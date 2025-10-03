मोटे ही नहीं पतले लोगों को भी हो सकती है डायबिटीज, ये पांच कारण बन सकते हैं बीमारी की वजह
Home > हेल्थ > मोटे ही नहीं पतले लोगों को भी हो सकती है डायबिटीज, ये पांच कारण बन सकते हैं बीमारी की वजह

मोटे ही नहीं पतले लोगों को भी हो सकती है डायबिटीज, ये पांच कारण बन सकते हैं बीमारी की वजह

Diabetes Risk: सभी लोग सोचते हैं कि डायबिटीज का खतरा मोटे लोगों को ज्यादा होता है. लेकिन आजकल इस बीमारी का शिकार दुबले-पतले लोग भी हो रहे हैं. इसे Lean Diabetes के नाम से भी जाना जाता है.

By: Preeti Rajput | Last Updated: October 3, 2025 11:41:20 AM IST

मोटे ही नहीं पतले लोगों को भी हो सकती है डायबिटीज, ये पांच कारण बन सकते हैं बीमारी की वजह

Diabetes Risk For Skinny People: डायबिटीज (Diabetes) के बारे में जब भी कोई बात करता है, तो हम उसे मोटे लोगों को जोड़कर देखने लगते हैं. लोगों का मानना है कि इस बीमारी की चपेट में केवल मोटे लोग आते हैं. लेकिन उनकी यह धारणा एकदम गलत है. बल्कि कई बार इस बीमारी का शिकार पतले लोग बनते हैं. डायबिटीज का खतरा पतले लोगों को भी होता है. आइए जानते हैं डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके (Shalini Singh Salunke) से आखिर पतले लोगों को डायबिटीज का कारण क्या है?

क्या है पतले लोगों में डायबिटीज का कारण

दुबले-पतले लोगों के शरीर में चर्बी जमा होने के लिए काफी जगह होती है. हालांकि वह आंखों से नजर नही्ं आती. इसे विसरल फैट के नाम से जाना जाता है. यह चर्बी हमारे लिवर, पैंक्रियाज और आंतों के पास जमा हो जाती है. फिर धीरे-धीरे इंसुलिन के काम करने की क्षमता कम हो जाती है. जिसके कारण डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है. 

शरीर में मसल मास की कमी

अगर किसी के भी शरीर में मसल मास की कमी होती है तो ग्लूकोज स्टोर करने के लिए उसे जगह नहीं मिलती. जिसके कारण ब्लड शुगर बढ़ने लगता है. दुबले पतले शरीर में मसल मास कम होता है. इसी कारण उन्हें डायबिटीज का खतरा रहता है. 

View this post on Instagram

A post shared by Dr. Shalini Singh Salunke (@myexpertdoctor)



नींद और तनाव 

अगर आप पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं ले रहे, तो ये नुकानदायक साबित हो सकता है. तनाव के कारण कॉर्टिसोल नामक हार्मोन बढ़ जाता है. जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है. और डायबिटीज होने की आशंका रहती है. 

Thin Outside, Fat Inside

TOFI (Thin Outside, Fat Inside) यानी बाहर से पतले लेकिन अंदर से चर्बी की मात्रा अधिक. जो केवल MRI स्कैन से पता लगता है. पतले लोगों के शरीर में भी फैट जमा होता है. 

बीटा-सेल की क्षमता कम होना

दक्षिण एशियाई और भारतीय लोगों में बीटा-सेल की क्षमता कम होती है. बता दें कि यह इंसुलिन बनाता है. जब यह कमजोर होता है, तो इंसुलिन शरीर को जरूरत के अनुसार नहीं मिलता. जिससे डायबिटीज हो सकती है. 

महंगे शैंपू आजमा चुके हैं लेकिन नतीजा नहीं मिला, तो क्यों न घरेलू उपाय अपनाएँ?

अनहेल्दी लाइफस्टाइल

इस बीमारी को आप हेल्दी लाइफस्टाइल के जरिए दूर रख सकते हैं. बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, पर्याप्त नींद और तनाव कम लेना. यह डायबिटीज से आपकों दूर रखता है.

Tags: diabetesDiabetes effectshealth newslifestyle
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बेहतर नींद और ग्लोइंग स्किन चाहिए? सोने से पहले पिएं...

October 3, 2025

ये 7 लिपस्टिक शेड्स हर स्किन टोन को देंगे परफेक्ट...

October 3, 2025

कौन हैं 28 साल की रुक्मिणी वसंत? जिसने’कांतारा चैप्टर 1′...

October 3, 2025

करवा चौथ पर ट्राय करें ये साड़ी स्टाइल, पति की...

October 3, 2025

एक-एक तस्वीर में झलकती है बोल्डनेस, देखिए Namrita Malla की...

October 3, 2025

जायफल खाने के चमत्कारी फायदे, सेहत और नींद दोनों के...

October 3, 2025
मोटे ही नहीं पतले लोगों को भी हो सकती है डायबिटीज, ये पांच कारण बन सकते हैं बीमारी की वजह

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

मोटे ही नहीं पतले लोगों को भी हो सकती है डायबिटीज, ये पांच कारण बन सकते हैं बीमारी की वजह

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

मोटे ही नहीं पतले लोगों को भी हो सकती है डायबिटीज, ये पांच कारण बन सकते हैं बीमारी की वजह
मोटे ही नहीं पतले लोगों को भी हो सकती है डायबिटीज, ये पांच कारण बन सकते हैं बीमारी की वजह
मोटे ही नहीं पतले लोगों को भी हो सकती है डायबिटीज, ये पांच कारण बन सकते हैं बीमारी की वजह
मोटे ही नहीं पतले लोगों को भी हो सकती है डायबिटीज, ये पांच कारण बन सकते हैं बीमारी की वजह