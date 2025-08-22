Home > हेल्थ > सावधान! इन 5 लोगों के लिए बेहद नुकसानदेह हो सकता अखरोट का सेवन, जान लें इसके फायदे और साथ ही नुकसान

सावधान! इन 5 लोगों के लिए बेहद नुकसानदेह हो सकता अखरोट का सेवन, जान लें इसके फायदे और साथ ही नुकसान

Walnut side effects: अखरोट का सेवन सेहत के लिए बेहद ही फायदेमंद माना जाता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए इसका सेवन फायदे की जगह नुकसानदायक हो सकता है। तो आइए जानते हैं किन लोगों को इसके सेवन से बच के रहने की जरूरत है।

Published By: Akriti Pandey
Published: August 22, 2025 12:39:02 IST

Side Effects Of Akhrot
Side Effects Of Akhrot

Side Effects Of Akhrot: सूखे मेवों का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद होता है। काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश से लेकर कई ऐसे सूखे मेवे हैं जो सेहत को कई स्वास्थ्य लाभ देते हैं। लेकिन आज हम अखरोट के बारे में बात करेंगे। हमारे दिमाग जैसा दिखने वाला यह सूखा मेवा सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका सेवन कुछ लोगों को फायदे की बजाय नुकसान पहुँचा सकता है। अखरोट में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें विटामिन, फाइबर, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ई जैसे कई गुण होते हैं, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मददगार होते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए इसका सेवन फायदे की बजाय नुकसान भी पहुँचा सकता है। तो आइए जानते हैं किन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए।

अखरोट के नुकसान

वजन बढ़ सकता है

अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको अखरोट का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसमें कैलोरी और वसा की मात्रा अधिक होती है, इसे अधिक मात्रा में खाने से वजन बढ़ सकता है।

आप भी तो नहीं कर रहे गलत समय पर Brush,जानें ब्रश करने का सही समय, दांतों की सारी दिक्कतों से मिलेगा छुटकारा

 पथरी के लिए खतरनाक

अखरोट में ऑक्सालेट की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसलिए, इसके सेवन से गुर्दे की पथरी का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए, पथरी के रोगियों को अखरोट का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए।

पाचन संबंधी समस्याएं 

अखरोट में फाइबर भी अधिक होता है, इसलिए कुछ लोगों को इसके सेवन से गैस, पेट फूलना, दस्त या पेट दर्द जैसी पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। अगर आपको पेट की समस्या है, तो आपको इसका अधिक सेवन नहीं करना चाहिए।

नसों-नसों से Uric Acid को निकाल फेकेंने में मदद करती है इस आटे से बनी रोटी, इन 5 लोगों करना चाहिए इसका सेवन

एलर्जी की समस्या

कुछ लोगों को अखरोट से एलर्जी भी हो सकती है। उदाहरण के लिए, कई लोगों को इसके सेवन के बाद खुजली, सूजन, सांस लेने में तकलीफ और अन्य एलर्जी के लक्षण हो सकते हैं। अगर आपको अखरोट खाने के बाद ऐसा कुछ महसूस होता है, तो इसका सेवन करने से बचें।

 यूरिक एसिड को बढ़ा सकता है

यूरिक एसिड की समस्या में अखरोट का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसमें प्रोटीन और प्यूरीन की मात्रा अधिक होती है, जो यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ा सकते हैं, जिससे गाउट का खतरा बढ़ जाता है।

Disclaimer: इनखबर इस लेख में सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए बता रहा हैं। इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।

Tags: Side Effects Of AkhrotWalnut side effects
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बरसात के मौसम में मलेरिया के मच्छरों से बचाव के...

August 22, 2025

छुट्टियों को मजेदार बनाने के लिए घूम आएं दिल्ली–NCR की...

August 22, 2025

खाली पेट तुलसी की पत्तियां खाने के 5 गजब के...

August 22, 2025

खाली पेट दही खाने से क्या होता है?

August 22, 2025

इन 4 लोगों को रोजाना करना चाहिए इलायची का सेवन

August 22, 2025

Sprouts खाने के 5 बड़े नुकसान

August 22, 2025
सावधान! इन 5 लोगों के लिए बेहद नुकसानदेह हो सकता अखरोट का सेवन, जान लें इसके फायदे और साथ ही नुकसान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

सावधान! इन 5 लोगों के लिए बेहद नुकसानदेह हो सकता अखरोट का सेवन, जान लें इसके फायदे और साथ ही नुकसान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सावधान! इन 5 लोगों के लिए बेहद नुकसानदेह हो सकता अखरोट का सेवन, जान लें इसके फायदे और साथ ही नुकसान
सावधान! इन 5 लोगों के लिए बेहद नुकसानदेह हो सकता अखरोट का सेवन, जान लें इसके फायदे और साथ ही नुकसान
सावधान! इन 5 लोगों के लिए बेहद नुकसानदेह हो सकता अखरोट का सेवन, जान लें इसके फायदे और साथ ही नुकसान
सावधान! इन 5 लोगों के लिए बेहद नुकसानदेह हो सकता अखरोट का सेवन, जान लें इसके फायदे और साथ ही नुकसान
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?