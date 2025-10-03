मोटे ही नहीं पतले लोगों को भी हो सकती है डायबिटीज, ये पांच कारण बन सकते हैं बीमारी की वजह

Diabetes Risk For Skinny People: डायबिटीज (Diabetes) के बारे में जब भी कोई बात करता है, तो हम उसे मोटे लोगों को जोड़कर देखने लगते हैं. लोगों का मानना है कि इस बीमारी की चपेट में केवल मोटे लोग आते हैं. लेकिन उनकी यह धारणा एकदम गलत है. बल्कि कई बार इस बीमारी का शिकार पतले लोग बनते हैं. डायबिटीज का खतरा पतले लोगों को भी होता है. आइए जानते हैं डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके (Shalini Singh Salunke) से आखिर पतले लोगों को डायबिटीज का कारण क्या है?

क्या है पतले लोगों में डायबिटीज का कारण ?

दुबले-पतले लोगों के शरीर में चर्बी जमा होने के लिए काफी जगह होती है. हालांकि वह आंखों से नजर नही्ं आती. इसे विसरल फैट के नाम से जाना जाता है. यह चर्बी हमारे लिवर, पैंक्रियाज और आंतों के पास जमा हो जाती है. फिर धीरे-धीरे इंसुलिन के काम करने की क्षमता कम हो जाती है. जिसके कारण डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है.

शरीर में मसल मास की कमी

अगर किसी के भी शरीर में मसल मास की कमी होती है तो ग्लूकोज स्टोर करने के लिए उसे जगह नहीं मिलती. जिसके कारण ब्लड शुगर बढ़ने लगता है. दुबले पतले शरीर में मसल मास कम होता है. इसी कारण उन्हें डायबिटीज का खतरा रहता है.







नींद और तनाव

अगर आप पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं ले रहे, तो ये नुकानदायक साबित हो सकता है. तनाव के कारण कॉर्टिसोल नामक हार्मोन बढ़ जाता है. जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है. और डायबिटीज होने की आशंका रहती है.

Thin Outside, Fat Inside

TOFI (Thin Outside, Fat Inside) यानी बाहर से पतले लेकिन अंदर से चर्बी की मात्रा अधिक. जो केवल MRI स्कैन से पता लगता है. पतले लोगों के शरीर में भी फैट जमा होता है.

बीटा-सेल की क्षमता कम होना

दक्षिण एशियाई और भारतीय लोगों में बीटा-सेल की क्षमता कम होती है. बता दें कि यह इंसुलिन बनाता है. जब यह कमजोर होता है, तो इंसुलिन शरीर को जरूरत के अनुसार नहीं मिलता. जिससे डायबिटीज हो सकती है.

अनहेल्दी लाइफस्टाइल

इस बीमारी को आप हेल्दी लाइफस्टाइल के जरिए दूर रख सकते हैं. बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, पर्याप्त नींद और तनाव कम लेना. यह डायबिटीज से आपकों दूर रखता है.