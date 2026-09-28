दिल पर सीधा वार करती है आपकी ये गंदी आदत, फौरन छोड़ने में ही भलाई, वरना… नई स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा

Sleeping In Increase Heart Disease Risk: आजकल की जीवनशैली तो बिगड़ी है ही, साथ ही हमारी कुछ गंदी आदतें भी सेहत को बिगाड़ रही हैं. अगर इन आदतों को समय रहते न छोड़ा जाए तो दिल की सेहत पर सीधा असर देखने को मिल सकता है. ऐसी ही एक गलत आदत हमारे सोने से जुड़ी है. जी हां, कई लोगों को रात में टीवी, नाइट लैंप या कमरे की हल्की रोशनी में सोने की आदत होती है. कुछ लोगों को टीवी की आवाज सुनते हुए नींद जल्दी आ जाती है. अगर आपकी भी ऐसी आदत है, तो अब इसे सिर्फ नींद से जुड़ी बात समझकर नजरअंदाज न करें. एक नई स्टडी में रात के समय यह रोशनी और दिल की सेहत को भी प्रभावित कर सकती है.

रिसर्च में देखा गया कि, जिन लोगों के सोने के वातावरण में पूरी तरह अंधेरे की तुलना में ज्यादा रोशनी थी, उनमें दिल के कुछ हिस्सों के आकार और दीवारों की मोटाई में अंतर पाया गया. हालांकि, यह स्टडी सीधे तौर पर यह साबित नहीं करती कि रात की रोशनी दिल की बीमारी का कारण बनती है, लेकिन शोधकर्ताओं के अनुसार इसके संभावित प्रभावों को समझना जरूरी है.

रात की रोशनी दिल को कैसे करती है प्रभावित?

हमारे शरीर में एक नेचुरल जैविक घड़ी होती है, जिसे Circadian Rhythm कहा जाता है. यह शरीर को दिन और रात के अनुसार नींद, जागने और कई दूसरी जैविक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने में मदद करती है. रात में अंधेरा होने पर शरीर मेलाटोनिन हार्मोन का उत्पादन करता है, जो नींद के लिए शरीर को तैयार करने में मदद करता है. लेकिन रात में टीवी, मोबाइल, लैंप या बाहर से आने वाली तेज रोशनी इस प्राकृतिक संकेत को प्रभावित कर सकती है.

इसका असर सिर्फ सोने में देरी तक सीमित नहीं हो सकता है. बार-बार नींद टूटना या नींद की गुणवत्ता खराब होना लंबे समय में स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है.

क्या कहती है नई स्टडी?

European Heart Journal में प्रकाशित एक स्टडी में ब्रिटेन के 11,071 लोगों के डेटा का अध्ययन किया गया. प्रतिभागियों ने कलाई पर ऐसा डिवाइस पहना था, जो उनके आसपास मौजूद रोशनी को रिकॉर्ड कर सकता था. करीब तीन साल बाद उनके दिल की संरचना और कार्यप्रणाली का आकलन कार्डियक MRI के जरिए किया गया.

शोधकर्ताओं ने पाया कि, जिन लोगों के रात के समय रोशनी के संपर्क का स्तर अधिक था, उनमें दिल की संरचना से जुड़े कुछ मापदंडों में अंतर देखा गया.

रिपोर्ट किए गए अंतर में शामिल थे

Left Ventricular Mass करीब 2.4% अधिक

दिल की दीवारों की मोटाई करीब 1.5% अधिक

Myocardial Contraction Fraction करीब 1.9% कम

शोधकर्ताओं ने इन बदलावों को Concentric Cardiac Remodeling के संदर्भ में देखा. हालांकि, इन आंकड़ों को यह साबित करने के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए कि रात की रोशनी अकेले हार्ट फेलियर का कारण बनती है.

सिर्फ टीवी नहीं, इन चीजों की रोशनी भी बनती वजह

शेल्बी इंटरनेशनल हॉस्पिटल, गुरुग्राम के कार्डियोलॉजी विभाग के हेड डॉ. (कर्नल) अनिल ढल के अनुसार, रात में अधिक रोशनी और दिल की संरचना में बदलाव के बीच संबंध को गंभीरता से समझने की जरूरत है.

उनके मुताबिक, यह समस्या सिर्फ टीवी की स्क्रीन तक सीमित नहीं है. नाइट लैंप, कमरे की तेज लाइट, खिड़की से आती स्ट्रीट लाइट या दूसरी कृत्रिम रोशनी भी रात के प्राकृतिक अंधेरे को प्रभावित कर सकती है.

स्टडी में यह भी पाया गया कि रात की रोशनी और दिल की संरचना के बीच देखे गए संबंध का एक हिस्सा कम नींद से जुड़ा था. विश्लेषण के अनुसार, यह हिस्सा करीब 24 से 49 प्रतिशत तक था.

इस आदत से बचने के लिए अपनाएं ये उपाय