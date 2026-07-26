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हार्ट अटैक से बचाने वाली ‘सुपर वैक्सीन’? सिर्फ 1 टीका से 8 वर्षों तक दिल को मिलेगी सुरक्षा, रिसर्च ने बढ़ाई उम्मीद

Vaccine for Heart Attack Protection: अगर आपसे कहें कि एक ऐसा टीका भी है, जो वायरल संक्रमण से ही नहीं बल्कि हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर और स्ट्रोक जैसी बीमारियों के खतरे को भी कम कर सकता है, तो शायद यकीन करना मुश्किल होगा. लेकिन, पिछले दिनों सामने आई एक बड़ी रिसर्च ने चिकित्सा जगत में नई उम्मीद जगा दी है. जानिए, दिल की सुरक्षा के लिए यह टीका कैसे कारगर?

By: Lalit Kumar | Published: July 26, 2026 2:27:16 PM IST

हार्ट अटैक से बचाने वाली 'सुपर वैक्सीन'? (Canva)
हार्ट अटैक से बचाने वाली 'सुपर वैक्सीन'? (Canva)


Vaccine for Heart Attack Protection: अगर आपसे कहें कि एक ऐसा टीका भी है, जो वायरल संक्रमण से ही नहीं बल्कि हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर और स्ट्रोक जैसी बीमारियों के खतरे को भी कम कर सकता है, तो शायद यकीन करना मुश्किल होगा. लेकिन, पिछले दिनों सामने आई एक बड़ी रिसर्च ने चिकित्सा जगत में नई उम्मीद जगा दी है. वैज्ञानिकों के मुताबिक, शिंगल्स (Herpes Zoster) वैक्सीन केवल दर्दनाक वायरल संक्रमण से बचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दिल से जुड़ी गंभीर बीमारियों के जोखिम को भी कम कर सकती है. 12 लाख से अधिक लोगों पर किए गए अध्ययन में इसके चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं, जिसने विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. अब सवाल है कि आखिर, शिंगल्स क्या है? दिल की सुरक्षा के लिए यह टीका कैसे कारगर? आइए रिसर्च से जानते हैं- 

क्या कहती है नई रिसर्च?

रिसर्च के अनुसार, शिंगल्स वैक्सीन लगवाने वाले लोगों में हृदय संबंधी बीमारियों का कुल जोखिम लगभग 23 प्रतिशत तक कम पाया गया. इसके अलावा हार्ट अटैक का खतरा लगभग 22 प्रतिशत और हार्ट फेल्योर का जोखिम करीब 26 प्रतिशत तक कम देखा गया. यह अध्ययन 12 लाख से अधिक लोगों के स्वास्थ्य और बीमा डेटा पर आधारित था, जिनकी औसतन छह वर्षों तक निगरानी की गई. विशेषज्ञों का मानना है कि यह लाभ विशेष रूप से 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इस आयु के बाद हृदय रोगों का खतरा स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगता है.

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आखिर क्या है शिंगल्स?

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, शिंगल्स एक वायरल संक्रमण है, जो वेरिसेला-जोस्टर वायरस (Varicella-Zoster Virus) के दोबारा सक्रिय होने से होता है. यही वायरस बचपन में होने वाले चिकनपॉक्स का भी कारण बनता है. वर्षों तक शरीर में निष्क्रिय रहने के बाद जब इम्यूनिटी कमजोर होती है, तब यह वायरस सक्रिय होकर शरीर के एक हिस्से में दर्दनाक चकत्ते और नसों में तेज दर्द पैदा कर सकता है.

दिल की सुरक्षा कैसे करता है यह टीका?

रिसर्च के प्रमुख लेखक प्रोफेसर डोंग क्योन योन के अनुसार, शिंगल्स वैक्सीन दिल की बीमारियों के जोखिम को कम करने में भी भूमिका निभा सकती है. हालांकि इसका सटीक कारण अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है. वैज्ञानिकों का अनुमान है कि शिंगल्स संक्रमण शरीर में सूजन बढ़ाता है और रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है. इससे खून के थक्के बनने और हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है. यदि वैक्सीन इस संक्रमण को रोक देती है, तो अप्रत्यक्ष रूप से हृदय भी सुरक्षित रह सकता है.

किन लोगों को ज्यादा फायदा?

रिसर्च में पाया गया कि यह असर 60 वर्ष से कम उम्र के उन लोगों में अधिक स्पष्ट था, जिनकी जीवनशैली अपेक्षाकृत अस्वस्थ थी. हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि यह वैक्सीन हार्ट अटैक की गारंटीशुदा सुरक्षा देती है या स्वस्थ जीवनशैली की जगह ले सकती है.

क्या भारत में उपलब्ध है?

दुनिया भर में शिंगल्स की दो वैक्सीन उपलब्ध हैं. एक लाइव जो वायरस को कमजोर करती है और दूसरी रीकॉम्बिनेंट तकनीक से विकसित की गई है, जो वायरस के ऐसे हिस्सों को शामिल करती है जो बीमारी पैदा ही नहीं होने देते. भारत में ये दोनों वैक्सीन उपलब्ध हैं. विशेषज्ञ सामान्यतः 50 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को डॉक्टर की सलाह के अनुसार यह वैक्सीन लगवाने की सलाह देते हैं, खासकर यदि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो या वे शिंगल्स संक्रमण के जोखिम में हों.

Tags: Health News Hindihealth tipsheart tipsshingles vaccine
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