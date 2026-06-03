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कांच या स्टील की बोतल… शिशु की सेहत के लिए कौन-सी ज्यादा सेफ? 99% लोग कंफ्यूज, डॉक्टर ने बताई सच्चाई

Steel vs Glass Bottle For Baby: जन्म से छह माह तक बच्चे के लिए मां का दूध ही सर्वोत्तम आहार है. फिर भी, कई कारणों से बच्चे को बोतल का दूध पिलाना पड़ता है. बाजार में स्टील और कांच दोनों तरह की बेबी बोतल उपलब्ध हैं. लेकिन, पैरेंट्स अक्सर कन्फ्यूज होते हैं कि आखिर बच्चे के लिए कौन-सी बोतल ज्यादा सुरक्षित और सेफ है. आइए जानते हैं इस बारे में-

By: Lalit Kumar | Published: June 3, 2026 3:17:38 PM IST

जानिए, बच्चे के लिए कौन सी बोतल ज्यादा बेस्ट. (Canva)
जानिए, बच्चे के लिए कौन सी बोतल ज्यादा बेस्ट. (Canva)


Steel vs Glass Bottle For Baby: जन्म से छह माह तक बच्चे के लिए मां का दूध ही सर्वोत्तम आहार है. फिर भी, कई कारणों से बच्चे को बोतल का दूध पिलाना पड़ता है. बाजार में स्टील और कांच दोनों तरह की बेबी बोतल उपलब्ध हैं. लेकिन, पैरेंट्स अक्सर कन्फ्यूज होते हैं कि आखिर बच्चे के लिए कौन-सी बोतल ज्यादा सुरक्षित और सेफ है. आमतौर पर लोग ग्लास बोतल से ही बच्चे को दूध पिलाते हैं. क्योंकि, ये बाजार में कम दाम में मिल जाती है. वहीं, कुछ लोग कांच की बोतल को ही हेल्दी मानते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि, कांच की बोतल में किसी तरह के केमिकल रिसाव का खतरा नहीं होता, जबकि कुछ लोग स्टील बोतल को ज्यादा प्रैक्टिकल और सुरक्षित मानते हैं क्योंकि यह टूटती नहीं है और लंबे समय तक चलती है. ऐसे में सवाल यही है कि आखिर, शिशु की सेहत के लिए कौन सी बोतल ज्यादा सुरक्षित है? इस बारे में बता रही हैं राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज की शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. भावना तिवारी-

बच्चे के लिए कौन-सी बोतल ज्यादा सुरक्षित?

डॉ. भावना तिवारी कहती हैं कि, वैसे तो सुविधानुसार कांच और स्टील दोनों ही बोतल ठीक है. दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है. फिर भी, यदि सेफ्टी और केमिकल-फ्री विकल्प की बात करें तो ग्लास बोतल थोड़ा बेहतर है, खासकर घर के अंदर उपयोग के लिए. वहीं, अगर बात मजबूती और बाहर इस्तेमाल की हो तो स्टील बोतल ज्यादा सुविधाजनक है. मतलब साफ है कि, कोई एक विकल्प पूरी तरह बेहतर नहीं है, बल्कि स्थिति के अनुसार चुनाव करना सही होता है. छोटे शिशुओं के लिए शुरुआती महीनों में ग्लास बोतल बेहतर मानी जाती है, जबकि बड़े बच्चों के लिए स्टील बोतल ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकती है.

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कांच की बोतल शिशु के लिए ज्यादा सेफ क्यों?

एक्सपर्ट की मानें तो, कांच की बोतल में किसी भी तरह के केमिकल रिसाव का खतरा नहीं होता है. यह BPA-free होती है और दूध या फॉर्मूला के तापमान को बिना किसी रिएक्शन के बनाए रखती है. इसके अलावा इसमें बैक्टीरिया जमने की संभावना कम होती है. हालांकि, इसकी सबसे बड़ी कमी इसका टूटने का खतरा है. अगर बोतल गिर जाए तो यह टूट सकती है, जिससे बच्चे को चोट लगने का जोखिम रहता है. 

स्टील बोतल पर क्या कहती हैं एक्सपर्ट

स्टेनलेस स्टील बोतल हल्की, मजबूत और लंबे समय तक चलने वाली होती हैं. एक्सपर्ट के अनुसार, स्टील बोतल खासकर ट्रैवल या बाहर जाने के लिए ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है क्योंकि इसमें टूटने का कोई डर नहीं होता. यह तापमान को भी कुछ समय तक बनाए रख सकती है. अगर स्टील की क्वालिटी अच्छी न हो तो यह लंबे समय में जंग का कारण बन सकती है. इसलिए हमेशा फूड-ग्रेड स्टेनलेस स्टील ही चुनना चाहिए.

बोतल कोई भी हो, मगर सफाई जरूरी

डॉक्टर कहती हैं कि, बेबी बोतल चाहे स्टील बोतल हो या ग्लास की, सफाई ज्यादा मायने रखती है. हर उपयोग के बाद बोतल को अच्छे से धोना और स्टरलाइज करना चाहिए ताकि बैक्टीरिया का खतरा कम हो. माता-पिता को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि निप्पल की क्वालिटी अच्छी हो और उसमें कोई क्रैक या लीकेज न हो.

Tags: Health News Hindihealth tips
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