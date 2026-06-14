Home > हेल्थ > 1, 2 या 3 नहीं… सैकड़ों बीमारियों की जड़ है ‘तनाव’, फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों पहुंचाता नुकसान, ऐसे करें बचाव

1, 2 या 3 नहीं… सैकड़ों बीमारियों की जड़ है ‘तनाव’, फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों पहुंचाता नुकसान, ऐसे करें बचाव

Stress Effects on Health: बदलती जीवनशैली, काम का बढ़ता दबाव, डिजिटल स्क्रीन का अधिक उपयोग और निजी जीवन में असंतुलन से लोगों पर तनाव बढ़ रहा है. लगातार तनाव में रहने से न केवल मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, बल्कि इसका असर शरीर पर भी पड़ता है. अब सवाल है आखिर, तनाव किन परेशानियों का बन सकता कारण? तनाव से बचने के लिए क्या करें? आइए जानते हैं इस बारे में-

By: Lalit Kumar | Published: June 14, 2026 4:28:05 PM IST

तनाव से बीमारियों का खतरा और बचने के उपाय. (Canva)
तनाव से बीमारियों का खतरा और बचने के उपाय. (Canva)


Stress Effects on Health: आज के दौर में तनाव (Stress) हर उम्र के लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है. पहले जहां यह समस्या केवल कामकाजी लोगों तक सीमित मानी जाती थी, वहीं अब बच्चे, युवा और बुजुर्ग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं. हेल्थ एक्सपर्ट, बदलती जीवनशैली, काम का बढ़ता दबाव, डिजिटल स्क्रीन का अधिक उपयोग और निजी जीवन में असंतुलन को तनाव का दोषी मानते हैं. लगातार तनाव में रहने से न केवल मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, बल्कि इसका असर शरीर पर भी पड़ता है. सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि आप अपने तनाव को पहचानें और उसे कम करने की कोशिश करें. अब सवाल है आखिर, तनाव किन परेशानियों का बन सकता कारण? तनाव से बचने के लिए क्या करें? आइए जानते हैं इस बारे में-

तनाव से किन परेशानियों के हो सकते शिकार

वेबएमडी की रिपोर्ट के मुताबिक, थोड़ा-बहुत तनाव चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर आप लंबे समय तक इस स्थिति में रह रहे हैं, तो यह गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है. लंबे समय तक ज्यादा तनाव लेने से आप डिप्रेशन, एंग्जायटी और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार हो सकते हैं. इसके अलावा हार्ट डिजीज, हाई बीपी, हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसे गंभीर खतरे पैदा हो सकते हैं.

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यही नहीं, अत्यधिक तनाव से आप मोटापे का शिकार भी हो सकते हैं. महिलाओं में मेंस्ट्रूअल प्रॉब्लम समेत मुंहासे, एग्जिमा, हेयर फॉल जैसी स्किन प्रॉब्लम हो सकती हैं. ज्यादा तनाव से आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याएं, जैसे कि जीईआरडी, गैस्ट्राइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस और इरिटेबल कोलन जैसी दिक्कतें हो सकती हैं.

तनाव से बचने के लिए क्या करें

तनाव को आप जिन परिस्थितियों पर कंट्रोल नहीं कर सकते, उन्हें लेकर ज्यादा न सोचें और अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखें. आक्रामक होने की बजाय मुखर रहें. गुस्सा आने से पहले आप अपनी भावनाओं और विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश करें. इसके अलावा, अपने टाइम को प्रभावी ढंग से मैनेज करना सीखें. अपने पसंदीदा चीजों को करने के लिए कुछ समय ज़रूर निकालें, इससे आपका तनाव कम होगा.

तनाव कम करने के लिए शराब, ड्रग्स या स्मोकिंग का सहारा बिल्कुल ना लें. ऐसा करने से आपका और ज्यादा बढ़ सकता है. ऐसी चीजों से अन्य परेशानियां भी हो सकती हैं. जो लोग आपको पसंद और सपोर्ट करते हैं, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं और खुद का कॉन्फिडेंस हासिल करने की कोशिश करें. इसके अलावा, अपने जीवन में तनाव से निपटने के लिए आप साइकोलॉजिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की मदद ले सकते हैं. 

Tags: Health News Hindihealth tips
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