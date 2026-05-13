Bladder Cancer Symptoms: सिगरेट-बीड़ी पीने वालों को हो सकता है ब्लैडर कैंसर, जानिए क्या है इसके शुरुआती संकेत

Bladder Cancer Symptoms: सिगरेट और बीड़ी पीने वाले ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि धूम्रपान से केवल फेफड़ों या मुंह का कैंसर होता है. लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार स्मोकिंग से ब्लैडर कैंसर यानी मूत्राशय का कैंसर होने का खतरा भी बढ़ जाता है. तंबाकू में मौजूद जहरीले केमिकल्स शरीर में पहुंचकर पेशाब के जरिए बाहर निकलते हैं. इस दौरान ये तत्व ब्लैडर की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचाने लगते हैं. लंबे समय तक धूम्रपान करने से कोशिकाओं में बदलाव होने लगता है, जिससे कैंसर का जोखिम बढ़ सकता है.

पेशाब में खून आना हो सकता है शुरुआती संकेत

ब्लैडर कैंसर का सबसे आम शुरुआती लक्षण पेशाब में खून आना माना जाता है. इसमें पेशाब का रंग गुलाबी, लाल या भूरा दिखाई दे सकता है. कई बार दर्द नहीं होने की वजह से लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन अगर पेशाब में बार-बार खून दिखाई दे, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए. यह मूत्राशय में गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है.

बार-बार पेशाब और जलन की समस्या

अगर किसी व्यक्ति को सामान्य से ज्यादा बार पेशाब आने लगे या रात में बार-बार उठकर बाथरूम जाना पड़े, तो यह भी ब्लैडर कैंसर का लक्षण हो सकता है. इसके अलावा पेशाब करते समय जलन या दर्द महसूस होना भी चेतावनी संकेत माना जाता है. कई लोग इसे सामान्य इंफेक्शन समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि लंबे समय तक बने रहने पर डॉक्टर से जांच कराना जरूरी होता है.

पेशाब रुक-रुककर आना और कमर दर्द

ब्लैडर में ट्यूमर बढ़ने पर पेशाब का फ्लो कमजोर हो सकता है. व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि ब्लैडर पूरी तरह खाली नहीं हुआ है. इसके साथ ही कमर या पेल्विक हिस्से में लगातार दर्द रहने लगता है. अगर यह दर्द लंबे समय तक बना रहे, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. समय रहते जांच कराने से बीमारी का पता शुरुआती स्टेज में लगाया जा सकता है.

एडवांस स्टेज में दिखते हैं गंभीर लक्षण

जब ब्लैडर कैंसर बढ़ने लगता है, तो इसके लक्षण और गंभीर हो जाते हैं. शरीर में कमजोरी महसूस होना, बिना किसी कारण तेजी से वजन घटना और पेट के निचले हिस्से में लगातार दर्द होना इसके संकेत हो सकते हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक धूम्रपान छोड़ना और शुरुआती लक्षणों को गंभीरता से लेना ब्लैडर कैंसर के खतरे को कम करने में मदद कर सकता है.

अस्वीकरण – इस खबर को सामान्य जानकारी के तौर पर लिखा गया है. अधिक जानकारी के लिए विशेषज्ञ की सलाह लें या चिकित्सक से परामर्श करें. inkhabar किसी तरह का दावा नहीं करता है.