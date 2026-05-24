Shilajit: गलती से भी न लें शिलाजीत का ओवरडोज! मर्दाना ताकत तो छोड़ो; गला देगा शरीर के ये अंग

Shilajit Overdose Reaction: सदियों से, आयुर्वेदिक चिकित्सा में शिलाजीत को एक शक्तिशाली प्राकृतिक सप्लीमेंट के रूप में देखा जाता रहा है, जो ऊर्जा बढ़ाता है, सहनशक्ति में सुधार करता है और शरीर को अंदर से फिर से जीवंत करता है. हिमालय की ऊँची चट्टानों में पाया जाने वाला शिलाजीत एक चिपचिपा, तार जैसा खनिज राल है, जिसमें 85 से अधिक सूक्ष्म खनिज और फुल्विक एसिड मौजूद होते हैं. यही वो मुख्य तत्व है जो इसकी अद्भुत उपचार क्षमताओं के लिए ज़िम्मेदार है. कहीं न कहीं शिलाजीत हर किसी के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. लेकिन कभी कभी किसी का अधिक सेवन करना भी काफी नुकसानदायक हो सकता है. आज हम आपको बताएंगे कि शिलाजीत का अधिक सेवन करने से क्या होता है और आपके शरीर के किन अंगों को नुकसान हो सकता है.

शिलाजीत से हो सकता है बड़ा नुकसान

तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिलाजीत खाने से शारीरिक ताकत तेजी से बढ़ती है लेकिन क्या आपको पता है इसके नुकसान क्या हैं अगर ये शरीर में ज्यादा हो जाए तो काफी नुकसान हो सकता है. जोश में आकर अगर आप ज्यादा शिलाजीत लेते हैं तो इसका ओवरडोज किडनी-लिवर तक को डैमेज कर सकती है. जी हाँ! शिलाजीत का साइड इफेक्ट्स अगर शरीर में हो तो कुछ संकेत उभरने लगते हैं. ऐसे में आज हम आपको उन लोगों के बारे में बताएंगे जिन्हें शिलाजीत का सेवन नहीं करना चाहिए.

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झेलना पड़ सकती हैं ये दिक्क्तें

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ज़्यादा शिलाजीत लेने से यूरिक एसिड का स्तर बढ़ता है और बार-बार पेशाब आने लगता है. इतना ही नहीं, शिलाजीत के ज़्यादा सेवन से शरीर में आयरन का स्तर बढ़ सकता है, जिससे हेमोक्रोमैटोसिस जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं. वही बता दें कि शिलाजीत की तासीर गर्म होने के कारण ज़्यादा सेवन करने से सिरदर्द हो सकता है. पेट की समस्याओं से जूझ रहे लोगों को भी शिलाजीत का सेवन कम करना चाहिए. शरीर में गर्मी बढ़ने लगती है और ब्लड शुगर अचानक से कम हो जाता है.

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