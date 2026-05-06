पिंपल्स से झुर्रियों तक, दिमाग ही नहीं, त्वचा पर भी पड़ता है तनाव का असर! इन बातों को न करें नजरअंदाज

Stress Impact on Skin: आज के समय में भागदौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस और एंग्जायटी जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं. आपने अक्सर लोगों के मुंह से सुना होगा कि स्ट्रेस का असर केवल हमारे दिमाग या दिल पर पड़ता है. हालांकि, अक्सर लोग ये नहीं जानते कि इसका असर आपकी त्वचा पर पड़ सकता है. बता दें कि मेडिकल साइंस में ये साबित हो चुका है कि जब कोई तनाव में होता है, तो उनका शरीर मानसिक रूप से ही नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी रिएक्ट करता है. इसका सबसे ज्यादा असर तनाव लेने वाले लोगों की त्वचा पर पड़ता है.

शरीर पर क्या पड़ता है असर?

जब कोई स्ट्रेस या एंग्जायटी से गुजरता है, तो उसका शरीर कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज करता है. ये हार्मोन शरीर के इम्यून सिस्टम पर असर डालता है और उसका बैलेंस बिगाड़ देता है. इसके कारण त्वचा की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है. इसके कारण घाव भरने की क्षमता भी कम हो जाती है. साथ ही शरीर में सूजन पैदा करने वाले साइटोकिंस भी बढ़ने लगते हैं.

तनाव के कारण होती हैं ये परेशानियां