Home > हेल्थ > सीढ़ियां चढ़ना बड़ा वरदान… रोजमर्रा की ये आदत 39% तक घटा देगी मौत का खतरा! रिसर्च में दिल की बीमारी से जुड़ा दावा

सीढ़ियां चढ़ना बड़ा वरदान… रोजमर्रा की ये आदत 39% तक घटा देगी मौत का खतरा! रिसर्च में दिल की बीमारी से जुड़ा दावा

Stair Climbing Benefits: लिफ्ट का बटन दबाना आसान है, लेकिन अगर रोज कुछ मंजिलें सीढ़ियों से चढ़ने की आदत डाल ली जाए तो यही छोटी-सी मेहनत दिल की सेहत के लिए बड़ा फायदा दे सकती है. जी हां, आज की रिपोर्ट दिल की सेहत को लेकर ही है. एक हालिया रिसर्च में नियमित रूप से सीढ़ियां चढ़ने वाले लोगों में हार्ट संबंधी बीमारी से मौत का जोखिम 39% तक कम पाया गया है.

By: Lalit Kumar | Published: August 16, 2026 4:47:13 PM IST

Stair Climbing Benefits
Stair Climbing Benefits


Stair Climbing Benefits: लिफ्ट का बटन दबाना आसान है, लेकिन अगर रोज कुछ मंजिलें सीढ़ियों से चढ़ने की आदत डाल ली जाए तो यही छोटी-सी मेहनत दिल की सेहत के लिए बड़ा फायदा दे सकती है. जी हां, आज की रिपोर्ट दिल की सेहत को लेकर ही है. एक हालिया रिसर्च में नियमित रूप से सीढ़ियां चढ़ने वाले लोगों में हार्ट संबंधी बीमारी से मौत का जोखिम 39% तक कम पाया गया है. यही नहीं, किसी भी कारण से मौत का जोखिम करीब 24% कम होने से जुड़ा था. इस विश्लेषण में नौ अध्ययनों के 4.8 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल किया गया था. अब सवाल है कि आखिर, सीढ़ियां चढ़ने से दिल को क्यों मिलता है फायदा? रोज कितनी सीढ़ियां चढ़ें? क्या सीढ़ियां चढ़ना हर किसी के लिए सही है? आइए जानते हैं इस बारे में क्या करती है रिसर्च-

सीढ़ियां चढ़ने से दिल को क्यों मिलता है फायदा?

सीढ़ियां चढ़ना देखने में बेशक साधारण एक्सरसाइज लगती हो, लेकिन इसमें शरीर की बड़ी मांसपेशियां एक साथ काम करती हैं और दिल की धड़कन तेजी से बढ़ती है. मतलब कम समय में शरीर को अपेक्षाकृत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. नियमित एक्सरसाइज के तौर पर यह कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस और मांसपेशियों की सक्रियता बढ़ाने में मदद कर सकती है. इसी वजह से सीढ़ियां चढ़ना उन लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में शारीरिक गतिविधि बढ़ाने का आसान तरीका हो सकता है, जिन्हें जिम जाने या लंबी एक्सरसाइज के लिए समय निकालना मुश्किल लगता है.

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रोज कितनी सीढ़ियां चढ़ें?

शोध में सीढ़ियां चढ़ने की आदत और बेहतर सेहत लाभ के बीच संबंध देखा गया है. कुछ विश्लेषणों में करीब 6 फ्लाइट (करीब 60 सीढ़ियां) प्रतिदिन को फायदेमंद बताया गया है. हालांकि, इसे हर व्यक्ति के लिए तय लक्ष्य नहीं माना जाना चाहिए. एक पुरानी रिसर्च में भी रोजाना पांच से ज्यादा फ्लाइट सीढ़ियां चढ़ने वालों में कुल मृत्यु का जोखिम कम पाया गया था, हालांकि उस अध्ययन में हार्ट संबंधी मृत्यु के लिए स्पष्ट लाभ नहीं मिला था. शोधकर्ताओं ने यह भी माना था कि ऐसे अध्ययनों में अन्य लाइफस्टाइल कारक का प्रभाव पूरी तरह अलग करना मुश्किल है.

क्या सीढ़ियां चढ़ना हर किसी के लिए सही है?

सीढ़ियां चढ़ना सामान्य रूप से सक्रिय लोगों के लिए अच्छी शारीरिक गतिविधि हो सकती है, लेकिन दिल की बीमारी, गंभीर सांस की समस्या, चक्कर, घुटनों या जोड़ों की परेशानी वाले लोगों को अपनी क्षमता के अनुसार ही इसे करना चाहिए. सीढ़ियां चढ़ते समय सीने में दर्द, असामान्य सांस फूलना, चक्कर या कमजोरी महसूस हो तो तुरंत रुकना और जरूरत पड़ने पर चिकित्सकीय सलाह लेना जरूरी है.

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