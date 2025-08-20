Home > लाइफस्टाइल > अगर चाहते हैं हार्ट अटैक से बचना, तो जान लें नींद और दिल का ये अनोखा रिश्ता!

अगर चाहते हैं हार्ट अटैक से बचना, तो जान लें नींद और दिल का ये अनोखा रिश्ता!

नींद की कमी से हमारी हार्टबीट इरेगुलर हो जाती है जिसके कारण हमारा ब्लड प्रेशर काफी हद तक बढ़ जाता है और हमारे शरीर स्ट्रेस मोड में हो जाता है।

Published By: Anuradha Kashyap
Published: August 20, 2025 23:32:28 IST

healthy heart tips
healthy heart tips

Tips For Healthy Heart: यह सच है कि ज्यादातर लोग मानते हैं कि सिर्फ अच्छी डाइट और एक्सरसाइज से दिल हमेशा हेल्दी रहता है। लेकिन शायद आप यह नहीं जानते कि अगर सच में अपने दिल को फिट और सेहतमंद रखना है, तो सिर्फ खाना और वर्कआउट काफी नहीं है। इसके साथ-साथ आपको अच्छी क्वालिटी और भरपूर नींद लेना भी उतना ही ज़रूरी है। नींद की कमी से हमारी हार्टबीट इरेगुलर हो जाती है जिसके कारण हमारा ब्लड प्रेशर काफी हद तक बढ़ जाता है और हमारे शरीर स्ट्रेस मोड में हो जाता है। 

नींद की कमी बढ़ा देता है हमारे दिल के लिए खतरा

अगर आप लोग भी काफी रात तक मोबाइल चलाते हैं जिसके कारण या आपकी किसी भी वजह से नींद पूरी नहीं हो पाती है, तो आपको इस बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर रोजाना 6 घंटे से कम की नींद आप लेते हैं तो हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा काफी ज्यादा बढ़ सकता है। नींद की कमी से शरीर का ब्लड प्रेशर और बढ़ता है और दिल की तरफ प्रेशर बढ़ने लगता है। जब भी हम सोते हैं तो दिल और नसें काफी रिलैक्स हो जाती है जिसके कारण हमारा हार्ट हेल्दी रहता है। 

अगर आप भी अच्छी नींद लेते हैं तो आपके दिल को मिल सकता है नया जीवन

अक्सर लोग मानते हैं कि नींद सिर्फ थकावट मिटाने का काम करती है, जबकि ऐसा नहीं होता है नींद हमारे हार्ट को भी रिपेयर करती है और एनर्जी भी देती है। जब भी हम सोते हैं तो हमारे हार्मोन बैलेंस में रहते हैं, जिसके कारण हमें स्ट्रेस कम होता है और दिल की धड़कन बिल्कुल नॉर्मल रहती है लेकिन अगर हम अपनी नींद पूरी नहीं लेते हैं तो ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल काफी मात्रा में बढ़ जाता है जिससे कि हमें हार्ट से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। 

नींद और मेंटल हेल्थ का असर पड़ता है सीधा दिल पर

आजकल लोगों की लाइफ काफी ज्यादा बिजी हो गई है जिसके कारण उनकी लाइफस्टाइल में स्ट्रेस आना एक आम बात हो गई है, लगातार स्ट्रेस के कारण ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और हमारे दिल पर प्रभाव पड़ने लगता है। अगर हम पूरी मात्रा में नींद नहीं लेते हैं तो इससे हमारे हमें मेंटली रूप से शांति नहीं मिलती है और हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है, वहीं अगर हम लोग अच्छी मात्रा में तो हार्ट अटैक का रिस्क काफी हद तक कम हो सकता है। 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है 

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खाली पेट पपीते के बीज को खाने से क्या होता...

August 21, 2025

घर पर तैयार करें diabetes के मरीजों के लिए बिना...

August 21, 2025

एक ऐसा मुसलमान जो भगवान कृष्ण की करता था पूजा

August 21, 2025

मुगल वंश की रानियां जो थी सबसे ज्यादा पढ़ी-लिखी

August 21, 2025

जाने काजल लगाने के फायदे और साथ ही नुकसान

August 21, 2025

जानिए रोजाना पिस्ता खाने के फायदे

August 20, 2025
अगर चाहते हैं हार्ट अटैक से बचना, तो जान लें नींद और दिल का ये अनोखा रिश्ता!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

अगर चाहते हैं हार्ट अटैक से बचना, तो जान लें नींद और दिल का ये अनोखा रिश्ता!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

अगर चाहते हैं हार्ट अटैक से बचना, तो जान लें नींद और दिल का ये अनोखा रिश्ता!
अगर चाहते हैं हार्ट अटैक से बचना, तो जान लें नींद और दिल का ये अनोखा रिश्ता!
अगर चाहते हैं हार्ट अटैक से बचना, तो जान लें नींद और दिल का ये अनोखा रिश्ता!
अगर चाहते हैं हार्ट अटैक से बचना, तो जान लें नींद और दिल का ये अनोखा रिश्ता!
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?