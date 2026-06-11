गर्मी में खाली पेट ठंडा पानी पीना चाहिए या नहीं? 90% लोग करते हैं गलती, एक्सपर्ट से जान लीजिए सच्चाई

Water Drinking Tips: मई-जून की भयंकर गर्मी में ठंडा पानी पीने को मिल जाए तो बात ही कुछ और है. तेज धूप और लू के बीच एक गिलास ठंडा पानी न सिर्फ शरीर को राहत देता है, बल्कि तुरंत ताजगी भी महसूस कराता है. ऐसे मौसम में शरीर से पसीने के जरिए काफी पानी निकल जाता है, जिससे डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है. इसके लिए शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी होना बेहद जरूरी है. हालांकि, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बहुत ज्यादा ठंडा या बर्फ वाला पानी पीने से बचना चाहिए. खासतौर पर खाली पेट होने पर. अब सवाल है कि आखिर, खाली पेट ठंडा पानी पीना सही है या नहीं? खाली पेट ठंडा पानी पीने से क्या होगा? इस बारे में बता रहे हैं नोएडा के इंटेग्रेटिड चिकित्सक डॉ. संजय वार्ष्णेय-

खाली पेट ठंडा पानी पीना सही है या नहीं?

हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, इसका जवाब पूरी तरह ‘हां’ या ‘ना’ में नहीं है, बल्कि यह आपकी शरीर की प्रकृति और आदतों पर निर्भर करता है. खाली पेट ठंडा पानी पीना पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन इसे आदत बना लेना भी सही नहीं माना जाता. यह आपकी बॉडी और पाचन क्षमता पर निर्भर करता है. कई लोगों को बहुत ज्यादा ठंडा (बर्फ वाला) पानी पेट की नसों को सिकोड़ सकता है, जिससे डाइजेशन धीमा हो सकता है.

खाली पेट ठंडा पानी पीने से क्या होगा?

डॉक्टरों का कहना है कि सुबह खाली पेट बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीने से पाचन तंत्र पर असर पड़ सकता है. इससे पेट की नसें सिकुड़ जाती हैं, जिससे डाइजेशन स्लो हो सकता है और कुछ लोगों को गैस, एसिडिटी या पेट दर्द की समस्या भी हो सकती है. खासकर जिन लोगों का पाचन पहले से कमजोर है, उन्हें बर्फ जैसा ठंडा पानी अवॉइड करना चाहिए.

कैसा पानी पीना अधिक फायदेमंद?

हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि, सामान्य या हल्का ठंडा पानी पीना शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है और गर्मी से राहत भी देता है. यह शरीर के तापमान को कंट्रोल करता है और दिन की शुरुआत तरोताजा तरीके से करने में सहायक होता है. इसलिए एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि सुबह खाली पेट नॉर्मल या हल्का गुनगुना पानी पीना ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि यह पाचन को बेहतर बनाता है और शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करता है.