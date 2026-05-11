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भयंकर गर्मी है… सिर्फ पानी पीने नहीं चलेगा काम, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए इन बातों का रखें ध्यान

Summer Tips: गर्मी अपने पूरे सुरूर में है. दिनों-दिन सूरत की चमक चटख होती जा रही है. इसी का नतीजा है कि, उत्तर भारत में गर्मी के तल्ख़ तेवर देखने को मिल रहे हैं. अगर आप लंबे समय तक तेज़ धूप में हैं तो हीट स्ट्रोक से डिहाइड्रेशन हो सकता है. अगर आप भीषण गर्मी में डिहाइड्रेशन से बचना चाहते हैं तो सिर्फ़ पानी पीने से काम नहीं चलेगा. पानी के साथ दूसरे तरल पदार्थों का भी सेवन करना होगा.

By: Lalit Kumar | Last Updated: May 11, 2026 8:31:23 PM IST

गर्मी में डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पानी पीने के अलावा किन बातों का रखें ध्यान. (Canva)
गर्मी में डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पानी पीने के अलावा किन बातों का रखें ध्यान. (Canva)


Summer Tips: गर्मी अपने पूरे सुरूर में है. दिनों-दिन सूरत की चमक चटख होती जा रही है. इसी का नतीजा है कि, उत्तर भारत में गर्मी के तल्ख़ तेवर देखने को मिल रहे हैं. दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच रहा है. अचानक बढ़ी गर्मी की वजह से शरीर में पानी कम होने और गला सूखने के साथ ही चक्कर आ सकते हैं. यही नहीं, आंखें लाल हो सकती हैं और पेशाब का रंग पीला हो सकता है. कई लोग इसे मामूली समझ लेते हैं. असल में ये खतरे की घंटी हो सकती है. अगर आप इन दिक्कतों का सामना कर रहे हैं तो इसे हल्के में लेने की भूल न करें. बता दें कि, आपके शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी के आपके स्वास्थ्य पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं. इन प्रभावों को डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी कहा जाता है. अब सवाल है कि, डिहाइड्रेशन कब और क्यों होता है? क्या हैं इसके लक्षण? गर्मी में पानी पीने के अलावा किन चीजों का सेवन फायदेमंद? आइए जानते हैं इस बारे में-  

बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, गर्मी के दौरान शरीर में पानी की उचित मात्रा बनाए रखना महत्वपूर्ण है. आमतौर पर हमारे शरीर का 70 प्रतिशत हिस्सा पानी होता है. अगर आप लंबे समय तक तेज़ धूप में हैं तो हीट स्ट्रोक से डिहाइड्रेशन हो सकता है. गर्मियां में लगातार पसीने के कारण न केवल शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है, बल्कि शरीर में नमक भी कम हो जाता है. अब ये सोच सकते हैं कि एसी में रहने से तो पसीना नहीं आता, लेकिन हर समय एसी में रहने से आपकी प्यास कम हो जाती है.

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डिहाइड्रेशन कब होता है?

बढ़ते तापमान में अगर शरीर की ठीक से देखभाल न की जाए तो स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है. अगर आप लंबे समय तक तेज़ धूप में रहे हैं तो हीट स्ट्रोक से डिहाइड्रेशन हो सकता है. इसके अलावा, अगर समग्र तापमान अधिक है, तो यह एक समस्या है. अगर आपको दस्त या कोई बीमारी है, तब भी आपके शरीर में पानी की कमी हो सकती है. बहुत अधिक शराब या कैफीनयुक्त पेय पीने से शरीर में पानी कम हो जाता है. ऐसा तब भी हो सकता है, जब आपको बहुत अधिक पेशाब करवाने के लिए दवा दी गई हो. 

डिहाइड्रेशन के लक्षण क्या हैं?

बार-बार बहुत प्यास लगना.
पेशाब गहरा पीला और तेज गंध वाला.
सामान्य से कम पेशाब का आना.
आपको चक्कर आना.
थकान महसूस होना.
मुंह, होंठ, जीभ सूखना.
आंखें गहरी लगना.

‘सिर्फ़ पानी पीने से काम नहीं चलेगा’

बीबीसी की रिपोर्ट कहती है कि, अगर आप भीषण गर्मी में डिहाइड्रेशन से बचना चाहते हैं तो सिर्फ़ पानी पीने से काम नहीं चलेगा. पानी के साथ दूसरे तरल पदार्थों का भी सेवन करना होगा. बता दें कि, भीषण गर्मी में ख़ूब पानी पीना ज़रूरी है. लेकिन शरीर की प्यास नहीं बुझती. शरीर में पानी की कमी को रोकने के लिए हमें शरबत, फलों का जूस, छाछ, कोकम शरबत जैसे तरल पदार्थ पीना चाहिए. आप गन्ने के रस, मट्ठा में थोड़ा सा नमक मिलाकर भी पी सकते हैं. 

बच्चों के शरीर में पानी कम हो जाए तो क्या करें?

गर्मियों में माता-पिता को छोटे बच्चों का ख़ास ध्यान रखना चाहिए. मौजूदा तेज़ गर्मी बड़ों के लिए भी उतनी ही परेशानी वाली है, जितनी बच्चों के लिए. अप्रैल-मई के महीने में स्कूल की छुट्टियां रहती हैं इसलिए बच्चे घर पर ही रहते हैं. फिर वे गर्मियों में खेलते हैं. ऐसे में उनके गर्मी से पीड़ित होने की आशंका भी बढ़ जाती है. खेलने जाने के बाद बच्चों को अपनी प्यास और भूख याद नहीं रहती. ये अनुभव आपके साथ भी रहेगा. फिर उसमें मौजूद गर्मी और पानी की कमी समस्या पैदा करना शुरू कर सकते हैं. 

बच्चों में निर्जलीकरण से बचाव कैसे करें?

बच्चों में निर्जलीकरण रोकने के लिए माता-पिता को पूरे दिन बच्चों के पानी पीने पर ध्यान देना चाहिए. जब बच्चे बाहर खेलने जाएं तो अपने साथ पानी की बोतल ले जाएं. उन्हें सीधे धूप में खेलने के लिए नहीं भेजा जाना चाहिए. डाइट में तरबूज, खीरा, संतरे और स्ट्रॉबेरी जैसे पानी वाले फल और सब्जियां शामिल करें. सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच बच्चों को धूप में खेलने के लिए भेजने से बचें. बच्चों को ढीले और हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए. अगर बच्चों के शरीर में पानी बहुत कम हो जाए तो उन्हें तुरंत ओआरएस (ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट) देना चाहिए.

Tags: Health News Hindihealth tipsSummer Tips
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