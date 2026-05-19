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RO का पानी बर्तन में रखना पड़ सकता है भारी! IIT मद्रास की रिसर्च में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

RO Water Safety: ज्यादातर घरों में आज के टाइम में लोग पानी साफ करने के लिए काफी महंगे RO फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं. पहले, इनकी ज़्यादा कीमत की वजह से ये सिर्फ़ कुछ ही घरों में दिखते थे; लेकिन अब ये लगभग हर घर में लगे होते हैं.

By: Shristi S | Published: May 19, 2026 5:51:49 PM IST

RO का पानी बर्तन में रखना पड़ सकता है भारी!
RO का पानी बर्तन में रखना पड़ सकता है भारी!


RO Water Bacteria Risk: ज्यादातर घरों में आज के टाइम में लोग पानी साफ करने के लिए काफी महंगे RO फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं. पहले, इनकी ज़्यादा कीमत की वजह से ये सिर्फ़ कुछ ही घरों में दिखते थे; लेकिन अब ये लगभग हर घर में लगे होते हैं. RO सिस्टम लगवाकर लोगों को तसल्ली रहती है कि वे सुरक्षित पानी पी रहे हैं.

लेकिन क्या होगा अगर हम आपको बताएं कि जिस पानी को आप रोज सुरक्षित मानकर पीते हैं. वही पानी एक छोटी सी लापरवाही की वजह से आपको बीमार कर सकता है?

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क्या कहता है रिसर्च?

रिसर्च से पता चला है कि जहां RO मशीनें पानी को अच्छे से फ़िल्टर करती हैं, वहीं फ़िल्टर किए गए पानी को बाद में रखने और इस्तेमाल करने में की गई छोटी-छोटी गलतियों से बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं. दूसरे शब्दों में, अगर पानी को सही तरीके से रखा और इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो RO सिस्टम से निकला साफ पानी भी सेहत के लिए खतरा बन सकता है.

सैंपल में मिला E. coli बैक्टीरिया

IIT मद्रास के वैज्ञानिकों ने दूसरे संस्थानों के साथ मिलकर चेन्नई के 216 घरों में टेस्ट किए. इन सभी घरों में RO फ़िल्टर लगे हुए थे. इस स्टडी के दौरान, फ़िल्टर किए गए पानी के 262 सैंपल लिए गए, और इनमें से 81 सैंपल में E. coli एक तरह का बैक्टीरिया मिला. 

E. coli एक ऐसा बैक्टीरिया है जो आम तौर पर इंसानों और जानवरों की आंतों में पाया जाता है. यह गंदगी और इंसानों या जानवरों के मल-मूत्र के जरिए पानी के स्रोतों में पहुंचता है. इस बैक्टीरिया के संपर्क में आने से दस्त, पेट दर्द, उल्टी और गंभीर मामलों में किडनी से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. इस इन्फेक्शन की वजह से बीमार पड़ने का खतरा बच्चों और बुज़ुर्गों में ज़्यादा होता है.

लापरवाही से खतरा

स्टडी करने वाले रिसर्चर्स ने बताया कि RO मशीनें तो ठीक से काम कर रही थीं। लेकिन, असली समस्या फ़िल्टर किए गए पानी को घर के अंदर बाद में रखने के दौरान आती है. अगर पानी रखने वाले बर्तन को ठीक से साफ नहीं किया जाता, उसे खुला छोड़ दिया जाता है, या उसे दोबारा भरने से पहले नल के पानी से धोया जाता है, तो बैक्टीरिया आसानी से साफ पानी में घुस सकते हैं. इसका मतलब है कि फ़िल्टर करने की प्रक्रिया के बाद की गई छोटी-छोटी गलतियां भी पानी को दोबारा गंदा कर सकती हैं और बीमारी का कारण बन सकती हैं.

घरों में पानी गंदा कैसे हो रहा है?

कई घरों में लोग RO सिस्टम से साफ किए गए पानी को स्टील या प्लास्टिक के बर्तनों में रखते हैं. लेकिन, दिक्कत यह है कि इन बर्तनों को अक्सर न तो रोज साफ किया जाता है और न ही ढककर रखा जाता है. कुछ लोग एक ही बर्तन को बिना धोए बार-बार भरते रहते हैं, जिससे उसके अंदर बैक्टीरिया पनपने का खतरा बढ़ जाता है. विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि अगर किसी बर्तन को नल के पानी से धोकर तुरंत ही RO से शुद्ध किए गए पानी से भर दिया जाए, तो भी वह शुद्ध पानी दूषित हो सकता है.

अध्ययन में क्या पता चला?

इस अध्ययन से यह भी पता चला कि जिन घरों में रहने वाले लोग ज़्यादा पढ़े-लिखे थे, उनके पानी में बैक्टीरिया का संक्रमण कम पाया गया. जिन घरों में रहने वालों के पास पोस्टग्रेजुएट डिग्री थी, वहां पानी के 36 प्रतिशत नमूनों में संक्रमण पाया गया; इसके विपरीत, जिन परिवारों में शिक्षा का स्तर कम था, वहां यह आंकड़ा बढ़कर 83 प्रतिशत हो गया. शोधकर्ताओं का मानना ​​है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ज़्यादा जागरूक लोग पानी को सही तरीके से रखने, बर्तनों की साफ-सफाई और अपने RO सिस्टम की नियमित सर्विसिंग पर ज़्यादा ध्यान देते हैं.

फिर भी, इस अध्ययन ने इस बात की भी पुष्टि की कि RO सिस्टम पानी की गुणवत्ता सुधारने में असरदार होते हैं. पानी को फिल्टर करने के बाद, उसमें घुले हुए ठोस पदार्थों, धुंधलेपन और कठोरता का स्तर काफी कम हो गया. दूसरे शब्दों में, जहां RO मशीनें पानी को सफलतापूर्वक शुद्ध करती हैं, वहीं उसके बाद की लापरवाही शुद्धिकरण के उस पूरे प्रयास के फायदों को पूरी तरह से खत्म कर सकती है.

Tags: bacteriaRO water safe or not
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