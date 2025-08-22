सावधान! इन 5 लोगों के लिए बेहद नुकसानदेह हो सकता अखरोट का सेवन, जान लें इसके फायदे और साथ ही नुकसान

Side Effects Of Akhrot: सूखे मेवों का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद होता है। काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश से लेकर कई ऐसे सूखे मेवे हैं जो सेहत को कई स्वास्थ्य लाभ देते हैं। लेकिन आज हम अखरोट के बारे में बात करेंगे। हमारे दिमाग जैसा दिखने वाला यह सूखा मेवा सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका सेवन कुछ लोगों को फायदे की बजाय नुकसान पहुँचा सकता है। अखरोट में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें विटामिन, फाइबर, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ई जैसे कई गुण होते हैं, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मददगार होते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए इसका सेवन फायदे की बजाय नुकसान भी पहुँचा सकता है। तो आइए जानते हैं किन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए।

अखरोट के नुकसान

वजन बढ़ सकता है

अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको अखरोट का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसमें कैलोरी और वसा की मात्रा अधिक होती है, इसे अधिक मात्रा में खाने से वजन बढ़ सकता है।

पथरी के लिए खतरनाक

अखरोट में ऑक्सालेट की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसलिए, इसके सेवन से गुर्दे की पथरी का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए, पथरी के रोगियों को अखरोट का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए।

पाचन संबंधी समस्याएं

अखरोट में फाइबर भी अधिक होता है, इसलिए कुछ लोगों को इसके सेवन से गैस, पेट फूलना, दस्त या पेट दर्द जैसी पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। अगर आपको पेट की समस्या है, तो आपको इसका अधिक सेवन नहीं करना चाहिए।

एलर्जी की समस्या

कुछ लोगों को अखरोट से एलर्जी भी हो सकती है। उदाहरण के लिए, कई लोगों को इसके सेवन के बाद खुजली, सूजन, सांस लेने में तकलीफ और अन्य एलर्जी के लक्षण हो सकते हैं। अगर आपको अखरोट खाने के बाद ऐसा कुछ महसूस होता है, तो इसका सेवन करने से बचें।

यूरिक एसिड को बढ़ा सकता है

यूरिक एसिड की समस्या में अखरोट का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसमें प्रोटीन और प्यूरीन की मात्रा अधिक होती है, जो यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ा सकते हैं, जिससे गाउट का खतरा बढ़ जाता है।