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आंखों के लिए ‘शीतोदक’ उपचार कैसे फायदेमंद? किन गंभीर परेशानियों से दिलाता राहत, आयुर्वेद से जानिए फायदे

Sheetodak Therapy Benefits: आयुर्वेद में आंखों को हेल्दी रखने के लिए कई सरल और प्राकृतिक उपाय बताए गए हैं, जिनमें शीतोदक उपचार एक खास स्थान रखता है. इस पारंपरिक विधि में मुंह में ठंडा पानी भरकर आंखों पर ठंडे पानी के छींटे मारे जाते हैं. अब सवाल है कि आखिर, शीतोदक उपचार क्या है? आंखों के लिए शीतोदक कैसे फायदेमंद?

By: Lalit Kumar | Published: June 25, 2026 5:59:02 PM IST

जानिए, आंखों के लिए 'शीतोदक' उपचार कैसे फायदेमंद? (AI)
जानिए, आंखों के लिए 'शीतोदक' उपचार कैसे फायदेमंद? (AI)


Sheetodak Therapy Benefits: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और डिजिटल युग में स्मार्टफोन, लैपटॉप और कंप्यूटर का इस्तेमाल हमारी दिनचर्या का अहम हिस्सा बन चुका है. घंटों स्क्रीन के सामने समय बिताने से आंखों पर लगातार दबाव पड़ता है, जिसके चलते आंखों में थकान, जलन, सूखापन और धुंधला दिखाई देने जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं. ऐसे में आंखों की देखभाल पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है. आयुर्वेद में आंखों को हेल्दी रखने के लिए कई सरल और प्राकृतिक उपाय बताए गए हैं, जिनमें शीतोदक उपचार एक खास स्थान रखता है. इस पारंपरिक विधि में मुंह में ठंडा पानी भरकर आंखों पर ठंडे पानी के छींटे मारे जाते हैं. अब सवाल है कि आखिर, शीतोदक उपचार क्या है? आंखों के लिए शीतोदक कैसे फायदेमंद? आइए जानते हैं इससे होने वाले फायदे-

शीतोदक उपचार क्या है?

शीतोदक उपचार एक सरल और प्रभावी तरीका है, जो विशेष रूप से आंखों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है. माना जाता है कि, यह प्रक्रिया आंखों को शीतलता प्रदान करती है और उन्हें प्राकृतिक रूप से तरोताजा बनाए रखने में मदद करती है. नियमित रूप से किए जाने पर यह उपाय आंखों की थकान कम करने, जलन से राहत दिलाने और आंखों को ताजगी देने में सहायक माना जाता है. यही वजह है कि डिजिटल युग में आंखों की सेहत बनाए रखने के लिए शीतोदक उपचार एक आसान और लोकप्रिय विकल्प बनता जा रहा है.

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शीतोदक आंखों के लिए कैसे क्या हैं?

आंखों के लिए लाभकारी शीतोदक को ‘शीतंबुप्रतिवासना’ भी कहा जाता है. इसके लिए सुबह उठते ही या दिन में 2-4 बार मुंह में सामान्य ठंडा पानी भरकर रखें. मुंह भरा हुआ रखते हुए आंखों पर ठंडा पानी की छींटे मारें या आंखें खुली रखकर पानी से धोएं. कुछ सेकंड तक मुंह में पानी रखें, फिर कुल्ला करके बाहर निकाल दें. इसे 2-3 बार दोहराएं. यह प्रक्रिया आंखों और मुंह दोनों को लाभ पहुंचाती है.

शीतोदक उपचार के फायदे क्या हैं?

– इस उपचार से कई लाभ मिलते हैं. नेचुरोपैथी विशेषज्ञों के अनुसार, मुंह में ठंडा पानी रखने से आंखों में रक्त संचार बेहतर होता है, जिससे रोशनी बनी रहती है. यह आंखों की मांसपेशियों को आराम देता है, थकान दूर करता है, और सूखापन, जलन, या कमजोर नजर की समस्या में राहत मिलती है. शीतोदक के नियमित अभ्यास से आंखों की चमक बढ़ती है, सिरदर्द कम होता है, और एकाग्रता सुधरती है.

– यह डिजिटल स्क्रीन से होने वाली आंखों की थकान (कंप्यूटर विजन सिंड्रोम) में भी उपयोगी है. साथ ही, मुंह की सेहत बेहतर होती है, दांत मजबूत होते हैं, और गले की समस्याएं कम होती हैं. प्राकृतिक चिकित्सा में इसे आंखों का प्राकृतिक पोषण माना जाता है.

– हालांकि, सावधानी भी जरूरी है. पानी बहुत ठंडा न हो, वरना गले या दांतों को नुकसान हो सकता है. आंखों में संक्रमण हो तो डॉक्टर से सलाह लें. शीतोदक के लिए स्वच्छ पानी का उपयोग करना चाहिए. अगर असुविधा हो तो बंद कर दें.

Tags: eye careHealth News Hindihealth tips
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