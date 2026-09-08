Soya Chunks Veg Or Non veg: सोया चंक्स को लेकर कन्फ्यूजन खत्म! वेज है या नॉन-वेज, जानिए पूरी कहानी

Soya Chunks Veg Or Non veg: कभी सोचा है कि सोया चंक्स किस चीज़ से बनते हैं और इनका टेक्सचर मीट जैसा कैसे होता है? सोयाबीन प्रोसेसिंग से लेकर एक्सट्रूज़न तक, ये पॉपुलर वेजिटेरियन चंक्स ऐसे बनते हैं. सोया चंक्स भारतीय किचन में एक आम चीज़ है, जिसका इस्तेमाल अक्सर करी, फ्राइज़, बिरयानी और कई दूसरी डिशेज़ में किया जाता है. इन्हें मील मेकर या सोया नगेट्स भी कहा जाता है, ये अपने चबाने वाले, मीट जैसे टेक्सचर के लिए पॉपुलर हैं. लेकिन ये असल में किस चीज़ से बनते हैं, और इन्हें यह टेक्सचर कैसे मिलता है?

कैसे बनते हैं सोया चंक्स

कुछ लोग जैसा सोचते हैं, उसके उलट, सोया चंक्स सिर्फ़ सोयाबीन को टुकड़ों में काटकर नहीं बनते. रेगुलर सोया चंक्स प्लांट-बेस्ड होते हैं और मुख्य रूप से डीफैटेड सोया आटे से बनते हैं, जो सोयाबीन से तेल निकालने के बाद मिलता है. बीन्स को मशीनों से साफ किया जाता है ताकि धूल, पत्थर और दूसरी गंदगी निकल जाए. फिर उन्हें सबसे ज़रूरी स्टेज, तेल निकालने से पहले उनकी बाहरी परत हटाने के लिए प्रोसेस किया जाता है.

सोयाबीन में नैचुरली तेल होता है, जिसे मैकेनिकल प्रेसिंग या दूसरे इंडस्ट्रियल प्रोसेस जैसे तरीकों से अलग किया जाता है. तेल निकालने के बाद, बचा हुआ सोया मटीरियल इसे बनाने का मुख्य इंग्रीडिएंट बन जाता है. डीफैटेड सोया मटीरियल को फिर बारीक आटे में पीस लिया जाता है. इस आटे को ज़रूरी नमी और गाढ़ापन पाने के लिए सही मात्रा में पानी के साथ मिलाया जाता है. फिर इस मिक्सचर को एक्सट्रूडर नाम की एक खास मशीन में डाला जाता है.

एक्सट्रूडर के अंदर, सोया मिक्सचर को ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर में रखा जाता है. यह प्रोसेस, जिसे एक्सट्रूज़न कहते हैं, सोया प्रोटीन के स्ट्रक्चर को बदल देता है और प्रोडक्ट को उसका खास रेशेदार टेक्सचर देता है. एक्सट्रूडर से निकलने वाले प्रोसेस्ड मटीरियल को खास तौर पर डिज़ाइन किए गए डाई का इस्तेमाल करके चंक्स और नगेट्स जैसे जाने-पहचाने आकार दिए जाते हैं. फिर इन टुकड़ों को ज़्यादा नमी हटाने के लिए सुखाया जाता है.

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क्यों सस्ते होते हैं सोया चंक्स

इसीलिए सूखे सोया चंक्स हल्के और कुछ पोरस दिखते हैं. जब घर पर गर्म पानी में भिगोया जाता है, तो वे पानी सोख लेते हैं, साइज़ में बढ़ जाते हैं और नरम और चबाने लायक हो जाते हैं, जिससे उनका टेक्सचर मीट जैसा हो जाता है. एक और दिलचस्प सवाल यह है कि सोया चंक्स काफ़ी सस्ते क्यों हो सकते हैं, जबकि सोयाबीन खुद महंगे लग सकते हैं. इसका जवाब इस बात में है कि सोयाबीन को कैसे प्रोसेस किया जाता है. जब सोयाबीन से तेल निकाला जाता है, तो सोयाबीन तेल एक प्रोडक्ट के तौर पर मिलता है, जबकि प्रोटीन से भरपूर डीफ़ैटेड मटीरियल का इस्तेमाल मील मेकर जैसे प्रोडक्ट बनाने में किया जा सकता है.