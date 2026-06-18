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जवानी की यह गंदी लत बुढ़ापे तक रुलाएगी खून के आंसू! इस गंभीर बीमारी के हो जाएंगे शिकार, रिसर्च में दावा

Rheumatoid Arthritis: आज देशभर के युवा तेजी से स्मोकिंग की आदत के शिकार होते जा रहे हैं. इनकी लंबी फेहरिस्त गंभीर चिंता का विषय है. शुरुआत अक्सर शौक, स्टाइल या दोस्तों के दबाव में होती है, लेकिन धीरे-धीरे यह आदत लत में बदल जाती है. इसी का नतीजा है कि, फिर कई बीमारियां अपना शिकार बनाने लगती हैं. इनमें एक ऐसी बीमारी है कि, आपको जीवन भर रुला सकती है. जी हां, इस बीमारी का नाम है रुमेटाइड आर्थराइटिस. आइए जानते हैं इस बीमारी के बारे में-

By: Lalit Kumar | Published: June 18, 2026 9:31:38 PM IST

स्मोकिंग दे सकती जीवनभर का दर्द. (Canva)
स्मोकिंग दे सकती जीवनभर का दर्द. (Canva)


Rheumatoid Arthritis: आज देशभर के युवा तेजी से स्मोकिंग की आदत के शिकार होते जा रहे हैं. इनकी लंबी फेहरिस्त गंभीर चिंता का विषय है. शुरुआत अक्सर शौक, स्टाइल या दोस्तों के दबाव में होती है, लेकिन धीरे-धीरे यह आदत लत में बदल जाती है. दरअसल, सिगरेट और तंबाकू में मौजूद निकोटिन बेहद नशे की लत लगाने वाला तत्व होता है, जो दिमाग को प्रभावित करता है और बार-बार इसे लेने की इच्छा पैदा करता है. इसी का नतीजा है कि, फिर कई बीमारियां अपना शिकार बनाने लगती हैं. इनमें एक ऐसी बीमारी है कि, आपको जीवन भर रुला सकती है. जी हां, इस बीमारी का नाम है रुमेटाइड आर्थराइटिस. 

बता दें कि, रुमेटाइड आर्थराइटिस जोड़ों की क्रॉनिक बीमारी है, जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम गलती से अपने ही जोड़ों पर हमला करने लगती है. यह एक ऑटोइम्यून रोग है, जो समय के साथ जोड़ों में सूजन, जकड़न, जलन और बेपनाह दर्द पैदा करता है. इस बीमारी में स्किन, आंखें, फेफड़े, हार्ट और ब्लड वैसल्स में दिक्कतें सामने आती हैं. 

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रिसर्च में चौंकाने वाला दावा

अब एक नए अध्ययन में कहा गया है कि, जिन लोगों में स्मोकिंग करने की आदत होती है उनमें रुमेटॉइड अर्थराइटिस का जोखिम ज्यादा होता है. यह अध्ययन 1980 के बाद से वैश्विक स्तर पर रुमेटॉइड आर्थराइटिस (आरए) के मामलों में वृद्धि को देखते हुए किया गया है. रुमेटॉइड आर्थराइटिस एक क्रॉनिक ऑटोइम्यून बीमारी है जो जोड़ों में दर्द सूजन और अकड़न का कारण बनती है.

1980 से चल रहा है अध्ययन

‘एनल्स ऑफ द रूमेटिक डिजीज’ में प्रकाशित इस अध्ययन में सामाजिक आर्थिक असमानताओं और बीमारी के बोझ में बढ़ती असमानता का खुलासा हुआ है. अध्ययन में पाया गया कि उम्र बढ़ने, आबादी में वृद्धि और असमान स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण अलग-अलग क्षेत्रों में रूमेटाइड आर्थराइटिस के मामले अलग-अलग तरीके से बढ़ रहे हैं. अध्ययन ने 1980 से 2021 तक 953 वैश्विक और स्थानीय स्थानों के डेटा का विश्लेषण किया, जो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज (जीबीडी) से लिया गया था. इसमें एक नए डीप लर्निंग मॉडल का इस्तेमाल किया गया. 

इस डेटा के विश्लेषण से पता चला कि इस अवधि में रुमेटॉइड आर्थराइटिस का वैश्विक बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है. खासकर युवाओं में. अध्ययन में पाया गया कि आयरलैंड और न्यूजीलैंड अर्थराइटिस के मामले में बेहद असमानता वाले देश है. अध्ययन में यह भी पाया गया कि आर्थिक कारक अकेले बीमारी के बोझ को निर्धारित नहीं करते. इसके कई कारण है जिसमें लाइफस्टाइल में खराबी सबसे प्रमुख है.

अर्थराइटिस से मुक्ति पाने के उपाय

हेल्दी लाइफस्टाइल: लंदन के इंपीरियल कॉलेज के प्रमुख शोधकर्ता क्यूरन लिन ने बताया कि 2040 तक लोगों की उम्र बढ़ने के कारण अर्थराइटिस के मामलों में और तेजी आने वाली है. पहली की रिसर्च में भी यह बात सामने आ चुकी है कि अर्थराइटिस के खराब लाइफस्टाइल जिम्मेदार है. ऐसे में अगर लाइफस्टाइल में सुधार लाया जाए तो इसपर आसानी से काबू पाया जा सकता है. 

एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट: अर्थराइटिस के मुख्य कारण यह है कि खाने में जब प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है तो यह शरीर में टूटकर प्यूरिन बन जाता है. प्यूरिन यूरिक एसिड में बदलकर पेशाब के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देता है. लेकिन जब यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो यह क्रिस्टल के रूप में जमा होने लगता है और ये जोड़ों के बीच में जमने लगता है. इसी से जोड़ों में दर्द होता है. इसके लिए रोजाना एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट लेनी चाहिए. 

पत्तेदार सब्जियां और फलों का सेवन: रोजाना हरी पत्तेदार सब्जियां और ताजे फलों का सेवन करना चाहिए. प्रोसेस्ड फूड और रेड मीट अर्थराइटिस में बहुत हानिकारक है. वहीं शराब का सेवन भी बहुत हानिकारक होता है. इसलिए सिगरेट और शराब छोड़ देनी चाहिए. दर्द वाली जगह पर हीट और कोल्ड थेरेपी फायदेमंद होता है.

Tags: Health News Hindihealth tips
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