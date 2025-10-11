क्या आप भी इन्हें ज्यादा खाते हैं? जानिए कैसे ये धीरे-धीरे कर सकती हैं नुकसान

किडनी हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है. यह हमारे शरीर से फालतू और हानिकारक तत्वों को निकालने का काम करती है. लेकिन हमारे गलत खाने- पीने की आदतें किडनी पर बहुत बुरा असर डाल सकती हैं. अगर हम समय रहते अपने खाने की आदतों पर ध्यान नहीं देंगे, तो इससे किडनी फेल होने का खतरा बढ़ सकता है. चलिए जानते है क्या-क्या खाने कि वजह से किडनी पर असर पर सकता है.

ज्यादा नमक का सेवन

हमारे खाने में ज्यादा नमक डालना बहुत आम है. लेकिन ज्यादा नमक खाने से किडनी पर दबाव बढ़ता है. शरीर में नमक की मात्रा बढ़ने से बल्ड प्रेशर भी बढ़ता है, जो सीधे किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है. इसलिए नमक का सेवन सीमित करें और प्रोसेस्ड फूड से बचेंय



फास्ट फूड और जंक फूड

बर्गर, पिज्जा, पैक्ड स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजें हमारी पसंदीदा हैं, लेकिन ये किडनी के लिए हानिकारक होती हैं. इनमें बहुत ज्यादा सोडियम, शुगर और केमिकल्स होते हैं. नियमित रूप से जंक फूड खाने से किडनी पर बोझ बढ़ता है और समय के साथ किडनी की कार्यक्षमता घट सकती है.

अधिक मीठा खाना

ज्यादा मीठा खाने से हमारे स्वास्थय के लिए नुकसानदेह हैं. ये चीनी ब्लड शुगर लेवल बढ़ाती है और डायबिटीज जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ती है. डायबिटीज जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ाती है. डायबिटीज सीधे किडनी को प्रभावित करती है और किडनी डैमेज का कारण बन सकती है.



अधिक प्रोटीन का सेवन

कभी-कभी लोग सोचते है कि ज्यादा प्रोटीन खाना स्वास्थय के लिए अच्छा है. लेकिन बहुत ज्यादा मीट, अंडा और प्रोटीन सप्लीमेंट्स किडनी पर दबाव डाल सकते हे. किडनी को इन प्रोटीन को फिल्टर करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे लंबे समय में किडनी कमजोर हो सकती है.

पानी की कमी

किडनी के लिए पानी पीना बहुत जरूरी है. अगर आप पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं, तो किडनी में टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं. इससे किडनी स्टोन और किडनी इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है. रोजाना कम से कम 8-10 गिलास पानी पीना चाहिए. चाय, कॉफी और एनर्जी ड्रिंक में कैफीन अधिक मात्रा में होती है. अगर ज्यादा कैफीन लिया जाए, तो किडनी पर दबाव पड़ता है और डिहाइड्रेशन की समस्या भी बढ़ सकती है.