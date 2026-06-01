Summer Dehydration Foods: गर्मियों में भूलकर भी ज्यादा न खाएं ये फूड्स, शरीर में बढ़ सकती है पानी की कमी

Summer Dehydration Foods: गर्मियों के मौसम में शरीर को स्वस्थ और हाइड्रेटेड रखना बेहद जरूरी होता है. अधिकांश लोग मानते हैं कि केवल ज्यादा पानी पीने से डिहाइड्रेशन से बचा जा सकता है, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है. कई बार हमारी रोजमर्रा की खानपान की आदतें भी शरीर में पानी की कमी बढ़ा सकती हैं.

कुछ खाद्य पदार्थ और पेय ऐसे होते हैं, जो शरीर से तरल पदार्थों के नुकसान को बढ़ाते हैं और डिहाइड्रेशन का जोखिम बढ़ा देते हैं. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि कौन-सी चीजों का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए.

ज्यादा नमक वाले स्नैक्स से बढ़ सकती है परेशानी

चिप्स, नमकीन, फ्रेंच फ्राइज और पैकेट वाले स्नैक्स में सोडियम यानी नमक की मात्रा काफी अधिक होती है. शरीर में नमक का स्तर बढ़ने पर पानी की आवश्यकता भी बढ़ जाती है. यदि पर्याप्त मात्रा में पानी न पिया जाए, तो शरीर में पानी का संतुलन बिगड़ सकता है. गर्मियों में ऐसे स्नैक्स का अधिक सेवन प्यास और डिहाइड्रेशन दोनों को बढ़ा सकता है. इसलिए इन्हें सीमित मात्रा में खाना बेहतर माना जाता है.

मीठे कोल्ड ड्रिंक्स नहीं बुझाते असली प्यास

गर्मी में ठंडी सॉफ्ट ड्रिंक्स और सोडा पीना काफी लोगों को पसंद होता है, लेकिन इनमें मौजूद अधिक चीनी शरीर को अतिरिक्त पानी की जरूरत महसूस करा सकती है. कई बार ऐसी ड्रिंक्स पीने के बाद भी प्यास बनी रहती है. विशेषज्ञों के अनुसार, बार-बार सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने की बजाय सादा पानी, नारियल पानी या नींबू पानी जैसे प्राकृतिक विकल्प बेहतर होते हैं, जो शरीर को वास्तविक रूप से हाइड्रेट रखने में मदद करते हैं.

चाय-कॉफी का ज्यादा सेवन भी हो सकता है नुकसानदायक

चाय और कॉफी में मौजूद कैफीन कुछ लोगों में पेशाब की मात्रा बढ़ा सकता है. इससे शरीर से पानी अधिक निकल सकता है और डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ सकता है. हालांकि सीमित मात्रा में इनका सेवन सामान्य माना जाता है, लेकिन गर्मियों में जरूरत से ज्यादा चाय या कॉफी पीना शरीर के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है. ऐसे मौसम में पानी और अन्य हाइड्रेटिंग पेय पदार्थों को प्राथमिकता देना बेहतर होता है.

मसालेदार और प्रोसेस्ड फूड्स से रहें सतर्क

बहुत ज्यादा मसालेदार भोजन शरीर का तापमान बढ़ा सकता है, जिससे पसीना अधिक आता है. पसीने के साथ शरीर से पानी और जरूरी मिनरल्स भी बाहर निकलते हैं. वहीं इंस्टेंट नूडल्स, पैकेट सूप, प्रोसेस्ड मीट और रेडी-टू-ईट फूड्स में सोडियम और प्रिजर्वेटिव्स की मात्रा अधिक हो सकती है, जो शरीर की पानी की जरूरत बढ़ाते हैं. इसलिए इन खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित रखना जरूरी है.

हाइड्रेटेड रहने के लिए अपनाएं सही खानपान

गर्मी के मौसम में तरबूज, खरबूजा, खीरा, संतरा और नारियल पानी जैसी पानी से भरपूर चीजों को डाइट में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है. साथ ही दिनभर थोड़ी-थोड़ी मात्रा में पानी पीते रहना चाहिए. संतुलित खानपान और सही पेय पदार्थों का चयन करके डिहाइड्रेशन से बचा जा सकता है और गर्मियों में शरीर को स्वस्थ एवं ऊर्जावान रखा जा सकता है.

Disclaimer: यह जानकारी केवल सामान्य जागरूकता के लिए है. किसी भी स्वास्थ्य समस्या या चिकित्सा सलाह के लिए डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें.

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