मोज़े पहनकर सोना सही या गलत? सर्दियों में नींद और सेहत पर क्या कहती है साइंस

जैसे ही पूरे भारत में सर्दियाँ शुरू होती हैं, यह सवाल और भी ज़रूरी हो जाता है: क्या आपको मोज़े पहनकर सोना चाहिए?

By: Anshika thakur | Published: December 26, 2025 11:58:55 AM IST

Sleeping with socks: जैसे-जैसे तापमान गिरता है, बहुत से लोग बिस्तर पर जाने से पहले एक्स्ट्रा कंबल, गर्म पानी की बोतलें, और कभी-कभी मोज़े भी पहन लेते हैं. जब आपका पूरा शरीर गर्म और आरामदायक हो, लेकिन आपके पैर गर्मियों में नींबू पानी के गिलास जितने ठंडे हों, तो यह एहसास आपकी नींद खराब कर सकता है और आप यह जानते हैं. इसलिए, कुछ मुलायम मोज़े पहनना सबसे अच्छा उपाय लगता है. लेकिन क्या मोज़े पहनकर सोना सच में आपके लिए अच्छा है? यह सालों से बहस का विषय रहा है. कुछ लोगों का मानना है कि मोज़े उन्हें जल्दी सोने और पूरी रात गर्म रहने में मदद करते हैं, जबकि दूसरों को वे बहुत गर्म, कसे हुए या असहज लगते हैं.

नींद पर नई रिसर्च से पता चलता है कि सोने से पहले पैरों को गर्म करने से शरीर को आसानी से नींद आने में मदद मिल सकती है. नींद के रिसर्चर्स के अनुसार, हाथों और पैरों में ब्लड वेसल्स का चौड़ा होना, जिसे वैसोडिलेशन कहा जाता है, शरीर के कोर टेम्परेचर को कम करने में अहम भूमिका निभाता है, जो नींद शुरू करने के लिए एक ज़रूरी संकेत है. इसलिए, गर्म पैर इस नेचुरल कूलिंग साइकिल में मदद कर सकते हैं, जिससे दिमाग के लिए सोना आसान हो जाता है.

हालांकि, रात में मोज़े पहनना हर किसी के लिए सही नहीं है. जिन लोगों को ब्लड सर्कुलेशन की समस्या है, फंगल इन्फेक्शन है, नसों की दिक्कत है, या जो बहुत गर्म बेडरूम में सोते हैं, उन्हें परेशानी हो सकती है या उनके लक्षण और खराब हो सकते हैं. यह समझना कि मोज़े कब मदद करते हैं और कब नहीं, आपकी सर्दियों की नींद को ज़्यादा सुरक्षित और आरामदायक बना सकता है. साइंस इसके बारे में क्या कहता है, यहाँ बताया गया है.

मोज़े पहनकर सोने के स्वास्थ्य लाभ

1. आपको जल्दी सोने में मदद करता है

2025 में जर्नल ऑफ़ स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड फिजिकल फिटनेस में पब्लिश एक स्टडी में पाया गया कि सोने से पहले पैरों को गर्म करने से ब्लड वेसल्स फैलती हैं और वयस्कों को जल्दी सोने में मदद मिलती है. मोज़े पहनने से हल्की गर्मी मिलती है, जो इस नैचुरल फ़िज़ियोलॉजिकल प्रोसेस को शुरू करती है और आपको जल्दी सोने में मदद करती है.

2. नींद की क्वालिटी बेहतर होती है

शरीर का कोर टेम्परेचर कम करने और हाथों और पैरों को गर्म रखने से गहरी, बिना रुकावट वाली नींद आती है. नेशनल स्लीप फाउंडेशन बताता है कि गर्म पैर थर्मोरेगुलेशन में मदद करते हैं, जिससे नींद का साइकिल ज़्यादा स्थिर होता है. यह खासकर सर्दियों के महीनों में मददगार हो सकता है, जब ठंडे पैरों की वजह से सोना मुश्किल हो जाता है.

3. ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, खासकर ठंडे मौसम में

क्लीवलैंड क्लिनिक का कहना है कि ठंडे मौसम में ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं, जिससे पैरों और उंगलियों में खून का बहाव कम हो जाता है. मोज़े इस सिकुड़न को रोकते हैं, जिससे खून का बहाव ठीक रहता है और सुन्नपन, झुनझुनी या रात में ऐंठन का खतरा कम होता है.

4. रेनॉड रोग में मदद करता है

रेनॉड रोग में दर्दनाक दौरे पड़ते हैं, जिसमें खून का बहाव कम होने के कारण उंगलियां या पैर की उंगलियां सुन्न हो जाती हैं या सफेद पड़ जाती हैं. रात में गर्म मोज़े पहनने से तापमान में अचानक गिरावट के कारण होने वाले हमलों को रोकने में मदद मिलती है.

5. फटी एड़ियों को रोकता है

कॉटन या ऊनी मोज़े नमी को लॉक करते हैं, खासकर जब हल्के मॉइस्चराइज़र के साथ पहने जाते हैं. इससे सर्दियों के महीनों में एड़ियों में सूखापन, फटने और त्वचा में जलन कम होती है.

मोज़े पहनकर सोने के संभावित नुकसान

1. ज़्यादा गर्मी और रात में पसीना आना

अगर आपका कमरा गर्म है या आपको आसानी से गर्मी लगती है, तो मोज़े पहनने से गर्मी अंदर फंस सकती है और रात में पसीना आ सकता है. ज़्यादा गर्मी आपके सोने के साइकिल को बेहतर बनाने के बजाय खराब कर सकती है.

2. फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ना

टाइट, सिंथेटिक या बिना धुले मोज़े पहनने से नमी फंस सकती है, जिससे एथलीट फुट जैसे फंगल इन्फेक्शन के लिए एक सही माहौल बन जाता है. U.S. सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) का कहना है कि गर्म, नम माहौल में फंगस बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है.

3. अगर मोज़े बहुत टाइट हैं, तो वे ब्लड सर्कुलेशन को खराब कर सकते हैं.

टाइट इलास्टिक बैंड ब्लड फ्लो को बेहतर बनाने के बजाय उसे रोक सकते हैं. यह खासकर इन लोगों के लिए ज़रूरी है:

  • डायबिटीज
  • पेरिफेरल आर्टरी डिजीज
  • न्यूरोपैथी

अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन डायबिटीज वाले लोगों में सर्कुलेशन की समस्याओं से बचने के लिए ढीले, हवादार मोज़े पहनने की सलाह देता है.

4. स्किन में जलन या एलर्जी

कुछ लोगों को कुछ खास कपड़ों या डिटर्जेंट से रिएक्शन हो सकता है. नैचुरल, हवादार कपड़ों से जलन होने की संभावना कम होती है.

बेस्ट प्रैक्टिस: मोज़े पहनकर सुरक्षित रूप से कैसे सोएं

  • कॉटन, बांस, ऊन, या थर्मल मोज़े जैसे ढीले, हवादार कपड़े चुनें.
  • रात में टाइट इलास्टिक, कम्प्रेशन मोज़े या सिंथेटिक कपड़े पहनने से बचें.
  • मोज़े पहनने से पहले अपने पैरों को साफ और सूखा रखें.
  • ज़्यादा नमी पैदा किए बिना सूखापन रोकने के लिए हल्का मॉइस्चराइज़र लगाएं.
  • अपने मोज़े रोज़ बदलें और कभी भी उन मोज़ों में न सोएं जिन्हें आपने बाहर पहना हो.
  • अपने बेडरूम का तापमान ठंडा रखें; मोज़े आपके शरीर को ज़्यादा गर्म किए बिना आपके पैरों को गर्म रखेंगे.

