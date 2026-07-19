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मोबाइल से चिपके रहना पड़ सकता है भारी! रोज 4 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम बढ़ा सकता डिप्रेशन, एंजाइटी का भी खतरा

Screen Time Addiction: रोज 4 घंटे या उससे अधिक स्क्रीन टाइम रखने वाले युवाओं में तनाव, एंग्जायटी और डिप्रेशन जैसे मेंटल हेल्थ संबंधी लक्षण देखने को मिल सकते हैं. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि केवल स्क्रीन टाइम ही इन समस्याओं का एकमात्र कारण है, बल्कि यह कई अन्य लाइफस्टाइल संबंधी कारणों के साथ मिलकर जोखिम बढ़ा सकता है.

By: Lalit Kumar | Published: July 19, 2026 5:23:03 PM IST

ठीक नहीं हमेशा मोबाइल से चिपके रहना, जानिए इसके नुकसान. (AI)
ठीक नहीं हमेशा मोबाइल से चिपके रहना, जानिए इसके नुकसान. (AI)


Screen Time Addiction: सुबह आंख खुलते ही मोबाइल और रात को सोने से पहले तक स्क्रीन… आज की डिजिटल लाइफस्टाइल में स्मार्टफोन, लैपटॉप और टैबलेट हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं. पढ़ाई हो, नौकरी, मनोरंजन या सोशल मीडिया, हर काम के लिए स्क्रीन का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि यही आदत आपकी मानसिक सेहत पर भी भारी पड़ सकती है? हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक, रोजाना लंबे समय तक स्क्रीन के सामने रहने से सिर्फ आंखें ही नहीं, बल्कि दिमाग भी प्रभावित हो सकता है. कई अध्ययनों में मिल चुका है कि, रोज 4 घंटे या उससे अधिक स्क्रीन टाइम रखने वाले युवाओं में तनाव, एंग्जायटी और डिप्रेशन जैसे मेंटल हेल्थ संबंधी लक्षण देखने को मिल सकते हैं. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि केवल स्क्रीन टाइम ही इन समस्याओं का एकमात्र कारण है, बल्कि यह कई अन्य लाइफस्टाइल संबंधी कारणों के साथ मिलकर जोखिम बढ़ा सकता है.

स्क्रीन टाइम और मेंटल हेल्थ का क्या है संबंध?

हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार, लंबे समय तक मोबाइल या अन्य डिजिटल डिवाइस का इस्तेमाल करने से दिमाग लगातार सूचनाओं और नोटिफिकेशन के संपर्क में रहता है. इससे मानसिक थकान, तनाव और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है. सोशल मीडिया पर लगातार दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करना भी कई लोगों में आत्मविश्वास की कमी और चिंता का कारण बन सकता है.

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नींद पर भी पड़ता है असर

रात में देर तक मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल करने से स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन केम उत्पादन को प्रभावित कर सकती है. मेलाटोनिन अच्छी नींद के लिए जरूरी हार्मोन है. जब नींद पूरी नहीं होती, तो अगले दिन चिड़चिड़ापन, तनाव और मानसिक थकावट महसूस हो सकती है.

सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, गेमिंग भी वजह

विशेषज्ञ बताते हैं कि घंटों तक ऑनलाइन गेम खेलना, लगातार वीडियो देखना या बिना जरूरत के सोशल मीडिया स्क्रॉल करना भी मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है. इससे शारीरिक गतिविधि कम हो जाती है, जो तनाव और अवसाद के जोखिम को बढ़ाने वाले कारकों में से एक है.

कैसे कम करें स्क्रीन टाइम?

  • हर 30–40 मिनट बाद स्क्रीन से कुछ मिनट का ब्रेक लें.
  • सोने से कम से कम 1 घंटे पहले मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल बंद करें.
  • नोटिफिकेशन सीमित करें और गैर-जरूरी ऐप्स का उपयोग कम करें.
  • रोजाना व्यायाम, योग या वॉक के लिए समय निकालें.
  • परिवार और दोस्तों के साथ ऑफलाइन समय बिताने की आदत विकसित करें.

कब लेनी चाहिए विशेषज्ञ की सलाह?

अगर लंबे समय तक उदासी, घबराहट, चिड़चिड़ापन, नींद की कमी, किसी काम में मन न लगना या लगातार तनाव महसूस हो रहा है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. ऐसी स्थिति में मनोवैज्ञानिक या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेना उचित रहता है. डिजिटल दुनिया हमारी जिंदगी को आसान जरूर बनाती है, लेकिन इसका संतुलित इस्तेमाल ही सबसे जरूरी है.

Tags: Health News Hindihealth tips
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