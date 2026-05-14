Home > हेल्थ > Sugar Ban: मीठा छोड़ना नहीं, बस बदलना है तरीका; चीनी की जगह ट्राई करें ये हेल्दी ऑप्शन

Sugar Ban: मीठा छोड़ना नहीं, बस बदलना है तरीका; चीनी की जगह ट्राई करें ये हेल्दी ऑप्शन

Sugar Ban: भारत ने 30 सितंबर, 2026 तक या अगले आदेश तक चीनी के एक्सपोर्ट पर तुरंत रोक लगा दी है. विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने एक नोटिफिकेशन में एक्सपोर्ट पॉलिसी को 'प्रतिबंधित' से बदलकर 'वर्जित' कर दिया है.

By: Heena Khan | Published: May 14, 2026 2:40:10 PM IST

health tips
health tips


Sugar Ban: भारत ने 30 सितंबर, 2026 तक या अगले आदेश तक चीनी के एक्सपोर्ट पर तुरंत रोक लगा दी है. विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने एक नोटिफिकेशन में एक्सपोर्ट पॉलिसी को ‘प्रतिबंधित’ से बदलकर ‘वर्जित’ कर दिया है. ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर चीनी न हो तो कैसे गुजारा करना चाहिए. यहाँ चीनी के हेल्दी विकल्पों पर एक नज़र डालते हैं.

शहद

 शहद एक प्राकृतिक मीठा पदार्थ है जो एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है. रिफाइंड चीनी के विपरीत, यह थोड़ी मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करता है और गले की खराश को शांत कर सकता है और पाचन में सुधार कर सकता है. इसे चाय, स्मूदी या डेज़र्ट में इस्तेमाल करें ताकि स्वाद और भी अच्छा हो जाए. हालाँकि, इसका इस्तेमाल सीमित मात्रा में करना ज़रूरी है क्योंकि शहद में भी प्राकृतिक चीनी और कैलोरी होती है.

You Might Be Interested In

स्टीविया

स्टीविया, स्टीविया पौधे की पत्तियों से मिलता है और इसमें ज़ीरो कैलोरी होती है. यह चीनी से कहीं ज़्यादा मीठा होता है, इसलिए इसकी बहुत थोड़ी मात्रा ही काफी होती है. इसी वजह से यह उन लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है जो डायबिटीज़ या वज़न को कंट्रोल करना चाहते हैं. स्टीविया ब्लड शुगर लेवल को नहीं बढ़ाता है और यह ड्रिंक्स, दही और बेक किए हुए खाने में बहुत अच्छा काम करता है.

गुड़

गुड़ एक बिना रिफाइन किया हुआ मीठा पदार्थ है जिसे आमतौर पर गन्ने या ताड़ के रस से बनाया जाता है. इसमें आयरन, मैग्नीशियम और पोटैशियम जैसे मिनरल्स मौजूद रहते हैं, जो रिफाइंड चीनी में नहीं होते. बहुत से लोग पारंपरिक पकवानों और ड्रिंक्स में गुड़ का इस्तेमाल करते हैं. यह खाने को एक गहरा कैरामल जैसा स्वाद देता है और अगर इसे सीमित मात्रा में खाया जाए, तो यह सफ़ेद चीनी से थोड़ा ज़्यादा पौष्टिक होता है.

मेपल सिरप

 मेपल सिरप एक प्राकृतिक मीठा पदार्थ है जिसे मेपल के पेड़ों के रस से बनाया जाता है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट और ज़िंक व मैंगनीज़ जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं. इसका अनोखा और ज़मीन से जुड़ा स्वाद इसे पैनकेक, ओटमील और बेकिंग के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है. शुद्ध मेपल सिरप, रिफाइंड चीनी के मुकाबले एक ज़्यादा हेल्दी विकल्प है, हालाँकि इसे भी सीमित मात्रा में ही इस्तेमाल करना चाहिए.

Kerala CM: कौन होगा केरलम का नया सीएम? सस्पेंस खत्म हुआ खत्म; कांग्रेस ने नाम का किया एलान

खजूर

खजूर एक प्राकृतिक रूप से मीठा फल है जो फ़ाइबर, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है. चीनी के एक हेल्दी विकल्प के तौर पर इसे स्मूदी, डेज़र्ट और एनर्जी बार में मिलाया जा सकता है. इसमें मौजूद फ़ाइबर, चीनी के शरीर में घुलने की प्रक्रिया को धीमा करने में मदद करता है और पाचन को भी बेहतर बनाता है. बेकिंग में खजूर का पेस्ट इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद होता है क्योंकि यह एक ही समय में खाने में नमी और प्राकृतिक मिठास, दोनों चीज़ें जोड़ देता है.

Tags: health tipshealthy lifestylesugar ban
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

AC नहीं, ये 5 चीजें बढ़ा रही हैं आपका बिजली...

May 14, 2026

बालों में लगाएं दही और शहद का मास्क, मिलेंगे गजब...

May 13, 2026

छत पर उगाएं भर्ते वाला बड़ा बैंगन!

May 13, 2026

कोई 49 पर All-Out, तो कोई 58 पर सिमटा, IPL...

May 13, 2026

कितनी थी प्रतीक यादव की नेटवर्थ?

May 13, 2026

पहली वट सावित्री पूजा? नई दुल्हनें इन 9 टिप्स से...

May 12, 2026
Sugar Ban: मीठा छोड़ना नहीं, बस बदलना है तरीका; चीनी की जगह ट्राई करें ये हेल्दी ऑप्शन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Sugar Ban: मीठा छोड़ना नहीं, बस बदलना है तरीका; चीनी की जगह ट्राई करें ये हेल्दी ऑप्शन
Sugar Ban: मीठा छोड़ना नहीं, बस बदलना है तरीका; चीनी की जगह ट्राई करें ये हेल्दी ऑप्शन
Sugar Ban: मीठा छोड़ना नहीं, बस बदलना है तरीका; चीनी की जगह ट्राई करें ये हेल्दी ऑप्शन
Sugar Ban: मीठा छोड़ना नहीं, बस बदलना है तरीका; चीनी की जगह ट्राई करें ये हेल्दी ऑप्शन