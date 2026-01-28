Home > हेल्थ > लिवर डैमेज के संकेत, आंखों से लेकर पेट तक दिखते हैं ये लक्षण; तुरंत टेस्ट कराना क्यों जरूरी

Symptoms of Liver Damage: लिवर डैमेज के लक्षणों को जितनी जल्दी हो सके पहचानना बहुत जरूरी है. आइए उन लक्षणों (लिवर डैमेज के लक्षण) के बारे में जानें जो शरीर में दिखाई देते हैं और लिवर डैमेज का संकेत देते है.

By: Mohammad Nematullah | Published: January 28, 2026 5:50:51 PM IST

Symptoms of Liver Damage: तले हुए खाने का ज़्यादा सेवन, एक्सरसाइज की कमी, और कम नींद कुछ ऐसे कई कारण है. जिनसे हमारा लिवर खराब होने लगता है. हालांकि हम अक्सर इस पर काफी देर से ध्यान देते हैं, लेकिन हमारा शरीर हमें पहले से ही चेतावनी के संकेत (लिवर डैमेज के चेतावनी संकेत) देना शुरू कर देता है.

अगर समय पर पता चल जाए, तो लिवर डैमेज को रोका जा सकता है, और अगर नुकसान ज़्यादा गंभीर नहीं है, तो इसे ठीक भी किया जा सकता है. इसलिए लिवर डैमेज के लक्षणों को जितनी जल्दी हो सके पहचानना बहुत जरूरी है. आइए उन लक्षणों (लिवर डैमेज के लक्षण) के बारे में जानें जो शरीर में दिखाई देते हैं और लिवर डैमेज का संकेत देते है.

पीलिया

लिवर डैमेज का सबसे आम लक्षण पीलिया है, जिसमें त्वचा और आंखों का सफ़ेद हिस्सा पीला हो जाता है. ऐसा लिवर के बिलीरुबिन को ठीक से प्रोसेस न कर पाने के कारण होता है. गहरे रंग की त्वचा पर पीलिया का पता लगाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन आंखों का पीला होना एक साफ संकेत है.

पेट में दर्द और सूजन

लिवर डैमेज होने पर पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में दर्द या बेचैनी महसूस हो सकती है. पेट में सूजन भी हो सकती है, जो लिवर में फ्लूइड जमा होने के कारण होती है.

पैरों और टखनों में सूजन

जब लिवर ठीक से काम नहीं करता है, तो शरीर में फ्लूइड जमा होने लगता है, जिससे पैरों और टखनों में सूजन आ जाती है. इसे एडिमा कहते हैं और यह लिवर सिरोसिस जैसी गंभीर स्थिति का संकेत हो सकता है.

खुजली वाली त्वचा

लिवर की खराबी के कारण, खून में बिलीरुबिन और अन्य टॉक्सिन्स का लेवल बढ़ जाता है, जिससे त्वचा में खुजली होती है. यह खुजली अक्सर गंभीर और लगातार होती है.

गहरा पेशाब

आम तौर पर पेशाब हल्के पीले रंग का होता है, लेकिन लिवर की समस्याओं में पेशाब गहरा पीला या भूरा हो सकता है. ऐसा बिलीरुबिन के बढ़े हुए लेवल के कारण होता है.

हल्का या सफ़ेद मल

एक स्वस्थ लिवर बिलीरुबिन बनाता है, जो मल को भूरा रंग देता है. हालांकि लिवर डैमेज होने पर मल हल्का मिट्टी जैसा रंग का, या सफ़ेद हो सकता है क्योंकि बिलीरुबिन का फ्लो बाधित हो जाता है.

थकान और कमज़ोरी

जब लिवर का काम खराब हो जाता है, तो शरीर को पर्याप्त एनर्जी नहीं मिलती है, जिससे लगातार थकान और कमज़ोरी होती है. यह लक्षण दूसरी बीमारियों में भी हो सकता है, लेकिन अगर यह लंबे समय तक बना रहता है, तो लिवर की जांच करवानी चाहिए.

मतली और उल्टी

लिवर डैमेज पाचन तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे मतली और उल्टी जैसी समस्याएं हो सकती है. अगर यह लक्षण बार-बार होता है, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.

भूख कम लगना

लिवर खराब होने के कारण, पाचन क्रिया धीमी हो जाती है, जिससे भूख कम लगती है और तेज़ी से वजन कम होता है.

आसानी से नील पड़ना या खून बहना

लिवर ऐसे प्रोटीन बनाता है जो खून का थक्का जमाने में मदद करते है. जब लिवर खराब हो जाता है, तो यह प्रक्रिया बाधित हो जाती है, जिससे शरीर पर आसानी से नील पड़ जाते हैं या मामूली चोट लगने पर भी खून बहने लगता है.

