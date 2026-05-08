खाना पचाने के लिए मसाला सोड़ा क्यों नहीं पीना चाहिए? कारण जानकर आप भी छोड़ देंगे, एक्सपर्ट से जानें सेफ ऑप्शन!

गर्मी में कई लोग खाना पचाने के लिए मसाला सोड़ा पीते हैं. कुछ लोगों को 12 महीने सोड़ा पीने की आदत लगी होती है. एक्सपर्ट बताते हैं कि बेशक मसाला सोड़ा पीने से आपको हाइड्रेटिंग और लाइट फील हो सकता है, लेकिन इससे आंत और पेट पर कितना बुरा असर हो सकता है. ये कभी आपने सोचा भी नहीं होगा. इस मामले में न्यूट्रिशन एक्सपर्ट सुमन अग्रवाल ने सावधानियां शेयर की हैं और बताया है कि मसाला सोड़ा की जगह आप और किन हेल्दी चीजों का सेवन कर सकते हैं-

जहर से कम नहीं मसाला सोड़ा

न्यूट्रिशन एक्सपर्ट सुमन अग्रवाल बताती हैं कि जो लोग खाने के पहले या खाने के बाद मसाला सोड़ा पीते हैं, उन्हें सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, जलन आदि हो सकती है. बेशक आपको सोड़ा पीने के बाद हल्का फील होता हो, लेकिन ये आपके पाचन तंत्र को डैमेज कर सकता है.

एक्सपर्ट बताती हैं कि सोड़ा में मौजूद आर्टिफिशियल एडिटिव्स और कार्बोनेशन से गट में मौजूद माइक्रो बायोम को नुकसान पहुंचाता है. इससे पेट में हार्मफुल बैक्टीरिया और यीस्ट की ग्रोथ होने लगता है. इससे आंतों में इनफ्लेमेशन की समस्या भी हो सकती है.

मसाला सोड़ा के सेफ ऑप्शन

हम भारतीयों के पास सोड़ा से कहीं ज्यादा पावरफुल विकल्प मौजूद हैं. हमारे पास आयुर्वेद हैं, मसाले हैं जो मसाला सोड़ा से कहीं ज्यादा तेजी से और सेफ्टी से डायजेशन को ठीक करते हैं.

अजवाइन

रोजाना एक चम्मच अजवाइन चबाकर गुनगुना पानी पीने से पाचन से जुड़ी प्रॉबलम दूर होती है. इसके लिए अजवाइन में थाइमोल का बड़ा रोल होता है, जो ग्लूटेन को नष्ट करके गैस्ट्रिक जूस के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है

अदरक की चाय

हम दूध वाली चाय की बात नहीं कर रहे. अदरक अपने आप एक सूजनरोधी और पाचन सुधारने का सस्ता और सेफ जुगाड़ है. इसे खाने से भी पेट की दीवार को आराम मिलता ही है, आंतों की सूजन को भी कंट्रोल किया जा सकता है.

अदरक के एक छोटे टुकड़े को एक गिलास पानी में उबालें और ठंडा करके पिएं. इन चीजों को डाइट में जोड़ने से कुछ ही दिनों में बेहतर रिजल्ट मिलने लगेंगे.

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