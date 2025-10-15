Skin Care Tips: सर्दी में स्किन हुई रुखी? अपनाएं ये आसान घरेलू उपाय और पाएं नेचुरल ग्लो

Winter Skin Care Tips: सर्दियों के आगमन के साथअपनी त्वचा की देखभाल करना बेहद जरूरी हो जाता है. इस मौसम में खुले रोमछिद्र विशेष रूप से एक समस्या बन जाते हैं. इस मौसम में खुले रोमछिद्र एक खास समस्या बन जाते है. यह न सिर्फ आपकी सुंदरता को प्रभावित करता है, बल्कि आपके व्यक्तित्व पर भी असर डाल सकता है. ऐसे में कुछ आसान और प्राकृतिक घरेलू उपाय बेहद मददगार साबित हो सकता है. आइए जानें सर्दियों में रूखी त्वचा से कैसे छुटकारा पाएं और अपनी त्वचा को चमकदार बनाएं.

मुल्तानी मिट्टी

मुल्तानी मिट्टी सर्दियों में रूखी त्वचा के लिए जरूरी है क्योंकि यह अतिरिक्त तेल, धूल और गंदगी को सोख लेती है. यह रोमछिद्रों को साफ और सिकोड़ने में मदद करती है. ऐसा करने के लिए 2 बड़े चम्मच मुल्तानी मिट्टी लें और उसमें गुलाब जल मिलाकर पेस्ट बना लें. इसे अपने चेहरे पर लगाएं और फिर ठंडे पानी से धो लें.

एलोवेरा

एलोवेरा त्वचा को नमी प्रदान करता है और रोमछिद्रों को प्राकृतिक रूप से कसता है. इसके लिए अपना चेहरा धोएं और ताजा एलोवेरा जेल लगाएं. इसे 10-15 मिनट तक लगा रहने दें और फिर सादे पानी से धो लें.

शहद और नींबू

शहद और नींबू दोनों में मौजूद प्राकृतिक एक्सफ़ोलिएंट मृत त्वचा कोशिकाओं को हटाकर त्वचा में निखार लाते हैं. इसके लिए 1 छोटा चम्मच शहद और नींबू के रस की कुछ बूँदें मिलाकर अपने चेहरे पर 2-3 मिनट तक हल्के हाथों से मालिश करें. फिर साफ पानी से धो लें.

दही और बेसन

दही और बेसन त्वचा की गहराई से सफाई करता हैं. इसके लिए 2 बड़े चम्मच बेसन और 1 बड़ा चम्मच दही मिलाकर पेस्ट बना लें. इसे चेहरे पर लगाकर 15-20 मिनट तक लगा रहने दें. फिर पानी से धो लें.