आदत का लंबे समय तक बने रहना आपके लिए हानिकारक हो सकता है. खासतौर पर गर्मियों में चाय-कॉफी के साथ खाई जाने वाली कुछ चीजें आपकी हेल्थ को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचाती रहती है और आपको पता भी नहीं चलता. जी हां. चाय-कॉफी के साथ नमकीन, बिस्किट, पराठे, रोटी और पूडी आदि खाने से बॉडी में एसिडिटी, न्यूट्रिशन की कमी और हार्मोनल डिसबैलेंस तक हो सकता है.

ताज्जुब की बात तो ये है कि ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता कि कौन सी चीजें चाय-कॉफी के साथ खानी चाहिए और कौन-सी चीजें बिल्कुल अवॉइड करने में ही समझदारी होगी-

चाय के साथ पराठे

ब्रेकफास्ट में चाय के साथ रोटी-पराठे खाने से हमारा पेट तो भर जाता है, लेकिन शरीर को आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते. ज्यादातर लोग आयरन, कैल्शियन विटामिन-डी, मैग्नीशियम, मिनरल्स की कमी से जूझ रहे होते हैं. ऐसे में चाय और पराठे का कॉम्बीनेशन पोषक तत्वों को सोखने की क्षमता को कम करता है.

एक्सपर्ट बताते हैं कि एक पराठा करीब 40 ग्राम का होता है, जिसमें गेंहू के होने से करीब 80 फीसदी शुगर होता है. सोचिए सुबह-सुबह इतनी शुगर आपकी सेहत को कितना नुकसान पहुंचा सकता है. इसके बाद जब आप पूरे दिन चाहे जितना पोषणयुक्त डाइट लें, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्पशन धीमा हो जाएगा, जिससे डायजेस्टिव इशू हो सकते हैं.

चाय बिस्किट

डायटिशियन गीतिका चोपड़ा बताती है कि चाय-बिस्किट या रस्क का कॉम्बीनेशन पाचन तंत्र को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचाता रहता है. बिस्किट में मौजूद मैदा, रिफाइंड और शुगर के साथ अनहेल्दी फैट मिलाए जाते हैं, जो आपके ब्लड शुगर को अचानक बढ़ा देते हैं. केक, पेस्ट्री या ब्रेड-जैम खाने से भी कैलोरी बढ़ती है, जिससे एनर्जी डाउन होने लगती है और इंसुलिन का बैलेंस भी बिगड़ सकता है.

फ्राईड स्नैक्स

टीवी9 की रिपोर्ट में क्लीनिकल डायटिशियन आंचल शर्मा बताती हैं कि लोगों को चाय के साथ नमकीन डीप फ्राईड स्नैक्स जैसे- समोसा, ब्रेड पकोड़ा, मठरी या बाकी ड्रीप फ्राई चीजें खाना पसंद होता है, लेकिन चाय में मौजूद टैनिन तेल और मसालेदार चीजों के साथ मिलाकर आयरन एब्जॉर्पशन को रोकता है. एक तरफ तेल पाचन को धीमा करता है, दूसरी तरफ बीपी बढ़ने का रिस्क भी रहता है. गर्मी में ये कॉम्बीनेशन गैस, एसिडिटी और पेट फूलने जैसी समस्या पैदा कर सकता है.

खाली पेट चाय

न्यूट्रिशनिस्ट बताते हैं किखाली पेट चाय पीने से पेट में एसिड बनने का रिस्क रहता है, जिससे गैस, जलन, मिचली, सिरदर्द जैसी दिक्कतें हो सकती हैं. इसलिए सुबह उठते ही पानी पिएं, कुछ हल्का-फुल्का खाएं, फिर चाय की चुस्कियां लें.

क्या खाएं?

एमडीटीवी की रिपोर्ट में FMRI में हेड क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. दीप्ति खटूजा बताती हैं सुबह की चाय से पहले 1 या 2 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए. आप कुछ हल्का-फुल्का हेल्दी खा सकते हैं, लेकिन भूलकर भी खाली पेट चाय-कॉफी न लें.

चाय के साथ थोड़ी मात्रा में भीगे बादाम, अखरोट या काजू ले सकते हैं, जिसके हेल्दी फैट्स दिल-दिमाग को दुरुस्त कर देते हैं.

चाय नाश्ते की आदत है तो उबला अंडा, मूंग या चना स्प्राउट्स जैसे हेल्दी प्रोटीन विकल्प भी अच्छे रहते हैं.

सुबह मखाने या भुने चने खाने से बॉडी में प्रोटीन और फाइबर की आपूर्ति हो जाती है. ये डायजेशन, वेट लॉस और एनर्जी बूस्ट करते हैं.

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