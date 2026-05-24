Home > हेल्थ > Shilajit: गलती से भी न लें शिलाजीत का ओवरडोज! मर्दाना ताकत तो छोड़ो; गला देगा शरीर के ये अंग

Shilajit: गलती से भी न लें शिलाजीत का ओवरडोज! मर्दाना ताकत तो छोड़ो; गला देगा शरीर के ये अंग

Shilajit Overdose Reaction: सदियों से, आयुर्वेदिक चिकित्सा में शिलाजीत को एक शक्तिशाली प्राकृतिक सप्लीमेंट के रूप में देखा जाता रहा है, जो ऊर्जा बढ़ाता है, सहनशक्ति में सुधार करता है और शरीर को अंदर से फिर से जीवंत करता है.

By: Heena Khan | Published: May 24, 2026 9:52:54 AM IST

shilajit overdose symtoms
shilajit overdose symtoms


Shilajit Overdose Reaction: सदियों से, आयुर्वेदिक चिकित्सा में शिलाजीत को एक शक्तिशाली प्राकृतिक सप्लीमेंट के रूप में देखा जाता रहा है, जो ऊर्जा बढ़ाता है, सहनशक्ति में सुधार करता है और शरीर को अंदर से फिर से जीवंत करता है. हिमालय की ऊँची चट्टानों में पाया जाने वाला शिलाजीत एक चिपचिपा, तार जैसा खनिज राल है, जिसमें 85 से अधिक सूक्ष्म खनिज और फुल्विक एसिड मौजूद होते हैं. यही वो मुख्य तत्व है जो इसकी अद्भुत उपचार क्षमताओं के लिए ज़िम्मेदार है. कहीं न कहीं शिलाजीत हर किसी के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. लेकिन कभी कभी किसी का अधिक सेवन करना भी काफी नुकसानदायक हो सकता है. आज हम आपको बताएंगे कि शिलाजीत का अधिक सेवन करने से क्या होता है और आपके शरीर के किन अंगों को नुकसान हो सकता  है.

शिलाजीत से हो सकता है बड़ा नुकसान 

तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिलाजीत खाने से शारीरिक ताकत तेजी से बढ़ती है लेकिन क्या आपको पता है इसके नुकसान क्या हैं अगर ये शरीर में ज्यादा हो जाए तो काफी नुकसान हो सकता है. जोश में आकर अगर आप ज्यादा शिलाजीत लेते हैं तो इसका ओवरडोज किडनी-लिवर तक को डैमेज कर सकती है. जी हाँ! शिलाजीत का साइड इफेक्ट्स अगर शरीर में हो तो कुछ संकेत उभरने लगते हैं. ऐसे में आज हम आपको उन लोगों के बारे में बताएंगे जिन्हें शिलाजीत का सेवन नहीं करना चाहिए.

You Might Be Interested In

श्रेयस के शतक से पलटी पंजाब की किस्मत, जानें RR और KKR के लिए अब क्या हैं प्लेऑफ के समीकरण

झेलना पड़ सकती हैं ये दिक्क्तें 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ज़्यादा शिलाजीत लेने से यूरिक एसिड का स्तर बढ़ता है और बार-बार पेशाब आने लगता है. इतना ही नहीं, शिलाजीत के ज़्यादा सेवन से शरीर में आयरन का स्तर बढ़ सकता है, जिससे हेमोक्रोमैटोसिस जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं.  वही बता दें कि शिलाजीत की तासीर गर्म होने के कारण ज़्यादा सेवन करने से सिरदर्द हो सकता है. पेट की समस्याओं से जूझ रहे लोगों को भी शिलाजीत का सेवन कम करना चाहिए. शरीर में गर्मी बढ़ने लगती है और ब्लड शुगर अचानक से कम हो जाता है.

 Delhi Metro Vacancy: दिल्ली मेट्रो में नौकरी पाने का बेहतरीन मौका, बिना लिखित परीक्षा होगा चयन, 106300 है सैलरी

Tags: health tipsman powershilajitshilajit benifits
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ये आदतें अनजाने में बढ़ा सकती हैं body heat

May 25, 2026

सिर्फ बाल नहीं, त्वचा और सेहत के लिए भी वरदान...

May 25, 2026

किमी काटकर की इन फिल्मों ने उन्हें बनाया स्टार

May 25, 2026

पत्नी सोफी संग झरने में नहाते दिखे शिखर धवन

May 25, 2026

Monsoon 2026: दिल्ली-NCR में कब तक बरसेगा मानसून!

May 24, 2026

इन 5 हैक्स से बनेगी मोटी मलाई, निकलेगा ज्यादा घी

May 24, 2026
Shilajit: गलती से भी न लें शिलाजीत का ओवरडोज! मर्दाना ताकत तो छोड़ो; गला देगा शरीर के ये अंग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Shilajit: गलती से भी न लें शिलाजीत का ओवरडोज! मर्दाना ताकत तो छोड़ो; गला देगा शरीर के ये अंग
Shilajit: गलती से भी न लें शिलाजीत का ओवरडोज! मर्दाना ताकत तो छोड़ो; गला देगा शरीर के ये अंग
Shilajit: गलती से भी न लें शिलाजीत का ओवरडोज! मर्दाना ताकत तो छोड़ो; गला देगा शरीर के ये अंग
Shilajit: गलती से भी न लें शिलाजीत का ओवरडोज! मर्दाना ताकत तो छोड़ो; गला देगा शरीर के ये अंग