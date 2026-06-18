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रातभर में पिंपल्स की हो जाएगी छुट्टी! चेहरे पर आएगा गजब का निखार, बस इस हरे पत्ते का ऐसे करें इस्तेमाल

Betel Leaves Skin Care: पान के पत्तों में एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-फंगल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो त्वचा को कई समस्याओं से बचाने में मदद करते हैं. खासकर मुंहासों और पिंपल्स की समस्या में यह काफी कारगर साबित हो सकता है. आइए जानते हैं कि कैसे करना है यूज-

By: Lalit Kumar | Published: June 18, 2026 8:36:39 PM IST

पिंपल्स की हमेशा के लिए छुट्ट कर देंगे ये हरे पत्ते! (Canva)
पिंपल्स की हमेशा के लिए छुट्ट कर देंगे ये हरे पत्ते! (Canva)


Betel Leaves Skin Care: आमतौर पर लोग पान के पत्तों (Betel Leaf) को सिर्फ नशे या माउथ फ्रेशनर के रूप में देखते हैं, लेकिन सच यह है कि ये हरे पत्ते स्किन के लिए भी बेहद फायदेमंद होते हैं.आयुर्वेद में पान के पत्तों का उपयोग लंबे समय से औषधीय गुणों के लिए किया जाता रहा है. बता दें कि, पान के पत्तों में एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-फंगल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो त्वचा को कई समस्याओं से बचाने में मदद करते हैं. खासकर मुंहासों और पिंपल्स की समस्या में यह काफी कारगर साबित हो सकता है. यह त्वचा के बैक्टीरिया को खत्म करता है और सूजन को कम करता है, जिससे स्किन साफ और हेल्दी दिखती है. 

मतलब अगर आप स्किन केयर में कुछ ऑर्गेनिक चीजों को शामिल करने की सोच रहे हैं और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो आप स्किन केयर में पान के पत्‍तों का उपयोग कर सकते  हैं. तो आइए जानते हैं कि हम स्किन केयर में पान के पत्ते का इस्‍तेमाल कैसे करें? 

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पिंपल्स की परेशानी में ऐसे यूज करें पान के पत्ते

अगर आप पिंपल्स से राहत पाना चाहते हैं तो सबसे पहले 3 से 4 पान के पत्ते लें और इसे अच्छी तरह से साफ कर लें. अब इन पत्तों को पीस लें और इसे अपने चेहरे पर लगाएं. दिन में 1 या दो बार इस पेस्ट को लगाने से आपके पिंपल्स ठीक हो जाएंगे.

रातभर में कैसे ठीक हो जाएंगे जिद्दी पिंपल्‍स

अगर चेहरे पर हुए पिंपल्स को रातोंरात गायब करना चाहते हैं तो भी पान के पत्ते का इस्‍तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए बस एक पान के पत्ते को पेस्‍ट करें और इसे अपने पिंपल्‍स पर लगा लें. इसे आप रात भर के लिए रहने दें. सुबह आप देखेंगे कि, पिंपल्‍स सूख चुका होगा. इसके बाद आप चेहरे को अच्‍छी तरह से धो लें.

स्किन निखारने के लिए ऐसे बनाएं फेसपैक

अपने चेहरे पर निखार लाने के लिए आप 3 से 4 पत्तों को पीस लें और इस पेस्ट में एक चम्मच बेसन, मुल्तानी मिट्टी और चंदन मिलाएं. अब अपने चेहरे को साफ कर इस पेस्ट को अपने चेहरे पर कम से कम 15 मिनट के लिए लगाकर रखें. फिर अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो लें. वीक में 3 दिन ऐसा करें. आपको अंतर दिखेगा.

खुजली से भी राहत दिलाएंगे ये पत्ते

अगर आप रैशेज़ और एलर्जी से परेशान हैं 10 पत्तों को पानी में उबालें  और इस पानी को आपके नहाने के पानी में मिलाएं. ऐंटी-इंफ़्लेमेटरी गुण होने की वजह से खुजली और सूजन से आराम मिलेगा. 

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Inkhabar इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

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