सोहा अली का हेल्थ सीक्रेट, घर पर बनाएं इम्यूनिटी बूस्टर हेल्दी ग्रीन जूस; फैंस के साथ शेयर की रेसिपी

Healthy Green Juice: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोहा अली खान लंबे समय से फिल्मों से दूर है, लेकिन वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है. करीना कपूर की भाभी अक्सर सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ फिटनेस और ब्यूटी टिप्स शेयर करती हैं, और उनके वीडियो अक्सर वायरल होते रहते है. 47 साल की उम्र में सोहा बहुत फिट हैं, और उन्हें देखकर उनकी उम्र का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है.

अपने लेटेस्ट इंस्टाग्राम वीडियो में सोहा ने एक हेल्दी ग्रीन जूस की रेसिपी शेयर की है जो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है. वीडियो के कैप्शन में सोहा ने बताया कि यह कोई डिटॉक्स ड्रिंक नहीं है, बल्कि यह गट हेल्थ, हार्मोनल बैलेंस और एनर्जी के लिए बहुत अच्छा है. नाश्ते के बाद और लंच से पहले यह जूस पीने से पेट फूलने की समस्या से राहत मिलती है और आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहते है.

घर पर ऐसे बनाए हेल्दी ग्रीन जूस

आधी गाजर

आधा खीरा

अजवाइन की 2 डंडियां

चौथाई कप नारियल पानी

डेढ़ छोटी चम्मच चिया सीड्स (रात भर भिगोए हुए)

ड्रैगन फ्रूट का छोटा टुकड़ा (कटा हुआ)

थोड़ा सा ताजा कद्दूकस किया अदरक

थोड़ी सी धनिया पत्ती

मूंग की अंकुरित दाल (एक मुट्ठी, हल्की उबली हुई)

डेढ़ छोटी चम्मच भांग के बीज

एक मुट्ठी बेबी ग्रीन्स / सलाद पत्ता / माइक्रोग्रीन्स (इनमें से कोई भी, बदल-बदलकर)

सभी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लें. अगर आपको गाढ़ा जूस पसंद है, तो आप इसे ऐसे ही पी सकते हैं. लेकिन अगर आपको पतला जूस पसंद है, तो आप इसमें थोड़ा नारियल पानी मिला सकते है.