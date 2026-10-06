Shilijit Kadha Benefits: बस एक घूंट! और चीते जैसी फुर्ती, मर्दों के लिए किसी वरदान से कम नहीं ये काढ़ा

Shilajit Kadha Health Benefits: शिलाजीत का नाम आपने अक्सर सुना होगा, ये एक ऐसी जादुई चीज है जो अच्छे-अचे शख्स को बेड से उठाकर खड़ा कर देती है. वहीं इसके फायदे भी लाजवाब हैं. वहीं बता दें कि शिलाजीत एक नेचुरल चीज़ है जिसे आयुर्वेद में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और कहा जाता है इसके फायदे भी हद से ज्यादा हैं. इसे शारीरिक कमजोरी दूर करने, स्टैमिना बढ़ाने और मर्दाना ताकत के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आयुर्वेदिक एक्सपर्ट भी शिलाजीत को महिलाओं के लिए एक पावरफुल टॉनिक के तौर पर देखते हैं. साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिलाजीत हिमालय की चट्टानों से निकलता है. यह एक चिपचिपा पदार्थ है जिसका इस्तेमाल आयुर्वेद में सदियों से होता आ रहा है. वहीं आज हम आपको इससे जुड़े एक ऐसे काढ़े के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका सेवन करने से आपके शरीर में चीते जैसी फुर्ती आ जाएगी.

शिलाजीत का काढ़ा

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर और आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर डॉ. पीयूष माहेश्वरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि अगर शिलाजीत को पानी या दूध में उबालकर काढ़ा बनाया जाए, तो इसके न्यूट्रिएंट्स शरीर में जल्दी और गहराई से काम करते हैं. जी हाँ! उनका साफ कहना है कि ये काढ़ा नसों में ब्लड फ्लो बढ़ाता है, जिससे तुरंत एनर्जी महसूस होती है. चलिए जान लेते हैं कि इस काढ़े के फायदे क्या हैं.

काढ़ा बनाने का तरीका

शिलाजीत का काढ़ा पीने से थकान दूर होती है और नसें मजबूत होती हैं. शिलाजीत का काढ़ा सुबह खाली पेट या रात को सोने से पहले पीना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है. इसे बनाने के लिए, एक गिलास पानी में एक चुटकी शुद्ध शिलाजीत डालकर 5-10 मिनट तक उबालें. फिर, इसे गुनगुना करके पिएं. चाहें तो इसमें थोड़ा शहद भी मिला सकते हैं.

किसी वरदान से कम नहीं ये काढ़ा

शिलाजीत का काढ़ा पीने से स्टैमिना, फुर्ती और ताकत बढ़ती है. यह मांसपेशियों की थकान दूर करता है और शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है.

इसे पीने से पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी बढ़ता है, जिससे सेक्सुअल परफॉर्मेंस बेहतर होती है.

यह महिलाओं को हार्मोनल बैलेंस बनाए रखने में भी मदद कर सकता है.

शिलाजीत का असर सिर्फ शारीरिक ही नहीं है. यह काढ़ा मानसिक थकान और तनाव को भी दूर करता है. काढ़े में मौजूद फुल्विक एसिड दिमाग की कार्यक्षमता बढ़ाता है, याददाश्त बेहतर करता है और चिंता कम करता है.

यह एक नेचुरल एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है जो बिना किसी साइड इफेक्ट के दिमाग को तरोताजा करता है.

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