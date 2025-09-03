Home > हेल्थ > आपकी सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? जवाब आपको चौंका देगा

आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस सभी के लिए एक आम बात बन चुका है इसका कारण या तो काम का प्रेशर , रिश्तो में थोड़ी सी भी अनबन या पैसों की चिंता होती है

Published By: Anuradha Kashyap
Published: September 3, 2025 17:23:14 IST

आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस सभी के लिए एक आम बात बन चुका है इसका कारण या तो काम का प्रेशर , रिश्तो में थोड़ी सी भी अनबन या पैसों की चिंता होती है। यह हमें अंदर ही अंदर खा जाता है स्ट्रेस को यूं ही “साइलेंट किलर” नहीं कहा जाता है, ये धीरे-धीरे शरीर और दिमाग दोनों को खोखला कर देता है और हमारे सोचने समझने की शक्ति को कमजोर कर देता है। कई बार लोग इसे अनदेखा कर देते हैं लेकिन हमें इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए क्योंकि यह काफी गंभीर बीमारियों की जड़ बन सकता है। 

छोटी-छोटी परेशानियां बढ़ा देती है हमारा स्ट्रेस 

कई बार लोग सोचते हैं किस स्ट्रेस केवल बड़ी-बड़ी घटनाओं या मुश्किल परेशानियों से ही होता है जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कई बार छोटी-छोटी चीज ही स्ट्रेस का कारण बन जाती है जैसे – ऑफिस का अधूरा काम,मोबाइल पर नोटिफिकेशन का प्रेशर, ट्रैवलिंग और घर की जिम्मेदारियां की सारी छोटी-छोटी परेशानियां हमारे दिमाग में बहुत बढ़ती रहती हैं और हम सोचते हैं कि ये आम बातें हैं लेकिन यह छोटी-छोटी बातें मिलकर स्ट्रेस को काफी बढ़ावा दे देती है जिसके कारण व्यक्ति बिना कारण के भी थका-थका महसूस करता है और उसका मूड अचानक से चिड़चिड़ा हो जाता है। 

स्ट्रेस से जुड़ी होती है यह सारी खतरनाक बीमारियां

जब स्ट्रेस लंबे समय तक बना रहता है तो यह हमारे शरीर में काफी सारे चेंजेस लाता है जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम और माइग्रेन जैसी समस्याएं जैसे ही सामने आती है वही तो इतना ही नहीं इम्यून सिस्टम भी हमारा काफी हद तक कमजोर हो जाता है जिसके कारण हम बार-बार बीमार पड़ते रहते हैं और मानसिक रूप से भी इंसान बेचैन हो जाता है डॉक्टर भी मानते हैं अगर स्ट्रेस पर काबू नहीं पाते हैं बूढ़े भी दिखने लगते है। 

इन कुछ तरीकों से आप भी पा सकते हैं अपने स्ट्रेस पर जीत

सबसे अच्छी बात यह होती है स्ट्रेस कंट्रोल करना बिल्कुल हमारे हाथ में होता है हमें अपने दिन की शुरुआत कुछ मिनट ध्यान या फिर योग से करनी चाहिए जिससे कि दिमाग शांत रहता है, हमें पूरी मात्रा में नींद लेनी चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए,  रोजाना टहलना चाहिए जो की स्ट्रेस मैनेजमेंट की सबसे आसान दवाई होती है इसके अलावा अपने दिल की बातें किसी करीबी से शेयर करनी चाहिए। 

