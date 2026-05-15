Home > हेल्थ > फायदे तो बहुत… क्या ‘घी’ खाने के नुकसान जानते हैं? इन 4 लोगों को न खाने में ही भलाई, अगर खाएं तो कितना

फायदे तो बहुत… क्या ‘घी’ खाने के नुकसान जानते हैं? इन 4 लोगों को न खाने में ही भलाई, अगर खाएं तो कितना

Ghee Side Effects: भारतीय किचन में  घी सबसे जरूरी चीजों में से एक है. यह न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि सेहत के लिए फायदेमंद होता है. बेशक घी फायदेमंद हो लेकिन, हेल्थ एक्सपर्ट कुछ लोगों को खाने से दूरी रखने की सलाह देते हैं. अब सवाल है कि आखिर घी खाने के नुकसान क्या हैं? किन लोगों को अधिक घी सेवन नहीं करना चाहिए?

By: Lalit Kumar | Published: May 15, 2026 7:00:48 PM IST

जानिए, किन लोगों को घी खाने से बचना चाहिए? (Canva)
जानिए, किन लोगों को घी खाने से बचना चाहिए? (Canva)


Ghee Side Effects: भारतीय किचन में  घी सबसे जरूरी चीजों में से एक है. यह न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि सेहत के लिए फायदेमंद होता है. घी विटामिन-ए, डी, ई और प्रोटीन जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है. इसके सीमित मात्रा में सेवन से सेहत को ढेरों लाभ होते हैं. बेशक घी फायदेमंद हो लेकिन, हेल्थ एक्सपर्ट कुछ लोगों को खाने से दूरी रखने की सलाह देते हैं. हालांकि, ये लोग सीमित मात्रा में घी को डाइट में शामिल कर सकते हैं. अब सवाल है कि आखिर घी खाने के नुकसान क्या हैं? किन लोगों को अधिक घी सेवन नहीं करना चाहिए? इस बारे में बता रही हैं दिल्ली डाइट क्लीनिक नोएडा की डाइटिशियन अमृता मिश्रा-

किन लोगों को घी खाने से बचना चाहिए

हार्ट पेशेंट: घी का सेवन वैसे तो किसी के लिए भी नुकसानदायक नहीं है, बशर्ते सीमित मात्रा में सेवन करें. घी के अधिक सेवन से सेहत को कई नुकसान हो सकते हैं. ऐसे में जिन लोगों को हार्ट से जुड़ी समस्या है, उनके लिए अधिक मात्रा में घी का सेवन खतरनाक हो सकता है. दरअसल, घी में मौजूद फैटी एसिड के कारण दिल के दौरे का जोखिम बढ़ सकता है. ऐसे में हार्ट को सुरक्षित रखने के लिए 10 मिलीग्राम से अधिक घी नहीं खाना चाहिए.

You Might Be Interested In

लिवर: अगर आप लिवर से संबंधित परेशानी का सामना कर रहे हैं तो घी का सेवन सीमित करें. ऐसा करने से आपका लिवर सेफ रहेगा. वहीं, जरूरत से ज्यादा घी का सेवन हानिकारक हो सकता है. ऐसी स्थिति में फैटी लिवर के चलते पीलिया और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल दर्द जैसी समस्याओं को बढ़ावा मिल सकता है. ऐसे मरीज अपने खाने में कम से कम घी का सेवन करें.

मोटापा: शरीर का वजन घटाने का प्रयास कर रहे हैं तो कम मात्रा में घी को डाइट में शामिल करें. क्योंकि, ज्यादा घी खाने से बढ़ सकता है. बता दें कि, घी में कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड होता है, जो वजन घटाने में मददगार है. लेकिन, इसमें कैलोरी की मात्रा अधिक होती है इसलिए ज्यादा खाने से मोटापा बढ़ भी सकता है. एक सामान्य आदमी रोजाना गाय का 2 छोटे चम्मच घी खा सकता है.

प्रेग्नेंसी: वैसे तो प्रेग्नेंसी में घी खाना फायदेमंद है, लेकिन अधिक मात्रा में खाने पर अपच, सूजन या दस्त जैसी पाचन संबंधी समस्याओं का जोखिम बढ़ सकता हैं. बता दें कि, गर्भवती महिलाओं को अक्सर पाचन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए डाइट में कम घी खाने की सलाह दी जाती है. ऐसे में एक मां को उतना ही घी या मक्खन खाना चाहिए, जितना वो आसानी से पचा सके.

Tags: Health News Hindihealth tips
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

तांबे की बोतल पानी पीना है फायदेमंद

May 15, 2026

वट सावित्री पर सुंदर दिखने के लिए लगाएं ये फेस...

May 15, 2026

देखें माधुरी दीक्षित की शानदार फिल्में

May 15, 2026

आपकी 5 आदतें हैं फूड पॉइजनिंग की जिम्मेदार!

May 15, 2026

हर किसी के लिए नहीं फायदेमंद है खीरा, जानिए किन...

May 15, 2026

चॉकलेट या चिप्स की क्रेविंग का राज़

May 15, 2026
फायदे तो बहुत… क्या ‘घी’ खाने के नुकसान जानते हैं? इन 4 लोगों को न खाने में ही भलाई, अगर खाएं तो कितना

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

फायदे तो बहुत… क्या ‘घी’ खाने के नुकसान जानते हैं? इन 4 लोगों को न खाने में ही भलाई, अगर खाएं तो कितना
फायदे तो बहुत… क्या ‘घी’ खाने के नुकसान जानते हैं? इन 4 लोगों को न खाने में ही भलाई, अगर खाएं तो कितना
फायदे तो बहुत… क्या ‘घी’ खाने के नुकसान जानते हैं? इन 4 लोगों को न खाने में ही भलाई, अगर खाएं तो कितना
फायदे तो बहुत… क्या ‘घी’ खाने के नुकसान जानते हैं? इन 4 लोगों को न खाने में ही भलाई, अगर खाएं तो कितना