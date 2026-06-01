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Heat Headache Reasons: गर्मी में सिर दर्द बढ़े तो सावधान! शरीर दे रहा हो सकता है अलर्ट; यहां समझें

Heat Headache Reasons: पानी की कमी अचानक नहीं होती, बल्कि शरीर इसके संकेत पहले से देने लगता है.

By: Shubahm Srivastava | Published: June 1, 2026 7:28:03 PM IST

गर्मी से होने वाले सिरदर्द के कारण
गर्मी से होने वाले सिरदर्द के कारण


Dehydration Headache: गर्मी का मौसम आते ही सिर दर्द की शिकायतें बढ़ जाती हैं. अक्सर लोग इसे धूप, थकान या तनाव का असर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार कई मामलों में इसका कारण शरीर में पानी की कमी यानी निर्जलीकरण (डिहाइड्रेशन) हो सकता है. बढ़ते तापमान में शरीर पसीने के जरिए खुद को ठंडा रखने की कोशिश करता है, जिससे पानी और जरूरी खनिज तेजी से बाहर निकलते हैं. यदि इनकी समय पर पूर्ति न की जाए तो सिर दर्द, चक्कर और कमजोरी जैसी समस्याएं शुरू हो सकती हैं.

डिहाइड्रेशन और सिर दर्द का सीधा संबंध

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक शरीर में पानी की कमी होने पर रक्त संचार प्रभावित होता है. इससे मस्तिष्क तक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति में बदलाव आ सकता है, जो सिर दर्द का कारण बनता है. कई लोगों को यह दर्द सिर के दोनों तरफ महसूस होता है, जबकि कुछ मामलों में यह माइग्रेन जैसा भी लग सकता है. खासकर लंबे समय तक धूप में काम करने वाले लोगों में यह समस्या अधिक देखी जाती है.

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शरीर पहले ही देने लगता है चेतावनी

पानी की कमी अचानक नहीं होती, बल्कि शरीर इसके संकेत पहले से देने लगता है. लगातार प्यास लगना, मुंह और होंठ सूखना, गहरे रंग का पेशाब आना, थकान महसूस होना और ध्यान केंद्रित करने में परेशानी इसके शुरुआती लक्षण हैं. कई लोग सिर दर्द की दवा लेकर राहत पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यदि असली वजह डिहाइड्रेशन है तो केवल दवा से समस्या का समाधान नहीं होता. ऐसे में पर्याप्त मात्रा में पानी और अन्य तरल पदार्थ लेना जरूरी है.

बच्चों और बुजुर्गों में अधिक खतरा

गर्मी के मौसम में बच्चे खेलकूद में व्यस्त होकर अक्सर पानी पीना भूल जाते हैं, जबकि बुजुर्गों में प्यास का एहसास कम हो सकता है. यही वजह है कि इन दोनों आयु वर्गों में डिहाइड्रेशन का खतरा अधिक रहता है. विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि परिवार के सदस्य बच्चों और बुजुर्गों के पानी पीने की आदत पर विशेष ध्यान दें. केवल प्यास लगने का इंतजार करना पर्याप्त नहीं है.

हाइड्रेटेड रहने के लिए अपनाएं ये उपाय

गर्मियों में केवल पानी पीना ही काफी नहीं होता, बल्कि शरीर में इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है. नारियल पानी, छाछ, नींबू पानी और मौसमी फलों का सेवन शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है. बाहर निकलते समय पानी की बोतल साथ रखें, लंबे समय तक धूप में रहने से बचें और हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें. साथ ही कैफीन और अत्यधिक मीठे पेय पदार्थों का सेवन सीमित रखना भी फायदेमंद माना जाता है.

इस हालत में तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें

यदि सिर दर्द लगातार बना रहे, पानी पीने के बाद भी राहत न मिले, तेज चक्कर आएं, उल्टी हो या भ्रम की स्थिति महसूस हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. गंभीर डिहाइड्रेशन के मामलों में अस्पताल में इलाज की आवश्यकता पड़ सकती है. गर्मी के मौसम में शरीर के संकेतों को समझना बेहद जरूरी है. साधारण दिखने वाला सिर दर्द कई बार पानी की कमी का संकेत हो सकता है. समय पर सावधानी और पर्याप्त हाइड्रेशन न केवल सिर दर्द से बचाता है, बल्कि कई अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को भी कम करता है.

Disclaimer: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. किसी भी स्वास्थ्य समस्या या लगातार लक्षणों की स्थिति में डॉक्टर की सलाह अवश्य लें. 

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